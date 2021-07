13% des Américains ont échangé des cryptos au cours de la dernière année, selon un sondage

Coinbase, le plus grand bureau de change numérique aux États-Unis, est devenu public à la mi-avril. Et des célébrités comme Tesla et le directeur général de SpaceX, Elon Musk, ont également exprimé leur enthousiasme pour les investissements dans la cryptographie. En mai, Tesla a annoncé qu’il accepterait le bitcoin comme moyen de paiement pour les achats de véhicules. (Musk a depuis suspendu ces plans en raison de préoccupations environnementales liées à l’extraction de bitcoins.)

Les investisseurs ont probablement été stimulés par une hausse des prix de la cryptographie plus tôt cette année. En effet, la plupart des investisseurs en crypto (61 %) ont acheté au cours des six derniers mois, selon NORC, un groupe de recherche de l’université qui a publié l’enquête.

Plus d’un Américain sur 10 a investi dans la crypto-monnaie au cours de l’année écoulée, selon un sondage publié par l’Université de Chicago, signe de la popularité des monnaies numériques comme le bitcoin et l’ethereum.

« Les investisseurs potentiels hésitent à investir leur épargne-retraite dans ce qui a été, à ce jour, un investissement assez volatil », a déclaré Mark Lush, qui dirige l’équipe d’analyse comportementale et économique et de prise de décision de NORC.

Selon l’enquête, les investisseurs en crypto avaient tendance à être plus jeunes et plus diversifiés en termes de sexe, de race et d’origine ethnique, par rapport aux investisseurs en actions de détail.

L’investisseur moyen en crypto a 38 ans, tandis que les investisseurs en actions ont 47 ans.

Quarante et un pour cent des femmes, 44% des investisseurs de couleur et 35% de ceux dont le revenu est inférieur à 60 000 $ par an ont échangé des crypto-monnaies au cours de la dernière année – des parts respectives plus élevées que les 38%, 35% et 27% qui ont échangé des actions.

Cependant, les investisseurs titulaires d’un diplôme universitaire avaient tendance à privilégier les actions – 51 % ont échangé des actions au cours de la dernière année contre 45 % pour la crypto.

L’Université de Chicago enquête ont interrogé un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 1 004 adultes américains du 24 au 28 juin.