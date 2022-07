Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 18 janvier 2022 à New York. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de près de 500 points dans les échanges du matin alors que les investisseurs évaluent les bénéfices trimestriels et d’autres nouvelles économiques au cours d’une semaine de négociation raccourcie.

