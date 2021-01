Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Vous avez donc franchi le pas et décidé d’aller au Paléo. Bien pour vous! Mais avez-vous compris ce que vous allez grignoter tout au long de la journée?

Même si la modération est la clé du succès diététique, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas grignoter … et que vous ne devriez pas vous laisser aller de temps en temps! Et la meilleure partie est que vous pouvez vous adonner sans faire exploser votre alimentation. Si vous avez envie de pop-corn, essayez-en graines de lotus éclatées au lieu. Besoin d’options plus croustillantes? Il y en a excellentes saveurs de craquelins sans céréales à choisir. Que diriez-vous de quelque chose avec un peu de chaleur? UNE le porc et le bâton de bœuf au poivre fantôme pourraient faire l’affaire. Et les chocoholics n’ont pas besoin de renoncer à leur friandise préférée, ils ont juste besoin de passez à un qui contient du chocolat biologique et du sucre de coco non raffiné.

Pour vous aider dans votre voyage Paléo, nous avons sélectionné une poignée de collations qui satisferont tous vos besoins en matière de dégustation. Magasinez nos favoris ci-dessous!