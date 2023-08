13 millions de livres sterling alloués à la recherche sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les soins de santé

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement a alloué un investissement de 13 millions de livres sterling visant à faire progresser la recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé.

Cette décision, annoncée par la secrétaire à la Technologie Michelle Donelan, coïncide avec la nomination de deux experts de premier plan chargés de diriger les préparatifs du prochain grand sommet international sur l’utilisation responsable de l’IA.

Le financement soutiendra 22 projets couvrant des universités et des fiducies du NHS à travers le Royaume-Uni, avec des objectifs allant de la robotique chirurgicale semi-autonome pour l’ablation des tumeurs à l’analyse prédictive de la santé basée sur les conditions existantes.





L’IA peut aider le NHS à améliorer les résultats pour les patients, avec des percées menant à un diagnostic plus précoce, des traitements plus efficaces et une récupération plus rapide Secrétaire à la Santé Steve Barclay

L’un des principaux bénéficiaires de l’initiative est le Centre for Interventional and Surgical Sciences de l’University College London, qui recevra plus de 500 000 £.

Le projet vise à développer un «cadre d’aide à la décision assistée» par IA en temps réel pour améliorer les résultats chirurgicaux, minimiser les complications après la chirurgie et réduire le temps de récupération des patients.

Mme Donelan a déclaré : « L’IA va révolutionner notre façon de vivre, y compris notre système de santé. C’est pourquoi nous soutenons les fantastiques innovateurs du Royaume-Uni pour sauver des vies en renforçant la ligne de front de notre NHS et en s’attaquant aux principaux défis sanitaires de notre époque.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a également soutenu le financement en déclarant: «L’IA peut aider le NHS à améliorer les résultats pour les patients, avec des percées menant à un diagnostic plus précoce, des traitements plus efficaces et une récupération plus rapide.

« Il est déjà utilisé au sein du NHS dans un certain nombre de domaines, allant de l’amélioration du diagnostic et du traitement des patients victimes d’AVC à l’identification des personnes les plus à risque de crise cardiaque.

« Ce financement est un autre coup de pouce pour aider le Royaume-Uni à montrer la voie dans la recherche en soins de santé. »

Le financement fait partie du fonds de missions technologiques UKRI (UK Research and Innovation) annoncé dans le cadre scientifique et technologique.

Le Royaume-Uni est également sur le point d’accueillir un sommet historique sur l’IA plus tard cette année, qui réunira des dirigeants mondiaux, des entreprises technologiques et des universitaires pour discuter du déploiement responsable de la nouvelle technologie.





Aucun pays ne sera épargné par l’IA, donc avec le soutien de nos deux représentants experts, le Royaume-Uni est fier de jouer un rôle de premier plan dans l’effort mondial visant à relever les défis et les opportunités de l’IA. Le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly

Matt Clifford, directeur général d’Entrepreneur First et président de l’Advanced Research and Invention Agency (ARIA), et Jonathan Black, Heywood Fellow à la Blavatnik School of Government de l’Université d’Oxford, ont été chargés de diriger les efforts pour rassembler les leaders de l’IA , des entreprises technologiques et des experts du monde entier.

Ils serviront de représentants du Premier ministre, coordonnant les efforts pour s’assurer que le sommet débouche sur une stratégie globale pour atténuer les pièges potentiels de la technologie de l’IA.

M. Clifford exercera son rôle de représentant du Premier ministre à titre distinct de président de l’ARIA.

Mme Donelan a déclaré: «Le Royaume-Uni a une fière histoire de leadership diplomatique sur les questions les plus importantes du jour et l’expérience et l’expertise de Matt et Jonathan signifient qu’ils sont parfaitement placés pour jeter les bases avant les pourparlers de cette année sur une IA sûre et responsable. .

« Nous sommes déjà un pays leader en matière d’intelligence artificielle – et ce sommet contribuera à consolider notre position en tant que foyer de l’innovation sûre. »

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré : « L’intelligence artificielle modifiera fondamentalement tous les aspects de la vie humaine. Alors que l’IA évolue rapidement, nous avons besoin d’une approche globale qui saisisse les opportunités qu’offre l’IA tout en saisissant les défis et en minimisant les risques.

« Aucun pays ne sera épargné par l’IA, donc avec le soutien de nos deux représentants experts, le Royaume-Uni est fier de jouer un rôle de leader dans l’effort mondial visant à relever les défis et les opportunités de l’IA. »