13 exercices les plus efficaces pour ralentir le vieillissement musculaire – Mangez ceci, pas cela

Parlons du vieillissement. L’un des aspects les plus difficiles du vieillissement est de ressentir des changements dans votre corps. En vieillissant, recherche montre que votre forme physique commence à décliner et que vous perdez de l’agilité, de la force, de la flexibilité et de l’endurance. De plus, votre masse musculaire diminue tous les 10 ans après 30 ans – et ce déclin s’accélère après avoir atteint 60 ans. Ne vous inquiétez pas, car vous pouvez empêcher ce déclin naturel, et nous sommes là pour vous aider. Nous avons rassemblé les exercices les plus efficaces pour ralentir le vieillissement musculaire, alors enfilez vos baskets et allons-y.

Avec des exercices de musculation intelligents sur le pont, vous disposerez d’un plan de remise en forme solide qui vous aidera à développer des muscles plus gros et même à améliorer la santé de vos articulations, la force de vos os et votre forme cardiovasculaire globale. Voici les meilleurs exercices pour ralentir le vieillissement musculaire. Ils sont très efficaces et faciles à apprendre et à exécuter. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus, et lorsque vous avez terminé, n’oubliez pas de consulter Une étude révèle un nouveau « nombre magique » d’étapes quotidiennes dont vous avez besoin pour vivre plus longtemps.

Squats avec haltères

Le premier sur cette liste d’exercices pour ralentir le vieillissement musculaire est le squat avec haltères. Commencez par tenir un haltère dans chaque main. Tenez-vous droit avec vos pieds légèrement en dehors de vos épaules. Avec votre poitrine haute et votre tronc serré, rabattez vos hanches vers l’arrière et accroupissez-vous jusqu’à ce que les poids soient juste en dessous de vos tibias. Poussez sur vos talons pour vous remettre debout. Fléchissez vos fessiers et vos quadriceps pour terminer le mouvement. Effectuez trois à quatre séries de 10 répétitions.

EN RELATION: 5 meilleurs entraînements HIIT pour hommes pour construire un corps déchiqueté

Développé couché avec haltères incliné

Commencez votre développé couché avec haltères incliné en vous allongeant sur un banc incliné, en tenant un haltère dans chaque main. Poussez les poids directement au-dessus de votre corps tout en étendant complètement vos bras. Tirez vos épaules vers l’arrière et vers le bas sur le banc d’entraînement pendant que vous abaissez les haltères vers votre torse. Ressentez un étirement solide au bas du mouvement avant de repousser les poids là où vous avez commencé. Pressez vos pectoraux supérieurs et vos triceps en haut. Effectuez trois à quatre séries de 10 répétitions.

Rangées d’haltères soutenues par la poitrine

Ajustez le banc d’entraînement à une inclinaison d’au moins 30 à 45 degrés. Prenez deux haltères, placez votre poitrine sur le coussin et gardez vos jambes droites ou vos genoux sur le siège du banc. Redressez les deux bras et commencez à tirer les poids avec vos coudes. Pressez vos dorsaux à la fin du mouvement. Ensuite, abaissez les poids pour obtenir un étirement complet avant de passer à la répétition suivante. Effectuez trois à quatre séries de 10 à 12 répétitions.

EN RELATION : Les gens ne jurent que par l’entraînement « 12-3-30 » pour perdre du poids : « J’ai perdu 30 livres en 10 semaines »

Fentes inversées avec haltères

Les fentes inversées avec haltères commencent avec vous debout, tenant un haltère dans chaque main. Faites un grand pas en arrière avec une de vos jambes, en plantant fermement ce talon sur le sol. Ensuite, abaissez-vous en fente jusqu’à ce que votre genou arrière touche le sol. Poussez-vous sur votre jambe avant, puis répétez avec le côté opposé. Effectuez trois à quatre séries de 10 répétitions pour chaque jambe.

Boucles de marteau

Reprenez vos haltères pour des boucles de marteau. Les deux mains doivent se faire face avec une prise neutre. Tirez vos épaules vers l’arrière pendant que vous relevez les poids, en fléchissant vos biceps et vos avant-bras. Pressez fort au sommet de la boucle du marteau, puis résistez pendant que vous abaissez les poids. Effectuez trois à quatre séries de 10 à 12 répétitions.

Pompes à libération manuelle

Adoptez une position de pompes. Vos épaules doivent être alignées avec vos poignets et votre dos doit rester droit. En gardant votre corps serré et vos fessiers serrés, abaissez-vous avec contrôle jusqu’à ce que tout votre corps soit au sol. Une fois que vous avez atteint le bas, retirez vos mains du sol, puis replacez-les pour repousser votre corps jusqu’à la position de départ. Fléchissez vos triceps et votre poitrine en haut pour terminer avant d’effectuer une autre répétition. Effectuez 3 séries de 10 à 15 répétitions.

