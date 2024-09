13 couples célèbres qui se séparent après des décennies de mariage

De Meryl Streep et Don Gummer à Billy Ray Cyrus et Tish Cyrus, les mariages de plusieurs décennies de ces couples célèbres ont pris fin.

À Hollywood, l’amour peut être éphémère, mais certains couples célèbres ont résisté à l’épreuve du temps pendant de nombreuses années, voire des décennies ! Mais après tout ce temps passé ensemble, certaines relations ne fonctionnent pas et il est dans l’intérêt de tous de mettre un terme à leur relation, quelle que soit la durée du mariage. Même si demander le divorce après des décennies de mariage peut être douloureux, beaucoup de ces couples disent qu’ils sont simplement reconnaissants pour toutes les années de bonheur qu’ils ont passées ensemble.

Découvrez quels couples ont décidé de mettre fin à leur relation après des années passées ensemble…



1. Meryl Streep et Don Gummer

Marié: 39 ans

Meryl Streep a rencontré Don Gummer pour la première fois en 1978, lorsque son frère les a présentés. Ils se sont mariés six mois plus tard. Le couple a eu quatre enfants et est resté ensemble pendant plus de trois décennies. Ce n’est qu’en 2023 qu’ils ont annoncé qu’ils s’étaient séparés – et ils étaient en fait séparés depuis six ans à ce moment-là.

« Don Gummer et Meryl Streep sont séparés depuis plus de 6 ans, et même s’ils prendront toujours soin l’un de l’autre, ils ont choisi de vivre séparément », a déclaré Meryl. a dit aux gens.

2. Dan Aykroyd et Donna Dixon

Marié: 40 ans

Au début des années 1980, Dan Aykroyd a rencontré sa femme Donna Dixon sur le tournage de Docteur DetroitLe couple s’est marié en 1983 et a vécu près de 40 ans ensemble avant de décider de se séparer. Bien qu’ils aient décidé de mettre un terme à leur relation, Dan et Donna ont déclaré qu’ils prévoyaient de rester légalement mariés.

« Après 39 ans de vie commune, nous suivons désormais des chemins de vie séparés. Nous restons légalement mariés, coparents, collègues et partenaires commerciaux », ont-ils partagé avec Personnes dans une déclaration commune. « C’est notre choix d’amitié aimante. »



3. Morgan Freeman et Myrna Colley-Lee

Marié: 23 ans

Morgan Freeman et Myrna Colley-Lee se sont mariés en 1984 et ont eu quatre enfants. Le couple est resté ensemble pendant 23 ans jusqu’en 2007, date à laquelle ils ont mis fin à leur relation. Leur divorce n’a été rendu public qu’un an plus tard, lorsque Morgan a eu un accident de voiture aux côtés d’une passagère, que beaucoup pensaient être sa maîtresse. Le représentant de Morgan a confirmé que lui et Myrna étaient en plein divorce, qui a été finalisé en 2010.

«[They] sont impliqués dans une procédure de divorce. Et pour des raisons juridiques et pratiques, ils sont séparés depuis décembre 2007 », a-t-il déclaré. a déclaré dans un communiqué.

4. Arnold Schwarzenegger & Maria Shriver

Marié: 25 ans

Arnold Schwarzenegger a été marié à Maria Shriver pendant 25 ans avant la révélation choc de sa liaison avec la gouvernante de la famille, qui a donné naissance à un enfant en secret. Le couple s’est séparé en 2011, mais leur divorce a duré plus d’une décennie. TMZles choses n’ont pas été finalisées avant 2021 – mais le couple reste de grands amis et co-parents.

« Même si nous avons eu ce drame, nous avons fait Pâques ensemble, la fête des mères ensemble, Noël ensemble, tous les anniversaires – tout ensemble », a déclaré Arnold. Le Hollywood Reporter« S’il y a des Oscars pour la façon dont on gère un divorce, Maria et moi devrions l’obtenir pour avoir eu le moins d’impact sur les enfants. La douceur et la gentillesse que vous voyez chez eux, c’est de ma femme. La discipline et l’éthique du travail, c’est de moi. »



5. Al et Tipper Gore

Marié: 40 ans

Al Gore et sa femme Tipper se sont mariés en 1970 et leur mariage a duré quatre décennies. Le couple, qui a quatre enfants, a annoncé en 2010 qu’ils se séparaient après quarante ans de vie commune. apparemment ils ont dit à leurs amis et à leur famille qu’ils s’étaient « éloignés » au cours de leur relation.

6. Le juge Greg Mathis et Linda Mathis

Marié: 39 ans

Le juge Greg Mathis, personnalité de la télévision, et sa femme Linda se sont mariés en 1985 et ont eu quatre enfants. partagé des photos joyeuses Après des vacances en famille au début de 2024, Linda avait demandé le divorce en juillet. Dans les documents, elle a cité des différences irréconciliables, mais selon TMZGreg dit qu’il veut la reconquérir. Bien qu’il ait admis ne pas avoir fait de sa femme sa priorité absolue dans sa carrière, il espère qu’ils pourront y arriver.



7. Robert Redford & Lola Van Wagenen

Marié: 27 ans

Robert Redford et sa femme, Lola Van Wagenen, se sont mariés en 1958, alors qu’ils n’avaient qu’une vingtaine d’années. Le couple a eu quatre enfants et a été marié pendant plus de deux décennies avant de se séparer en 1985. Avec le recul, Robert dit que son succès à Hollywood a mis leur mariage à rude épreuve au fil des ans.

