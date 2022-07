13 détenus tués dans une nouvelle bagarre dans une prison équatorienne

Treize détenus ont été tués et deux autres blessés lundi dans une énième bagarre sanglante dans une prison équatorienne notoire.

Les médias locaux ont rapporté que certains prisonniers avaient été décapités ou démembrés pendant le combat.

Depuis février 2021, il y a eu près d’une dizaine de massacres dans les prisons du pays.

“Malheureusement, le commandement central fait état de 13 (détenus) morts et de deux blessés”, a déclaré l’autorité pénitentiaire sud-américaine SNAI sur Twitter.

L’incident s’est produit dans la même prison de Bellavista, dans la ville de Santo Domingo de los Colorados, à environ 80 kilomètres de Quito, où 44 détenus ont été tués dans une rixe sanglante en mai.

Les responsables de la prison, aidés par l’armée et la police, ont pu reprendre le contrôle de l’établissement, a déclaré la SNAI.

Le ministre de l’Intérieur Patricio Carrillo a déclaré plus tard lors d’une conférence de presse que les informations actuelles indiquaient que “la plupart” des victimes étaient vénézuéliennes.

“Les proches des détenus attendaient anxieusement à l’extérieur de la prison, alors que des images de corps démembrés atteignaient leurs téléphones portables et ils sont restés intrépides face à l’entrée des ambulances”, lit-on dans le journal national El Universo.

Carrillo a déclaré que “l’acte primitif de barbarie” indiquait le “profil psychologique” des détenus qui ont pris part à la bagarre.

Ajoutant qu’il était “tout à fait probable” que d’autres corps seraient retrouvés, il a déclaré :

Jusqu’à présent, 13 corps ont été retrouvés et une inspection totale est en cours à l’intérieur de la prison.

Quelque 220 détenus se sont évadés de la prison lors de l’émeute de mai, mais la plupart d’entre eux ont été repris.

Les émeutes vicieuses dans les prisons sont courantes dans les prisons équatoriennes, où les gangs de la drogue se disputent le contrôle des itinéraires de trafic.

Ces rivalités explosent parfois en une violence macabre derrière les barreaux, certains détenus étant massacrés ou décapités à la machette.

Niché entre les plus grands producteurs de cocaïne du monde, la Colombie et le Pérou, l’Équateur a connu une flambée de violence imputée aux combats entre groupes de drogue rivaux.

Le pays de 17,7 millions d’habitants est populaire auprès des trafiquants en raison de ses frontières poreuses, de son économie dollarisée et de ses principaux ports maritimes d’exportation.

Les prisons sont surpeuplées et manquent de gardes, et la corruption endémique signifie que les détenus peuvent mettre la main sur toutes sortes de contrebande, y compris des armes à feu et des explosifs.

Depuis février 2021, il y a eu près d’une dizaine de massacres dans les prisons du pays, dont certains sont devenus parmi les pires d’Amérique latine, avec quelque 400 détenus tués.