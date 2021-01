Au moins 13 Israéliens ont subi une paralysie faciale après avoir reçu le vaccin Pfizer Covid-19, un mois après que la Food and Drug Administration américaine ait signalé des problèmes similaires, mais a déclaré qu’ils n’étaient pas liés au vaccin.

Israël a été salué pour son programme d’inoculation de masse rapide et efficace, qui a vacciné 20% de la population du pays depuis le début de la campagne à la fin du mois de décembre.

Pour une poignée d’Israéliens, cependant, l’initiative a conduit à des alertes sanitaires inattendues. Au moins 13 personnes ont signalé une légère paralysie faciale après avoir reçu le jab Pfizer / BioNTech, a rapporté le média israélien Ynet, citant le ministère de la Santé, ajoutant que les responsables estiment que le nombre de ces cas pourrait être plus élevé.



«Pendant au moins 28 heures, je me suis promené avec [facial paralysis], « une personne qui a eu l’effet secondaire a dit à Ynet. «Je ne peux pas dire que ça a complètement disparu par la suite, mais à part ça, je n’ai eu aucune autre douleur, à part une douleur mineure à l’endroit de l’injection, mais il n’y avait rien de plus.

L’individu anonyme a noté, cependant, que la réaction désagréable était « Quelque chose de rare » et a souligné que c’était « important » les gens se font vacciner. Cependant, il a admis qu’il était indécis au sujet de recevoir une deuxième dose du vaccin.

Le ministère israélien de la Santé a déclaré qu’il était sûr d’administrer le deuxième coup, à condition que la paralysie faciale passe et qu’il n’y ait pas d’effets persistants à long terme du premier coup. Mais certains experts médicaux israéliens ont choisi d’ignorer cet avis.

Ynet a cité le professeur Galia Rahav, directeur de l’unité des maladies infectieuses du centre médical Sheba, qui a déclaré qu’elle ne se sentait pas « confortable » avec l’administration de la deuxième dose à une personne qui avait reçu le premier vaccin et qui souffrait par la suite de paralysie.

«Personne ne sait si cela est lié au vaccin ou non. C’est pourquoi je m’abstiendrai de donner une deuxième dose à quelqu’un qui souffrait de paralysie après la première dose. » dit-elle à la sortie.

Le mois dernier, la FDA a révélé que la paralysie de Bell, une forme de paralysie faciale temporaire, avait été signalée par quatre participants au cours des essais de phase trois du vaccin Pfizer. Les quatre cas impliquaient des personnes qui avaient reçu le coup. Aucun cas de paralysie n’a été signalé dans le groupe témoin ayant reçu un placebo.

Dans son rapport, la FDA a noté le « Déséquilibre numérique » des cas de paralysie de Bell parmi les groupes vaccin et placebo, mais il a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre «Événements indésirables non graves» qui a montré un modèle similaire.

En fin de compte, le régulateur américain des médicaments a conclu que le problème était « Compatible avec le taux de fond attendu dans la population générale, » et a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve claire liant le vaccin contre le coronavirus à la condition médicale désagréable. Pourtant, l’agence a recommandé «Surveillance des cas de paralysie de Bell avec déploiement du vaccin dans des populations plus importantes.»

Au cours des dernières semaines, le médicament Pfizer a reçu l’approbation d’urgence des gouvernements qui se démènent pour vacciner leurs citoyens. En décembre, le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à commencer à administrer le vaccin à la population en général. Bien que les responsables de la santé aient décrit le vaccin comme étant sûr et efficace pour réduire les symptômes de Covid-19, des rapports inquiétants continuent de faire surface sur des effets indésirables graves. Le Mexique a lancé une enquête début janvier après qu’un jeune médecin soit resté paralysé quelques minutes après avoir reçu le médicament. Il y a également eu de nombreux cas dans lesquels des personnes souffrant d’allergies ont eu des réactions sévères au tir.

Plusieurs rapports ont également lié le vaccin à des décès inexpliqués, mais les autorités ont insisté sur le fait qu’il n’y a aucune preuve suggérant que le vaccin est à blâmer dans de tels cas. Par exemple, un médecin portugais qui aurait été en «Santé parfaite» est décédée peu de temps après avoir reçu le vaccin, mais les responsables ont conclu plus tard qu’il n’y avait aucun lien entre le décès et le vaccin, ajoutant qu’ils ne pouvaient pas divulguer la cause exacte de son décès pour des raisons juridiques.

