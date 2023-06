13 erreurs à éviter avec vos lentilles de contact

Si vous faites partie des 45 millions Américains qui portent des lentilles de contact, il y a de fortes chances que vous les utilisiez de manière non hygiénique. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, 99% des porteurs de lentilles de contact pratiquer au moins un « comportement à risque pour l’hygiène des lentilles de contact », y compris ne pas remplacer les étuis assez fréquemment et porter des lentilles pour dormir.

Dans certains cas, ces comportements peuvent entraîner des visites chez le médecin et d’autres problèmes de santé, mais bon nombre de ces problèmes sont évitables. Voici ce que vous devriez et ne devriez pas faire avec vos lentilles de contact pour minimiser le risque d’infection et d’inconfort.

13 choses que vous ne devriez jamais faire avec vos lentilles de contact

Les contacts sont-ils sûrs ? Oui — mais seulement s’il est utilisé correctement. Qu’il s’agisse de remplir une ancienne solution de contact ou de se toucher les yeux avec des mains sales, voici quelques-unes des erreurs de lentilles de contact les plus courantes à éviter.

Frottez-vous les yeux

Pouvez-vous vous frotter les yeux avec des lentilles de contact? Les experts disent que vous ne devriez pas.

Il y a plusieurs raisons à cela, mais c’est principalement parce que s’il y a quelque chose entre votre œil et le contact, alors le frotter pourrait gratter ou endommager votre cornée ou faire plier vos contacts dans ton oeil. Si vous ressentez le besoin de vous frotter ou de vous toucher les yeux, assurez-vous de retirer vos contacts au préalable.

Dans le même ordre d’idées, vous vous demandez peut-être : pouvez-vous pleurer avec des contacts ? Alors que c’est sûr de verser quelques larmes lorsque vous portez des contacts, encore une fois, essayez d’éviter de vous toucher ou de vous frotter les yeux.

Dormir avec des lentilles de contact

D’après le CDC, un tiers des porteurs de lentilles de contact disent qu’ils dorment ou font la sieste dans leurs lentilles. Cependant, l’agence met en garde contre cela, affirmant que le port de contacts au lit peut vous rendre six à huit fois plus susceptible de contracter une infection oculaire.

Alors, les contacts sont-ils mauvais pour vos yeux la nuit ? Même si certains contacts sont approuvés pour une utilisation prolongée ou nocturne, les contacts à usage quotidien réduire l’hydratation et le flux d’oxygène à vos yeux, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux bactéries et aux infections, telles que la kératite bactérienne et la kératite fongique.

Réutiliser la solution

Lorsque vous désinfectez vos lentilles de contact, vous devez d’abord vous assurer que vous avez vidé toute ancienne solution de contact qui se trouve encore dans l’étui depuis la dernière fois que vous avez nettoyé vos lentilles. Ensuite, rincez l’étui avec une nouvelle solution et laissez-le sécher à l’air libre avant de laver à nouveau vos lentilles.

Si vous réutilisez ou complétez l’ancienne solution, le le processus de désinfection sera moins efficaceet vous aurez plus de chances d’obtenir germes dans votre étui ou vos lentilles.

Guido Mieth/Getty Images

Utilisez l’eau du robinet au lieu de la solution

Un autre comportement à risque consiste à utiliser eau du robinet, de la salive ou un autre liquide, plutôt qu’une solution de contact stérile, pour nettoyer vos lentilles ou votre étui. La recommandation officielle du CDC est de éloigner les contacts de l’eau complètement et jetez ou désinfectez toutes les lentilles qui entrent en contact avec l’eau.

Bien que ces directives puissent sembler strictes, il y a des raisons scientifiques derrière elles. Plus précisément, l’eau contient souvent des germes, dont certains peuvent causer des infections oculaires comme Kératite à Acanthamoebaune affection douloureuse pouvant entraîner la cécité ou nécessiter une greffe de cornée.

Laissez de la crème solaire sur vos contacts

Comme vous le savez peut-être, se mettre de la crème solaire dans les yeux peut être une expérience douloureuse. Cependant, cela peut être encore pire si vous en mettez sur vos contacts, car non seulement cela vous piquera les yeux, mais cela peut également endommager vos lentilles. Si cela se produit, vous voudrez être préparé avec une paire de lentilles ou de lunettes de secours.

Pour éviter de laisser de la crème solaire sur vos contacts, lavez-vous et séchez-vous les mains avant de les mettre près de vos yeux. Suivez le même processus lorsque vous les sortez.

