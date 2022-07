13 habitudes “simples et stupides” que j’avais l’habitude d’économiser 1 million de dollars et de prendre une retraite anticipée à 35 ans

Je me souviendrai du 23 décembre 2016 pour le reste de ma vie. C’était mon dernier jour de travail à temps plein. Ma femme et moi avons pris une retraite anticipée à 33 et 35 ans, respectivement, après avoir accumulé 870 000 $ en travaillant dans les technologies de l’information. Avec l’aide du marché, notre valeur nette est passée à 1 million de dollars peu de temps après. Je ne suis pas né riche. Nous n’avons pas créé notre propre entreprise. Aucun de nous n’a hérité d’une somme d’argent substantielle. Nous n’avions même pas de bousculades à l’époque. Nous avons accumulé de la richesse à l’ancienne – en travaillant dur et en faisant des mouvements financiers stratégiques. Voici 13 choses simples et stupides que j’ai faites et qui m’ont aidé à échapper à la foire d’empoigne après 14 ans de carrière :

1. J’ai ignoré le conseil “suivez votre passion”.

Nos passions, qui ont tendance à être plus créatives, ne peuvent pas toujours payer les factures — nos forces oui. Le mien, par exemple, est la photographie. Mais ma force est dans l’informatique. En 2004, mon salaire de départ en tant qu’ingénieur logiciel était de 55 000 $ et en 2016, je gagnais bien plus de 100 000 $. Je ne suis pas sûr que j’aurais gagné autant si j’avais choisi de suivre ma passion. Bien qu’il soit possible de combiner votre passe-temps avec une carrière bien rémunérée et commercialisable, c’est moins courant que vous ne le pensez. Construisez une carrière autour de ce pour quoi vous êtes doué.

2. J’ai appris des millionnaires.

Tout au long de ma carrière, j’ai travaillé avec de nombreuses personnes riches. Au lieu d’être jaloux d’eux, j’ai pris des notes. Je n’oublierai jamais Brian, avec qui j’ai travaillé après l’université. Il avait quelques années de plus que moi et conduisait une Honda Accord de six ans. Même s’il était millionnaire, il avait une montre Casio bon marché et ne portait pas de vêtements de marque. Brian a toujours été la première personne au bureau, ne s’est jamais impliqué dans la politique du bureau et s’est souvent porté volontaire pour plus de responsabilités. Il ne vient pas de l’argent. Au lieu de cela, il a gagné sa richesse en investissant et en contrôlant ses dépenses.

3. J’ai coupé les perdants de ma vie.

Si vous ne fréquentez que des gens qui aiment boire dans des bars et dépenser de l’argent, vous suivrez très probablement ces mêmes habitudes de perte d’argent. J’ai amélioré ma vie en améliorant mes amis. Je me suis associé aux meilleurs employés du bureau. J’ai passé plus de temps avec des gens qui avaient plus de succès que moi. Ma mission était de construire une relation avec eux. Leurs habitudes ont déteint sur moi. Nous nous sommes motivés mutuellement. J’ai commencé à prendre de meilleures décisions financières et à réduire ma consommation d’alcool. Au travail, je faisais régulièrement des heures supplémentaires et je demandais des augmentations et des promotions, tout comme les plus performants. Ça a marché.

4. J’ai exploité mon 9 à 5.

J’ai investi dans mon 401 (k) parrainé par mon employeur et j’ai obtenu la contrepartie de l’entreprise de 4%, qui était de l’argent gratuit que mon employeur a versé en mon nom. Certaines entreprises proposent également des comptes d’épargne santé, ou HSA, pour aider les employés à économiser de l’argent avant impôt pour les dépenses médicales éligibles telles que les franchises et les médicaments. La beauté d’un HSA est qu’il agit comme un 401 (k) plus tard dans la vie. Après avoir atteint 65 ans, l’argent inutilisé peut être retiré à n’importe quelle fin. Votre emploi à temps plein peut également offrir des opportunités d’éducation et de formation pour vous aider à renforcer vos compétences commercialisables telles que la programmation informatique, la comptabilité et la gestion du temps. Ces compétences peuvent être utilisées pour obtenir des promotions et des augmentations tout au long de votre carrière.

5. J’ai changé d’entreprise cinq fois en 14 ans.

Accepter un nouvel emploi est souvent le moyen le plus simple d’obtenir une augmentation, car la négociation d’un salaire plus élevé fait naturellement partie du processus. J’ai eu une augmentation de 15 à 20 % à chaque fois que j’ai changé d’entreprise. C’est bien au-delà des augmentations typiques de 3% du coût de la vie que de nombreux employeurs offrent à leur personnel. Faites juste attention à ne pas changer trop souvent de compagnie. Essayez de rester dans chaque rôle pendant au moins un an, car certains employeurs n’embaucheront pas de candidats qui changent fréquemment d’emploi. Le processus d’embauche et d’intégration coûte cher.