Fentes latérales

Le prochain sur cette liste d’exercices pour ralentir le vieillissement musculaire est la fente latérale. Sortez sur le côté en plantant fermement votre talon sur le sol. Ensuite, descendez dans une fente latérale avec contrôle. En descendant, redressez votre jambe arrière. Étirez solidement l’intérieur de la cuisse au bas du mouvement, puis ramenez votre talon en arrière pour revenir à la position de départ avant d’effectuer une autre répétition. Effectuez trois séries de 10 répétitions avec chaque jambe.

EN RELATION: 9 meilleurs exercices de yoga sur chaise pour la graisse du ventre

Ponts fessiers à une jambe surélevés au talon

Placez votre talon sur une surface surélevée et solide avec votre genou plié et votre autre jambe levée en l’air. Gardez votre tronc serré et poussez à travers le talon et la hanche de la jambe de travail, en étendant votre hanche jusqu’en haut. Fléchissez fortement vos fessiers en haut du mouvement, puis abaissez votre corps au sol, en gardant le contrôle, avant d’effectuer une autre répétition. Effectuez trois séries de 15 répétitions avec chaque jambe.

Squats fractionnés

Les squats sont un moyen incroyable de développer les muscles, la force et la puissance du bas du corps. Cette variation est plus douce pour vos articulations et améliore votre équilibre et votre stabilité, ce qui est vital à mesure que vous vieillissez.6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

Pour effectuer des squats fractionnés, placez-vous avec un pied à environ trois pieds devant l’autre de manière à ce que vos genoux forment deux angles de 90 degrés en bas. Descendez tout droit et conduisez avec votre talon avant. Ne laissez pas votre genou avant dépasser votre orteil.

Des pompes

Les pompes sont le meilleur exercice pour le haut du corps que vous puissiez faire, que vous soyez un athlète professionnel ou un débutant. Il renforce les muscles de votre poitrine, de vos épaules, de vos bras et même de votre tronc !

Mettez-vous en position de pompes avec vos mains écartées à la largeur des épaules. Gardez le bas du dos plat et ne laissez pas vos hanches s’affaisser. Abaissez votre corps et gardez vos coudes près de votre torse pendant que vous descendez. Pour rendre cet exercice plus difficile, surélevez vos pieds et pour le rendre plus facile, élevez vos mains sur un banc.

EN RELATION: 10 meilleurs exercices de bandes de résistance pour un ventre plus mince

Rangées de câbles à un seul bras

Les rangées sont un exercice essentiel pour cibler le haut du dos et les bras. Avec un dos fort, vous maintiendrez une meilleure posture, profiterez de vos épaules plus saines et verrez même cette force se répercuter sur le reste de votre corps !

Réglez une poignée de câble à hauteur de poitrine. Saisissez la poignée, reculez d’un pas et placez-vous face au câble. Commencez le mouvement en tirant votre omoplate vers votre ligne médiane et ramez sans tordre votre torse. Ensuite, changez de côté.

Les agriculteurs à un seul bras portent

Les porteurs sont l’un des moyens les plus simples de développer la force totale du corps, la stabilité du tronc et un meilleur conditionnement. Cela se reflète également dans la vie quotidienne : imaginez transporter vos courses en toute simplicité !

Pour effectuer correctement le mouvement, saisissez un haltère lourd ou une kettlebell d’une main, gardez votre poitrine relevée et vos omoplates serrées, et marchez tout en gardant votre corps à niveau.

Extensions de hanches/cuisses

Cette liste d’exercices pour ralentir le vieillissement musculaire se termine par l’extension hanche/cuisse. C’est un exercice très simple à faire pour renforcer vos ischio-jambiers, vos fessiers et bien plus encore. Ceci est important car la force des hanches est la pierre angulaire de la performance sportive : plus vos hanches sont fortes, plus le reste de votre corps sera fort. Des hanches fortes signifient également des genoux heureux et un bas du dos heureux.

Pour vous installer, allongez-vous sur le dos et pliez un genou pour qu’il forme un angle de 90 degrés. Collez l’autre jambe tout droit. Avec votre jambe pliée, serrez vos fessiers, poussez votre talon, poussez vos hanches vers le haut et gardez vos hanches au niveau lorsque vous vous levez. Gardez votre jambe droite tendue tout au long de l’exercice et maintenez-la alignée avec votre torse.