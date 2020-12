– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Avec seulement quelques jours avant Noël, c’est officiellement le moment critique pour ceux qui ont encore besoin d’acheter des cadeaux avant les vacances. Si c’est vous, vous êtes au bon endroit. Le personnel de Review teste les produits tout au long de l’année, et au cours des deux derniers mois, nous avons été extrêmement occupés à recommander les meilleurs cadeaux que vous puissiez acheter en 2020. Ces meilleurs cadeaux incluent de nombreux produits incroyables que nous avons testés cette année ainsi que top – des articles et des choses que nos éditeurs possèdent et aiment personnellement.

Pendant que tu pourrait Par défaut, les cartes-cadeaux et autres cadeaux qui ne nécessitent pas d’expédition, nous avons parcouru le Web pour découvrir les meilleurs cadeaux qui seront expédiés avant Noël. Vous trouverez ci-dessous 17 des meilleurs cadeaux que notre personnel recommande que vous puissiez toujours commander. Les délais d’expédition et l’inventaire des produits changent constamment, alors assurez-vous de vérifier les petits caractères et commandez ce que vous voulez maintenant avant qu’il ne soit trop tard!

1. Sèche-cheveux et volumateur Revlon One-Step

La brosse sèche-cheveux Revlon est sans doute le produit le plus populaire et cadeau de 2020. Bonne nouvelle: vous pouvez toujours commander la cadeau de l’année sur Amazon et faites-le arriver avant Noël. Avec 130 000 critiques élogieuses sur Amazon (oui, 130 000), il a atteint le statut de culte dans le monde des produits de beauté – et il est approuvé par nos propres experts. La rédactrice beauté de Review, Jessica Kasparian, a testé le sèche-cheveux et a constaté qu’il était à la hauteur du battage médiatique. Si cela semble être un excellent cadeau pour la personne que vous recherchez, commandez-le maintenant avant qu’il ne soit trop tard!

En soldes! Obtenez le sèche-cheveux et volumateur Revlon One-Step sur Amazon pour 39,89 $ (économisez 20,10 $)

2. Pyjama Nordstrom Moonlight

Les pyjamas sont toujours un excellent cadeau car les gens les achètent rarement pour eux-mêmes. Nordstrom vend des pyjamas que les gens – moi y compris – ne jurent que par. Ce sont les pyjamas au clair de lune, et ils ont à peu près 5 étoiles sur plus de 1300 critiques. Si vous magasinez pour quelqu’un qui aimerait les pyjamas, vous avez de la chance. Ceux-ci arriveront encore avant Noël si vous les commandez maintenant avec les frais de port payés.

Obtenez le pyjama Nordstrom Lingerie Moonlight chez Nordstrom pour 65 $

3. Apple AirPods Pro

Les AirPods Pro d’Apple sont les meilleurs vrais écouteurs sans fil que nos experts ont testés cette année, et si vous recherchez un amoureux de tout ce qui est Apple, ils adoreront une paire de ceux-ci. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir les écouteurs convoités en vente pour 199,99 $ chez Target. Si ceux-ci ne sont pas livrés à temps pour vous, s’ils sont en stock chez Target près de chez vous, vous pouvez les commander en ligne et les récupérer en magasin. Pas de chance avec Target? Les écouteurs AirPods Pro sont toujours disponibles chez Best Buy pour être expédiés et récupérés en magasin s’ils sont disponibles près de chez vous. Cependant, ils coûtent environ 23 $ de plus chez Best Buy que chez Target, mais c’est toujours inférieur au prix régulier de 249,99 $ si vous insistez pour en acheter une paire avant Noël.

4. Collier à pendentif Kate Spade

Si la personne que vous recherchez est intemporelle, ce collier pendentif Kate Spade pourrait être le cadeau parfait – et il arrivera avant Noël si vous le commandez maintenant et payez un supplément pour une expédition le lendemain ou sous deux jours. Vous pouvez également le commander en ligne et le récupérer en magasin s’il est disponible près de chez vous. Le collier peut être habillé haut ou bas et est personnalisé avec l’initiale de son prénom affiché dans le pendentif. Ce collier a plus de 880 bonnes critiques, donc les gens l’aiment clairement. Sans oublier, les colliers avec des initiales sont très à la mode en ce moment.

Obtenez le collier pendentif initial Kate Spade One in a million chez Nordstrom pour 58 $

5. Jeté en peluche Nordstrom Bliss

En tant que décoration intérieure et confort personnel, les couvertures de jet sont vraiment un excellent cadeau pour tout le monde. Cette couverture populaire et de premier ordre de Nordstrom arrivera toujours à Noël avec une livraison payante – ou si vous habitez près d’un Nordstrom où elle est en stock, vous pourrez peut-être la récupérer au magasin sans payer du tout les frais d’expédition. Il a une note de 5 étoiles sur plus de 1 900 avis et est l’un des préférés des lecteurs évalués.