6. J’ai tout automatisé.

J’ai utilisé des retenues salariales automatiques pour mes IRA 401(k) et Roth. J’ai également utilisé des virements bancaires automatisés pour verser de l’argent sur mon compte de courtage. Cela m’a aidé à économiser de l’argent sur chaque chèque de paie. Je me suis également inscrit au paiement automatique des factures pour les services publics comme l’électricité, l’eau et même certaines cartes de crédit. Je n’ai jamais manqué un seul paiement et j’ai évité les frais de retard, les paiements d’intérêts et autres pénalités.

7. J’ai ignoré les ennemis.

Une partie malheureuse de faire quelque chose d’important est que vous obtiendrez de la haine. Parfois, beaucoup. Les gens vous reprocheront de dépenser votre argent différemment. Vous risquez de perdre des amis si vous refusez ces happy hours hebdomadaires dans votre bar local. Ce n’est pas toujours facile, mais ignorer la haine fait partie intégrante de la création de richesse.

8. J’ai ignoré les Jones.

Ce n’est pas parce que vos voisins ont acheté une voiture, un bateau ou une maison neufs que vous devez le faire. La meilleure façon d’ignorer les Jones est de rester concentré sur vos propres objectifs. Ma femme et moi parlions de nos espoirs d’avenir tous les soirs en promenant nos chiens dans le quartier. Cela a aidé à garder nos objectifs au premier plan dans nos esprits. Nous n’avons pas laissé les habitudes de dépenses des autres affecter les nôtres.

9. J’ai privilégié la communication ouverte.

Trop souvent, les conjoints ont des idées différentes concernant les habitudes de dépenses, les objectifs et les rêves. Si rien n’est fait, ces différences peuvent provoquer des disputes et d’autres problèmes dans la relation qui vous empêchent d’atteindre vos objectifs financiers. Des relations saines dépendent d’une communication ouverte avec votre partenaire, afin que vous puissiez vous aligner sur les objectifs et ce qui vous rend heureux. Parler de nos objectifs futurs tous les jours a gardé ma femme et moi sur la même longueur d’onde sur ce que nous voulions que notre avenir ressemble et sur les mesures que nous prendrions maintenant pour y arriver.

10. J’ai donné la priorité à ma santé.

La vie est bien plus que de l’argent. Par-dessus tout, ma santé est ma priorité absolue. Une bonne santé vous rend plus heureux et plus productif, et réduit également les risques de dépenses médicales imprévues. En 2007, j’étais hors de forme et en mauvaise santé. J’ai décidé de changer mon mode de vie en mangeant mieux et en faisant de l’exercice régulièrement. Au cours des deux années suivantes, j’ai perdu 70 livres et j’ai retrouvé la meilleure forme de ma vie. J’ai 41 ans aujourd’hui et je continue à m’entraîner quotidiennement. Cette année, ma femme et moi avons dépensé 10 000 $ pour construire un gymnase à domicile dédié sur nos sept acres de propriété. C’était le meilleur argent que nous ayons jamais dépensé.

11. J’ai évité les dettes de carte de crédit.

Les Américains sont aux prises avec plus de 840 milliards de dollars dans la dette de carte de crédit. Les taux d’intérêt sont extrêmement élevés, faisant de la dette de carte de crédit le pire de tous les types de dette. Je n’ai jamais payé un seul dollar d’intérêts sur ma carte de crédit, et je le dois en grande partie à mon père. Il m’a appris que la dette de carte de crédit est inacceptable, même pour un mois. Pour beaucoup de gens, les cartes de crédit permettent de dépenser trop facilement de l’argent qu’ils n’ont pas. C’est une habitude qui peut vite devenir incontrôlable. J’utilise les cartes de crédit par commodité. La protection contre la fraude et les garanties implicites que de nombreuses cartes offrent à leurs clients en valent la peine pour moi, mais c’est parce que je rembourse mon solde tous les mois. C’est une des principales raisons pour lesquelles j’ai pu prendre ma retraite au milieu de la trentaine.

12. J’ai toujours dit “oui”.

Même si je ne savais pas comment faire un travail qui m’était proposé, j’acceptais toujours le défi et le découvrais au fur et à mesure. Je me souviens qu’un vendredi au bureau, j’ai été convoqué à une réunion avec le PDG de l’entreprise pour laquelle je travaillais. J’étais nerveux au départ, mais cela s’est avéré être la meilleure opportunité de carrière que j’aie jamais eue. L’organisation a licencié toute une équipe de direction au-dessus de moi, et ils voulaient que je sois le directeur de l’information technologique. En tant que développeur de logiciels de bas niveau, ce pas de géant semblait intimidant. Je n’avais jamais travaillé comme manager auparavant et je ne me sentais absolument pas préparé à une promotion aussi importante. Mon esprit m’a dit de dire “Merci, mais non merci”, mais j’ai quand même accepté. J’ai posé de nombreuses questions, trouvé des mentors et acquis l’expérience dont j’avais besoin pour améliorer toute ma carrière à partir de ce moment-là.

13. J’ai arrêté d’aller au bar.