13 étrangers, bloqués à l’aéroport de Floride, partent pour un road trip impromptu

Les vols annulés sont un tel cauchemar, surtout lorsque vous devez être quelque part important le lendemain matin. 13 étrangers à Orlando, en Floride, se sont retrouvés bloqués un dimanche tardif, sans autres vols disponibles. Ils ont décidé qu’il n’y avait qu’une chose à faire. Louez une fourgonnette et partez pour un voyage en voiture qui sera assurément l’aventure d’une vie. Ils ont amené avec eux des centaines de milliers de téléspectateurs TikTok. Mais comment cette idée est-elle née? Personne n’est tout à fait sûr.

CNN Travel a rapporté que l’une des inconnues, Michelle, a déclaré que c’était sa vision, mais tout le monde en a fait une réalité. Un autre étranger, Carlos, pense que c’était l’idée d’Amy. Mais il a déposé la carte de crédit. Carlos était avec sa partenaire Laura qui a mentionné qu’elle ne ferait jamais normalement quelque chose comme ça et leur fille Mikayla était totalement incrédule. Elle a déclaré à CNN Travel: «Quand ils m’ont dit pour la première fois, je les ai regardés comme s’ils étaient fous. Je me dis : ‘Tu veux monter dans cette grosse camionnette avec un tas d’inconnus au hasard ?’ »

Michelle Miller, une influenceuse mieux connue sous le nom de The Farm Babe, devait être à une conférence à Knoxville mardi. Carlos Cordero et Laura Puckering se rendaient à l’Université du Tennessee avec leur fille de 17 ans, Mikayla. Un passager a eu une audience pour une bataille pour la garde. Quelqu’un était censé aider un ami à déménager au Mexique. D’autres voulaient juste rentrer chez eux. Autant de raisons différentes mais ils n’avaient tous qu’une idée : sortir de l’état le soir même.

Le groupe a loué une camionnette et l’une des passagères, l’étudiante Alanah Story, a commencé à filmer pour son TikTok. Chacun a contribué à rendre le road trip plus fluide à sa manière. Et cela a certainement aidé qu’ils semblaient tous se gélifier parfaitement. Quelques heures plus tard, le groupe est arrivé à Knoxville. Bien sûr, c’était un voyage fatigant, mais ils venaient de créer des souvenirs inoubliables. Sans oublier les objectifs d’amitié.