Obtenez le jeté en peluche Bliss chez Nordstrom pour 39,50 $

6. Couverture de jet Barefoot Dreams CozyChic

Barefoot Dreams, la marque qui fabrique le cardigan CozyChic confortable et favori des cultes, vend une couverture CozyChic – et elle arrivera toujours avant Noël si vous la commandez chez Nordstrom maintenant et payez un supplément pour une expédition rapide. Bien qu’il soit plus cher que le jeté en peluche Bliss (n ° 7 sur cette liste), c’est une couverture de luxe que nous avons essayée et aimée – et dont les célébrités (dont Chrissy Teigen) sont également obsédées. Cette couverture est en rupture de stock, mais pour le moment, Nordstrom la propose dans une variété de couleurs. Agissez vite, à la fois parce qu’il pourrait se vendre et pour qu’il arrive avant Noël.

Obtenez la couverture de jet Barefoot Dreams CozyChic chez Nordstrom pour 147 $

7. Jambières Lululemon Align

Si vous habitez près d’un Lululemon, il est encore temps de commander en ligne un cadeau génial auprès du détaillant athleisure que vous pouvez récupérer en magasin en à peine deux heures. L’un de ces cadeaux se trouve être ce que nous considérons comme les leggings les plus confortables de Lululemon: les Aligns – et la plupart des magasins Lululemon ont un tas de ces pantalons en stock. À une époque où l’uniforme de travail est peut-être passé du jean au pantalon de yoga, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour offrir ces leggings. Ce sont les leggings les plus confortables que j’aie jamais possédés. Même après de nombreux lavages et des années de possession, ils sont toujours mes préférés à porter pour les entraînements et pour se détendre. En fait, je refuse de porter des leggings à l’exception des leggings Align maintenant. Faites attention à la taille, car vous voulez obtenir la bonne paire pour votre cadeau. Par exemple, je mesure 5 « 2 et je peux porter le legging de 25 » comme pantalon.

8. Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch a été l’un des cadeaux les plus chauds de 2020. Bien qu’ils soient assez difficiles à trouver – surtout maintenant, juste avant les vacances – vous pouvez toujours commander le Switch Lite de Best Buy pour arriver avant Noël. Vous pouvez également commander le ramassage en magasin s’il est en stock dans un magasin près de chez vous.

Obtenez la Nintendo Switch Lite de Best Buy pour 199,99 $

9. Outil multifonction Wave de Leatherman

Si vous cherchez quelqu’un de pratique, il est encore temps de lui procurer notre outil multifonction le plus testé. Non seulement nous l’adorons chez Review, mais le Leatherman Wave a également des tonnes d’excellentes critiques et il est livré avec une garantie de 25 ans. Cet outil est toujours disponible pour être expédié avant la veille de Noël, ou si possible, vous pouvez le commander pour le ramassage dans un Home Depot près de chez vous.

Obtenez le Leatherman Wave chez Home Depot pour 99,97 $

10. Apple Watch Series 6

S’ils n’en possèdent pas déjà une, une Apple Watch serait un cadeau fantastique pour celui qui est toujours sur son iPhone. Nous avons testé la toute nouvelle Apple Watch Series 6 et c’est la meilleure smartwatch que nous ayons jamais essayée. Bien que la montre ne soit pas expédiée à temps par Target (vous pouvez vérifier si vous pouvez obtenir une livraison payante dans votre région avant Noël), vous pourrez peut-être la récupérer en magasin si elle est disponible près de chez vous.

En soldes! Obtenez l’Apple Watch Series 6 chez Target pour 349,99 $ (économisez 49,01 $)

11. Robot Aspirateur

Nous adorons les aspirateurs robots chez Review, tout comme nos lecteurs. En fait, les robots aspirateurs sont l’une des choses que nos lecteurs continuent d’acheter encore et encore et encore et encore. L’iRobot Roomba i7 + est le meilleur aspirateur robot que nous ayons jamais testé, et pour le moment, vous pouvez toujours le commander pour une livraison le jour même à Bed Bath & Beyond, selon l’endroit où vous vivez, ou vous pouvez le récupérer en magasin. .

12. Écouteurs à réduction de bruit Sony

Alors que les excellents écouteurs Quiet Comfort de Bose possèdent l’espace antibruit depuis des années, Sony est le nouveau champion de la ville, en tête de nos cotes. Maintenant largement considéré comme le meilleur casque antibruit complet que vous puissiez obtenir, le Sony 1000XM4 offre une superbe qualité sonore, annule magnifiquement le bruit ambiant et est extrêmement confortable pour les longs vols, les trajets en train ou tout simplement pour travailler à votre bureau. Ils sont toujours disponibles chez Best Buy pour arriver avant Noël si vous commandez maintenant.

En soldes! Obtenez le casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 de Best Buy pour 278 $ (économisez 71,99 $)

13. Bougies du volcan bleu de Capri

Si vous magasinez pour quelqu’un qui aime la décoration intérieure, vous ne pouvez jamais vous tromper avec une bougie tendance en cadeau. Ma bougie préférée est le parfum Volcano de Capri Blue. Non seulement ils sentent bon, mais ils viennent dans des bocaux chics qui font également office de décoration intérieure incroyable. Ces bougies sont toujours disponibles pour une livraison de nuit avant Noël, mais vous devez commander avant le mardi 22 décembre à 23 h 59 PST. C’est le cas de la plupart des cadeaux en stock chez Anthropologie, mais vérifiez les petits caractères avant de commander car tout n’est pas encore disponible. Heureusement, les bougies Capri Blue sont en stock et 30% de réduction!

En soldes! Obtenez la bougie en pot Capri Blue Volcano d’Anthropologie pour 22,40 $ (économisez 9,60 $)

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.