13 fois où des acteurs sont morts en plein tournage

Richard Harris est à l’origine du rôle d’Albus Dumbledore dans Harry Potter et la pierre du sorcier et Harry Potter et la Chambre des Secrets mais est décédé avant que le troisième film puisse être terminé. Quatre mois plus tard, Michael Gambon a été choisi pour remplacer Dumbledore et il a continué à le jouer dans les six films suivants. Harry Potter franchise.