13 cadeaux uniques pour les enseignants pour les vacances 2022

Les enseignants ont souvent l’un des emplois les plus difficiles et les plus ingrats, et ils méritent une marque supplémentaire d’appréciation pendant les vacances. Ces héros dévoués vont au-delà pour prendre soin de nos enfants, planifier des leçons, passer des heures à corriger et bien plus encore. C’est agréable de montrer leur appréciation pour leur travail acharné pendant les vacances avec ces cadeaux uniques pour enseignants qui ne manqueront pas de leur faire sourire.

Planifiez vos cadeaux dès maintenant avec notre guide de cadeaux complet, rempli d’idées uniques pour les enseignants. Que vous dépensiez 18 $ ou 100 $, vous trouverez ici quelque chose de spécial pour montrer que vous vous souciez d’eux. La fourchette de 25 $ est courante lors de la budgétisation de cadeaux de professeur, mais de nombreuses classes s’organisent pour participer ensemble à un même cadeau. Nous avons aussi des suggestions pour les cadeaux de classe : un purificateur d’air ou la carte Amazon sont des achats solides. Si vous êtes seul, un cadeau personnalisé car la salle de classe est réfléchie, comme un tampon ou un bloc-notes. Nous avons d’autres choix pratiques, y compris une bouteille d’eau filtrée et un sac fourre-tout solide, et bien sûr, il y a des suggestions de classiques comme des chocolats ou des bougies. Et même si vous ne pouvez pas dépenser pour les enseignants cette année, une note personnelle compte également beaucoup.

Centre commercial de personnalisation Personnalisez un décor de salle de classe que l’enseignant de votre enfant chérira. Cette pomme en laiton massif a une superposition de laque rouge et deux lignes de lettrage en relief doré que vous pouvez personnaliser avec le nom et le niveau de l’enseignant, la classe ou l’école. Bonus : c’est aussi une cloche — un excellent moyen d’attirer l’attention de la classe.

Lévoit Un purificateur d’air Levoit sera sans aucun doute apprécié pendant la saison hivernale lorsque la salle de classe est pleine de reniflements. Il débarrasse la pièce des germes et des particules en suspension dans l’air : 99,97 % de la poussière, de la moisissure, de la fumée et du pollen pour être exact. Bien que coûteux, un purificateur d’air serait un excellent cadeau pour les parents. Vous recevez des alertes de prix pour Purificateur d’air Levoit

Éléments rustiques Dorlotez l’enseignant de votre enfant avec un coffret cadeau de produits de bain naturels. À l’intérieur, vous trouverez trois barres de lavage pour le corps naturelles et végétaliennes faites à la main (orange et hibiscus, charbon nettoyant et rose radieuse), ainsi qu’un gommage au sucre de lavande, du luffa naturel et un porte-savon en bois récupéré. Bonus : l’ensemble est livré emballé et prêt à être offert. Vous recevez des alertes de prix pour Ensemble-cadeau Savon et gommage au sucre Rustic Elements

Etsy Un tampon personnalisé est parfait pour féliciter le travail des étudiants. L’enseignant de votre enfant sera émerveillé par cet adorable tampon personnalisé, et vous pouvez être sûr qu’il s’habituera ! Choisissez parmi un personnage masculin ou féminin, personnalisez l’apparence, choisissez une couleur d’encre, puis ajoutez le nom de l’enseignant. Quel outil de classe cool !

Godiva Qui n’aime pas le chocolat Godiva ? Vingt-quatre morceaux décadents de bonnes choses sont cachés derrière les portes de ce calendrier de l’Avent. Du chocolat au lait, du chocolat noir, du chocolat blanc et des morceaux de saison comme un bonhomme de neige, le Père Noël et un pingouin font partie des friandises que votre professeur appréciera.

Erin Condren Les planificateurs d’Erin Condren sont convoités parmi les enseignants; offrez-lui le planificateur de cours ultime cette année. Ce planificateur enroulé 2023 comprend une planification hebdomadaire, mensuelle et annuelle datée, des pages de liste de contrôle, des pages de graphique, des journaux de communication, une règle enfichable, des autocollants et plus encore. Choisissez parmi une multitude de superbes imprimés et ajoutez même une personnalisation si vous le souhaitez. Vous n’êtes pas sûr d’un planificateur spécifique? Découvrez les cahiers de la marque et d’autres favoris des enseignants.

Amazone Je ne sais pas quoi faire? Une carte-cadeau Amazon permet à l’enseignant de votre enfant de choisir. Ce n’est pas aussi impersonnel que l’argent liquide (et certaines écoles n’autorisent pas le personnel à accepter de l’argent liquide), mais une carte-cadeau fonctionne de la même manière. Choisissez votre dénomination (le minimum est de 25 $) et un coffret cadeau festif et le tour est joué. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon.com Gift Card in a Reindeer Ornament Box

Brita La bouteille d’eau de Brita garantit que de l’eau fraîche est toujours à portée de main – un excellent cadeau pour un enseignant qui n’est pas toujours en mesure d’accéder à une glacière. Cette bouteille sans BPA de 26 onces est livrée avec un filtre Brita dans la paille, donc l’eau a bon goût. C’est l’un des meilleurs choix de Crumpe pour filtrer l’eau du robinet. Disponible dans une variété de couleurs de bijoux, et il existe également une option de 36 onces.

Haricot LL LL Bean est connu pour ses produits de qualité, et sa toile Boat and Tote est un favori éternel, en particulier parmi les enseignants. À partir de 30 $, il est disponible en 10 couleurs d’accent, deux longueurs de sangle et quatre tailles, vous pouvez donc commander exactement ce que vous voulez. Vous pouvez même ajouter un monogramme pour 8 $ supplémentaires. Votre éducateur préféré adorera ce cadeau attentionné.

Centre commercial de personnalisation Un cube de papier à lettres sera toujours utile dans la salle de classe ; pourquoi ne pas le personnaliser ? Chaque cube comprend 700 notes, avec une bande collante au dos. Ajoutez le nom de votre professeur et une ligne de texte supplémentaire sous le joli dessin au crayon et vous obtenez un cadeau unique et pratique.

Truc Tout ce désinfectant pour les mains fait vraiment son effet sur la peau en hiver. Nourrissez les mains de votre éducateur préféré avec cet ensemble Knack. Une crème pour les mains à la lavande, un savon de voyage, un désinfectant et une brosse à ongles en cèdre sont joliment emballés en cadeau.

Cible Vous seriez surpris de voir à quel point la plastification peut être effectuée dans une classe d’école primaire. Pourquoi ne pas donner à l’enseignant de votre enfant quelque chose de vraiment utile : une plastifieuse personnelle ? La plastifieuse thermique de Scotch plastifie les articles jusqu’à 9 pouces de large et peut être utilisée en toute sécurité sur les photos. Deux sachets de démarrage sont inclus. Vous recevez des alertes de prix pour Scotch Thermal Laminator with 2 Starter Pouches 8.5″ x 11″

Amazone Commémorez la saison d’un enseignant spécial avec un ornement en verre spécial de Noël de l’Ancien Monde. L’ornement de pomme et de livre scintillant indique “pour le professeur” et est sûr de trouver une place spéciale sur l’arbre. D’autres conceptions douces incluent une tasse, un tableau noir, un gobelet scientifique, une calculatrice ou une école “meilleur professeur”. Vous recevez des alertes de prix pour Ornement de professeur de Noël de l’Ancien Monde

