13 Célébrités qui ont changé de nom plus d’une fois

« J’ai décidé de changer à nouveau de nom. Je ne suis tout simplement plus ce que j’étais avant. »

Certaines personnes sont simplement destinées à la célébrité, mais parfois, leur nom ne convient pas tout à fait. Tout le monde ne reçoit pas un nom destiné à une pochette d’album ou à une affiche de film, c’est pourquoi certaines stars en herbe choisissent un nom de scène avant de devenir célèbre. Mais trouver un surnom mémorable n’est pas facile. Cela peut prendre du temps et quelques ajustements et parfois, ces célébrités passent en revue quelques noms avant de trouver la solution idéale. Et parfois, ils changent encore, même en milieu de carrière !

Découvrez pourquoi ces célébrités ont changé de nom tant de fois…

1. Rachel Weisz

Avant Rachel Weisz a réussi, elle a joué avec plusieurs noms professionnels différents. Au début, elle a envisagé de changer l’orthographe de son nom de famille pour Vyce, mais son agent a pensé que cela ressemblait à une star du porno, alors elle n’a jamais fini par l’utiliser. Ensuite, elle s’est brièvement appelée Kenya Campbell avant de finalement revenir à son prénom.

«Mon agent a dit [Rachel Vyce] Cela ressemblait à un nom de star du porno, alors il ne m’a pas laissé le faire, mais je pense en fait que j’aurais eu une bien meilleure carrière si j’avais eu ce nom. Je ressens cela au plus profond de mon cœur », dit-elle. partagé en 2012.

Elle a poursuivi : «[I did use] Kenya Campbell une fois. C’était un hommage à un acteur anglais décédé. Il s’appelait Ken Campbell, que j’aimais beaucoup. J’étais donc Kenya Campbell pour une émission de télévision sur laquelle je ne voulais pas que mon nom soit mentionné, parce que c’était une émission de télévision vraiment merdique.

2. Chéryl

Quand le chanteur britannique Cheryl Elle a rejoint Girls Aloud pour la première fois, elle était connue sous son prénom, Cheryl Tweedy. Après avoir épousé le footballeur Ashley Cole, elle a décidé de prendre son nom de famille et est devenue publiquement connue sous le nom de Cheryl Cole. Mais quand ils se sont séparés des années plus tard, elle a gardé ce nom pendant un certain temps avant de finalement décider de simplement s’appeler par son prénom. Elle est désormais connue sous le nom de Cheryl.

« Cheryl utilise son prénom de manière professionnelle depuis un certain temps maintenant et continuera à le faire », a déclaré son porte-parole. a déclaré dans un communiqué en 2017.



3. JAY-Z

Jay-Z est né Shawn Carter mais avant de devenir célèbre, il a adopté son nom de scène emblématique. Dérivé de son surnom Jazzy et en hommage à son mentor Jaz-O, le rappeur est devenu connu sous le nom de Jaÿ-Z. Peu de temps après, il s’est débarrassé du tréma au-dessus du y, tout en décidant de conserver le trait d’union. Mais en 2013, il a complètement supprimé le trait d’union de son nom, devenant officiellement son surnom de scène Jay Z. Interrogé sur le changement, Jay a déclaré qu’il supprimait progressivement le trait d’union depuis des années.

« C’était il y a environ trois ans, je ne sais pas comment cette histoire a refait surface, mais je suppose que c’était une journée d’information lente », a-t-il déclaré. Le quartier du grand garçon. « Le trait d’union était vraiment important à l’époque. Ce n’est plus utile. J’avais des trémas sur l’une des lettres ; Je l’ai supprimé aussi.

Puis en 2017, il a ramené le trait d’union et a changé son nom pour qu’il soit stylisé en majuscules, faisant ainsi son nom JAY-Z.

4. Diddy

Tout au long de sa carrière, Diddy a subi de nombreux changements de nom. Né Sean John Combs, il a pris le nom de scène Puff Daddy plus tôt dans sa carrière. En 2001, il l’a raccourci en P. Diddy, puis quelques années plus tard, il l’a de nouveau abrégé en Diddy. En 2017, il a opéré le plus grand changement à ce jour, en annonçant qu’il serait connu sous le nom de Brother Love.

« J’ai décidé de changer à nouveau de nom. Je ne suis tout simplement plus ce que j’étais avant. Je suis quelqu’un de différent. Mon nouveau nom est donc Love AKA Brother Love. Je ne répondrai pas à Puffy, Diddy, Puffy Daddy ou à l’un de mes autres moines mais à Love ou Brother Love », a-t-il déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Bien que le rappeur ait continué à utiliser le nouveau nom, il est toujours largement appelé Diddy.

5. Lana Del Rey

Lana Del Rey est née Elizabeth Grant, mais au début de sa carrière, elle a sorti de la musique sous le nom de May Jailer. Puis, en 2008, elle sort son premier album sous le nom de Lizzy Grant. En 2011, elle avait finalement choisi le nom Lana Del Rey.

«Je voulais un nom vers lequel je pourrais façonner la musique. J’allais beaucoup à Miami à l’époque, je parlais beaucoup espagnol avec mes amis cubains – Lana Del Rey nous rappelait le glamour du bord de mer. Cela sonnait magnifique du bout de la langue », a-t-elle déclaré. Vogue.