« C’était réciproque et il était juste de passer à autre chose », a déclaré Robert à Le Télégraphe en 2001. « Nous avons toujours un grand amour, une grande affection, une grande amitié. C’est merveilleux, et je pense que nous méritons probablement d’en être félicités car les enfants sont formidables, ils ont réussi à surmonter cette épreuve. »

8. Facture & Melinda Gates

Marié: 27 ans

Bill Gates et sa femme Melinda se sont rencontrés en 1987 et se sont mariés lors d’une cérémonie à Hawaï en 1994. Au cours de leur relation, l’ancien couple a eu trois enfants et a créé la Fondation Bill & Melinda Gates, la plus grande fondation caritative privée au monde. Mais après 27 ans de mariage, Bill et Melinda ont annoncé qu’ils allaient divorcer.

« Après avoir beaucoup réfléchi et travaillé sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui fonctionne partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive. Nous continuons à partager une foi en cette mission et nous poursuivrons notre travail ensemble au sein de la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie », ont déclaré les deux époux. a écrit dans une déclaration conjointe publiée sur Twitter.



9. Reba McEntire et Narvel Blackstock

Marié: 26 ans

Reba McEntire s’est mariée avec Narvel Blackstock en 1989, mais leur relation était accaparée par leurs carrières respectives. Avec le recul, Reba dit que tout était une question de business, à commencer par la place de Narvel dans son groupe jusqu’à ce qu’il devienne plus tard son manager. En 2015, les choses ont commencé à mal tourner dans leur mariage, et ils ont fini par se séparer plus tard dans l’année. Reba dit qu’elle n’a pas demandé le divorce, mais que cela l’a aidée à prendre le contrôle de sa vie et de sa carrière.

« Le divorce n’était pas mon idée. Je ne le voulais sous aucune forme », a déclaré McEntire dans une interview avec Cody Alan de CMT« C’était vraiment difficile de s’adapter quand quelqu’un n’était pas content. Je veux juste que tout le monde soit heureux dans sa vie, parce que nos vies sont trop courtes pour être malheureuses. »

10. Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness

Marié: 27 ans

Hugh Jackman a rencontré Deborra-Lee Furness dans les années 90 sur le tournage de la série télévisée australienne Corelli et ils se sont mariés en 1995. Ils ont ensuite adopté deux enfants et sont restés mariés pendant plus de deux décennies. Peu après leur 27e anniversaire en 2023, le couple a annoncé qu’il divorçait.

« Nous avons eu la chance de partager près de 30 ans ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant. Notre parcours est désormais en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre croissance individuelle », a déclaré le couple a déclaré dans un communiqué« Notre famille a toujours été et sera toujours notre plus grande priorité. Nous abordons ce nouveau chapitre avec gratitude, amour et bienveillance. Nous apprécions grandement votre compréhension et le respect de notre vie privée pendant que notre famille traverse cette transition dans nos vies. »



11. Billy Ray Cyrus et Tish Cyrus

Marié: 28 ans

Billy Ray Cyrus et sa femme Tish se sont mariés en 1993. Ils ont eu trois enfants et ont élevé les deux enfants de Tish, issus d’une relation précédente. Au fil des ans, le couple a connu des hauts et des bas et a demandé le divorce plus d’une fois. En 2010, Billy Ray a déposé les papiers, mais plusieurs mois plus tard, il a fini par abandonner la demande. Le couple est resté marié pendant plusieurs années, mais Trish a demandé le divorce en 2013. Elle a annulé sa demande un mois plus tard.

Le mariage du couple a finalement pris fin en avril 2022, lorsqu’ils ont demandé le divorce pour la troisième fois. Tish a expliqué plus tard que pendant la pandémie, elle j’ai vraiment eu le temps de réfléchir à la relation et ce qu’elle voulait de la vie – et elle a réalisé qu’elle aurait dû partir beaucoup plus tôt.

« Pendant cette période, j’ai vraiment bien regardé la vie, ma vie, et je me suis demandée : « Qu’est-ce que j’allais faire ? » Parce que ça faisait longtemps que je n’étais pas dans une bonne situation. Et je pense que je suis restée si longtemps par peur d’être seule », a-t-elle déclaré sur le site Appelle-la papa podcast. « Je ne voulais vraiment pas que Noah [Cyrus] être encore jeune [when we divorced]. Mais en y repensant, il aurait été bien mieux pour elle que je parte.



12. Jeff et MacKenzie Bezos

Marié: 25 ans

Jeff Bezos a épousé sa femme MacKenzie bien avant qu’Amazon ne devienne une marque connue du grand public. Le couple s’est rencontré en 1993 alors qu’ils travaillaient dans la même société d’investissement. Ils se sont mariés six mois seulement après leur premier rendez-vous. Le couple a ensuite eu quatre enfants et a été marié pendant plus de deux décennies. En 2019, ils ont annoncé leur décision de se séparer, écrivant qu’ils prévoyaient de continuer leur « vie commune en tant qu’amis ».

« Nous nous sentons incroyablement chanceux de nous être trouvés et profondément reconnaissants pour chacune des années que nous avons passées ensemble. Si nous avions su que nous nous séparerions après 25 ans, nous recommencerions tout », a déclaré le couple. a écrit dans une déclaration.

Ils ont continué : « Nous avons eu une vie merveilleuse ensemble en tant que couple marié, et nous envisageons également un avenir merveilleux en tant que parents, amis, partenaires dans des entreprises et des projets, et en tant qu’individus poursuivant des projets et des aventures. Même si les étiquettes peuvent être différentes, nous restons une famille et nous restons des amis chéris. »

13. Anthony Anderson et Alvina Stewart

Marié: 22 ans