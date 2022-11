13 meilleurs aliments à manger pour la santé rénale

Vos reins sont comme des filtres qui débarrassent votre corps de toutes les choses dont vous ne voulez pas. Ces deux organes de la taille d’un poing en forme de haricot filtre ton sang. Ce faisant, ils éliminent les toxines et les excès de liquide tout en contrôlant vos niveaux de potassium, de sodium et plus encore. En même temps, ils produisent des hormones qui aident à tout réguler, de votre tension artérielle à la solidité de vos os. Pour faire court : vos reins font beaucoup.

Tellement, en fait, qu’ils peuvent être surtaxés. À peu près un Américain sur sept a une maladie rénale chronique, qui peut causer des déchets et une accumulation de liquide dans votre corps. Pire encore, la plupart des personnes atteintes d’IRC ne savent pas qu’elles en sont atteintes.

De mauvaises habitudes alimentaires augmentent votre risque de MRC. Mais lorsque vous mangez les meilleurs aliments pour vos reins, l’inverse peut être vrai. Étant donné que certains aliments sont bons pour les reins, ce que vous mangez peut aider à protéger la santé de vos reins.

Les meilleurs aliments pour des reins en bonne santé

Ce sont nos meilleurs choix d’aliments à ajouter à votre alimentation pour une santé rénale optimale.

1. Poisson gras

Le poisson fournit des protéines, et lorsque vous choisissez un poisson gras comme le thon, le saumon ou la truite, vous obtenez également des acides gras oméga-3. Selon le Fondation nationale du reinles acides gras oméga-3 peuvent aider à réduire les taux de graisses (triglycérides) dans le sang et peuvent également abaisser la tension artérielle.

Si vous souffrez d’IRC, vous devrez peut-être surveiller les niveaux de phosphore et de potassium du poisson que vous choisissez. La National Kidney Foundation a un tableau que vous pouvez utiliser pour déterminer les niveaux dans des types spécifiques de poissons. Cependant, il est préférable de consulter votre médecin.

2. Chou

Cette légume riche en nutriments est faible en potassium et en sodium tout en contenant des fibres, des vitamines C et K et plus encore.

De plus, le chou est polyvalent. Vous pouvez l’utiliser dans les salades et les salades de chou, mais vous pouvez également l’utiliser comme wrap pour les tacos, les sandwichs et plus encore.

3. Poivrons

Comme le chou, poivrons emballez beaucoup de bons nutriments avec de faibles niveaux de potassium. Avec eux, vous obtenez des vitamines B6, B9, C et K, ainsi que des fibres. Et ils fournissent aussi des antioxydants.

Vous pouvez les couper en tranches et les manger avec des trempettes ou les rôtir et les ajouter au dîner.

Jacobs Stock Photographie/Getty Images



4. Canneberges

Canneberges aider à prévenir infections des voies urinaires. Bien qu’ils restent généralement dans votre vessie, ils peuvent remonter jusqu’à vos reins, aggravant ainsi les problèmes rénaux. Heureusement, consommer régulièrement des canneberges peut vous aider à éviter cette situation fâcheuse.

Plus, canneberges contiennent des antioxydants qui peuvent aider à combattre l’inflammation, et ils peuvent améliorer votre santé cardiaque et digestive. Il s’avère que ces baies acidulées ne sont pas réservées à la table de Thanksgiving.

5. Myrtilles

Nous avons parlé de certains des meilleurs aliments pour les reins, mais vous pouvez aller plus loin. La question est : qu’est-ce les aliments aident à réparer les reins? Myrtilles livrer ici.

Avec des niveaux élevés d’antioxydants et des charges de vitamine C et de fibres, les myrtilles sont en bonne santé. Ils peuvent également aider à réduire l’inflammation et à favoriser la santé des os, en inversant certains des problèmes qui peuvent survenir avec l’IRC.