6. Lisa Bonet

Au début de la carrière de Lisa Bonet, elle a été créditée sous le nom de Lisa Boney. Elle a finalement commencé à utiliser le nom de Lisa Bonet, mais en 1993, après son divorce avec Lenny Kravitz, elle a légalement changé son nom pour Lilakoi Moon. Elle aurait l’a fait pour « protéger sa vie privée ». Au fil des années, elle a gardé le nom de Lilakoi en privé, mais a continué à utiliser le nom de Lisa Bonet en public.

7.RM

Membre du BTS RM est né Kim Namjoon mais après avoir rejoint le groupe, il a commencé à s’appeler Rap Monster. En 2017, il a de nouveau changé de nom pour s’appeler officiellement RM car il estimait que Rap Monster ne reflétait pas la musique qu’il voulait créer.

« J’ai pris pleinement conscience du fait que c’est devenu différent de [what I want] mettre en avant la musique que j’ai faite au cours des cinq dernières années et la musique que je veux partager à l’avenir », a écrit RM, selon Soompiajoutant qu’il voulait faire de la musique « avec un esprit et une vision sans restriction et ouverts ».

8. Brindilles FKA

Brindilles FKA a reçu le nom de Tahliah Barnett à la naissance, mais lorsqu’elle a commencé sa carrière musicale, elle a commencé à utiliser le nom de Twigs. La décision issue de un surnom de longue date donné par des amis qui se moquaient de la façon dont ses os craquaient. Mais après avoir utilisé ce nom de scène pendant un certain temps, elle s’est retrouvée en désaccord avec un autre artiste appelé Twigs. En fin de compte, elle a dû changer de nom une fois de plus, choisissant de s’appeler FKA Twigs – abréviation de Formerly Known As Twigs.

9. Emma Pierre

Emma Pierre a reçu le nom d’Emily à sa naissance, mais lorsqu’elle était adolescente, elle a été forcée de le changer par la Screen Actors Guild. Comme il y avait déjà un membre nommé Emily Stone, elle a décidé de s’appeler Riley. Elle a utilisé ce nom pendant plusieurs mois, mais lorsqu’elle est arrivée sur le plateau d’une émission télévisée, elle a réalisé qu’elle ne pouvait pas s’appeler Riley. Finalement, elle a choisi de s’appeler Emma.

« Pour un jeune de 16 ans, choisir un nouveau nom est une perspective intéressante, et à l’époque, j’ai dit : ‘Je vais maintenant être Riley Stone !’ Donc, pendant environ six mois, je m’appelais Riley », a-t-elle déclaré. Magazine W. « J’ai décroché une place d’invité sur Malcolm in the Middle, et un jour, ils m’ont appelé : « Riley ! Riley ! Riley ! Nous avons besoin de toi sur le plateau, Riley !’ et je n’avais aucune idée à qui ils parlaient. À ce moment-là, j’ai réalisé que je ne pouvais tout simplement pas être Riley. Alors je suis devenue Emma. Mais Emily me manque. J’adorerais la récupérer.



10. Snoop Dogg

Snoop Doggné Calvin Cordozar Broadus Jr., a obtenu son nom de scène emblématique parce qu’il ressemblait à Snoopy, le chien de dessin animé, en grandissant. Lorsqu’il a fait ses débuts musicaux, il a choisi le nom de Snoop Doggy Dogg qu’il a utilisé tout au long des années 90. Lorsqu’il a rejoint un nouveau label en 1998, il a raccourci son nom en Snoop Dogg.

En 2012, il a encore changé les choses en passant temporairement par Snoop Lion après s’être converti à Rastafari. Il a utilisé ce nom lors de la sortie de son album reggae, Réincarnémais est finalement revenu à Snoop Dogg.

11. Joaquín Phoenix

Joaquín Phoenix est né sous le nom de Joaquin Bottom, mais lorsque sa famille a quitté le culte religieux des Enfants de Dieu, ils ont décidé de se donner le nom de famille Phoenix pour un nouveau départ. Enfant, Joaquin a décidé de changer son nom pour Leaf et a été crédité ainsi sur certains de ses premiers films. À l’âge de 15 ans, Joaquin avait repris son prénom et est depuis connu sous le nom de Joaquin Phoenix.

12. Kecha

Musicien Kesha est née Kesha Sebert, mais alors qu’elle poursuivait une carrière dans le divertissement, elle a décidé de ne porter que son prénom et de le styliser comme Ke$ha. Après des années à utiliser le signe dollar en son nom, Kesha a fini par l’abandonner après un voyage en cure de désintoxication.

«C’est arrivé après que je sois allé en cure de désintoxication pour mon trouble de l’alimentation. J’ai abandonné ma façade d’être une fille qui s’en fichait. Ma façade devait être forte et j’ai réalisé que c’était de la connerie totale. J’ai retiré le $ parce que j’ai réalisé que cela faisait partie de la façade. C’était un voyage et je suis heureux – c’était moi dans cette partie de ma vie. Mais ensuite j’ai tourné un coin – mais j’en ai toujours un putain de tatouage sur ma main. Il va falloir que je découvre ça ! » elle a dit Raffinerie29.

13. Alose mousse

En grandissant, rappeur Alose mousse était connu sous le nom de Lil Bow Wow. En vieillissant, il a décidé de supprimer le « lil » de son nom, étant simplement connu sous le nom de Bow Wow. Puis, en 2014, Shad a décidé de revenir à son prénom, expliquant que son surnom de scène ne correspondait plus à qui il était.