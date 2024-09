13 célébrités issues de la vieille famille

Le rappeur (son vrai nom est Skyler Austen Gordy) est le petit-fils de Berry Gordy, fondateur du label Motown. signé Il a été l’un des plus grands musiciens de tous les temps, dont Stevie Wonder, Marvin Gaye, les Temptations et les Supremes. Il était également un auteur-compositeur qui a contribué à des succès comme « ABC » et « I’ll Be There » des Jackson 5. La valeur nette de Berry apparemment se situe autour de 400 millions de dollars.