6. Verts feuillus foncés

Vous vous demandez toujours quels aliments aident à réparer les reins ? Vous pouvez vous tourner vers verts feuillus foncés comme les épinards ou le chou frisé. Ils fournissent tellement de nutriments qu’ils peuvent vous aider à obtenir des vitamines et des minéraux essentiels, ainsi que des avantages pour renforcer l’immunité.

Sachez cependant que les légumes verts peuvent contenir une quantité décente de potassium. Si vous souffrez d’IRC, parlez-en à votre médecin avant d’en ajouter à votre alimentation.

7. L’huile d’olive

Riche en antioxydants et en acides gras sains, l’huile d’olive peut améliorer votre bien-être général. Une étude de l’Université de Harvardont découvert que l’huile d’olive peut réduire le taux de cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires, de démence et de certains types de cancer.

Au-delà de tout cela, il peut vous aider à ajouter de la saveur aux plats sans vous tourner vers le sel ou le beurre.

Pour obtenir plus d’antioxydants, choisissez de l’huile d’olive non raffinée ou pressée à froid, vierge ou extra vierge.

8. Ail

Autre aliment anti-inflammatoire riche en antioxydants, l’ail contient également un composé spécifique appelé allicine. Pour les personnes atteintes de MRC, l’allicine – un composé actif présent dans l’ail – a été tout aussi efficace pour aider à protéger la santé rénale qu’un médicament sur ordonnance. Si vous recherchez les meilleurs aliments pour les reins, l’ail doit figurer sur la liste.

De plus, c’est un excellent moyen d’ajouter de la saveur même lorsque vous lésinez sur le sel.

9. Oignons

De la même famille que l’ail, oignons vous donner un autre moyen excellent et sans sel d’ajouter de la saveur (points bonus si vous les faites sauter dans de l’huile d’olive). Les oignons fournissent également des nutriments importants comme les vitamines B6 et C, le manganèse et le cuivre.

Ils contiennent également de la quercétine, un produit chimique qui peut aider votre corps à combattre le cancer, et des composés soufrés organiques qui peuvent réduire votre risque d’hypertension artérielle, d’accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque.

10. Chou-fleur

Chou-fleur apporte le croquant, associé à beaucoup de vitamines C, B6, B9 et K, ainsi qu’à des fibres. Il contient également des composés que votre corps peut utiliser pour neutraliser certaines toxines, ce qui est d’une grande aide lorsque vos reins ne font pas leur meilleur travail de filtration.

Le chou-fleur contient du potassium et du phosphore, cependant, même s’il fait la liste des aliments bons pour les reins, les personnes atteintes d’IRC peuvent vouloir modérer leur consommation.

Thanasis/Getty Images



11. Blancs d’œufs

Blancs d’oeufs sont spécifiquement recommandés pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Ils vous donnent un moyen d’augmenter vos niveaux de protéines – ce qui peut être particulièrement important avec une MRC à un stade avancé, et surtout si vous êtes sous dialyse.

12. Roquette

Roquette contient des nutriments dont votre corps a besoin comme le magnésium, le fer, le calcium et les vitamines A, B9, C et K. De plus, il est riche en antioxydants et contient des glucosinolates, qui peuvent aider votre corps à se protéger contre une gamme de types de cancer.

Vous pouvez manger de la roquette crue (c’est une excellente base de salade), mais vous pouvez également la saupoudrer sur tout ce que vous préparez. Il est excellent sur les pizzas, dans les omelettes et dans les pâtes, par exemple.

13. Pommes

Les pommes fournissent la quercétine et les fibres anticancéreuses qui peuvent aider à maintenir votre cholestérol et votre glycémie à des niveaux sains. Et ils ont beaucoup d’antioxydants.

Mieux encore, ils sont faciles à intégrer à votre alimentation. Laissez un bol de pommes sur votre comptoir et vous aurez une collation à emporter saine pour les reins chaque fois que vous en aurez besoin.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.