Douche avec contacts dans

Vous devriez également éviter de vous doucher avec des contacts, pour les mêmes raisons que nous venons de mentionner ci-dessus. Même si vous vivez dans une zone où l’eau est propre et potable, le port de lentilles de contact sous la douche augmente votre risque de kératiteune infection oculaire grave pouvant entraîner une perte ou une déficience permanente de la vision.

Une autre question courante : pouvez-vous vous laver le visage avec des contacts ? Encore une fois, non. Le fait de mouiller vos contacts – que ce soit pendant la douche ou le lavage de votre visage – peut les faire plier ou coller à vos yeux, rayer potentiellement votre cornée et les rendre douloureux à enlever.

Aller nager

Uwe Krejci/Getty Images

Comme prendre une douche et nettoyer vos contacts avec de l’eau, porter des lentilles de contact en nageant ou en utilisant un bain à remous est un autre grand non-non.

Que vous soyez dans une piscine ou dans un plan d’eau naturel, vos contacts peuvent absorber l’eau (qui peut être contaminée par des bactéries) et la piéger contre votre œil. Après cela, vous pourriez être plus susceptible de développer des sensations inconfortables et dangereuses. problèmes oculairesy compris l’inflammation, l’infection, l’irritation et l’abrasion cornéenne.

Ne pas les remplacer fréquemment

Il existe de nombreux types de lentilles de contact, y compris des options de port quotidien et de port prolongé. Mais quel que soit le type que vous avez, il est important de remplace les selon les recommandations de votre ophtalmologiste. Cela peut signifier les changer quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.

Si vous portez une paire de lentilles de contact trop longtemps, les conséquences peuvent être graves, allant de de l’inconfort à la douleur à la cécité. Parlez immédiatement à votre ophtalmologiste si vous avez remarqué l’un de ces symptômes.

Toucher vos yeux avec des mains sales

Que vous mettiez ou enleviez vos lentilles de contact, il est impératif de le faire avec des mains propres. Sinon, vous pourriez avoir toutes sortes de bactéries dans vos contacts ou vos yeux, augmentant ainsi les chances de développer inflammation ou infection.

Il existe des moyens simples de réduire ces risques : Avant de manipuler vos lentilles, assurez-vous de vous laver les mains à l’eau et au savon, puis utilisez une serviette propre pour les sécher.

Laisser les contacts même lorsque les yeux piquent

Les yeux qui piquent peuvent être déclenchés par un certain nombre de choses, y compris allergies saisonnièressécheresse ou réaction allergique à vos contacts ou contacter la solution. Quoi qu’il en soit, il est préférable de temporairement sortez vos contacts jusqu’à ce que vous ayez identifié et résolu le problème avec votre médecin.

Dans certains cas, le soulagement de démangeaisons, yeux secs peut être aussi simple que de changer la marque de vos contacts, de remplacer vos lentilles plus souvent ou d’utiliser des gouttes pour les yeux. Votre ophtalmologiste peut vous aider à déterminer la meilleure solution pour votre situation.

Garder votre valise sale

Étant donné que votre étui contient vos lentilles de contact pendant que vous les lavez, il doit également être maintenu propre et bien scellé. Sinon, cela pourrait transférer des bactéries sur vos lentilles et potentiellement conduire à une infection oculaire.

Pour nettoyer votre boîtier, videz simplement toute ancienne solution, rincez-la avec une solution fraîche et laissez-la sécher à l’air. Les experts recommandent de remplacer votre étui à lentilles de contact au moins tous les trois mois ou immédiatement s’il est endommagé.

Laissez le maquillage sur vos contacts

Si vous portez du maquillage, vous devez faire attention à ne pas en mettre sur vos contacts, car cela pourrait laisser un film et les contaminer. Pour éviter cela, assurez-vous de bien vous laver les mains avant de mettre vos lentilles de contact et de nouveau lorsque vous les retirez.

En outre, l’American Optometric Association suggère mettre des lentilles souples avant de vous maquiller. Si vous portez des lentilles rigides perméables aux gaz, celles-ci doivent être insérées après votre routine de maquillage.

Altérer votre solution de contact



Si vous partez en voyage d’affaires ou en week-end, il peut être tentant de transférer votre solution de contact dans un conteneur plus petit et adapté aux voyages. Cependant, la Food and Drug Administration des États-Unis déconseille cela, car cela peut compromettre la stérilité de la solution et vous exposer à un risque d’infection oculaire.

De même, la FDA recommande de jeter toute solution de contact qui a dépassé sa date d’expiration ou de mise au rebut, car la formule peut devenir moins efficace après ces dates.