Peu de choses sont aussi intimidantes que de magasiner pour un tout-petit, surtout si ce n’est pas votre enfant et que vous ne savez pas vraiment ce qu’il veut. Attirer l’attention d’un tout-petit peut être un peu un pari. Nous sommes là pour vous aider, alors que les tout-petits se préparent à déchirer certains cadeaux cette saison des fêtes. Nous avons une liste de vraiment super jouets pour les tout-petits actifs. Donc, si vous pouviez utiliser un peu d’aide supplémentaire, voici 13 cadeaux géniaux pour les tout-petits actifs.

Pendant les tout-petits, les changements intellectuels, sociaux et émotionnels prennent le devant de la scène, et l’activité physique est indispensable aussi bien. Qu’est-ce que cela signifie pour les jouets? Faire semblant de jouer, d’abord et avant tout : cuisines jouets, ensembles de jeu, véhicules. Les petits enfants explorent le monde qui les entoure et ils aiment aussi les éléments “réalistes” comme les sons et les fonctionnalités incluses dans les jouets. Les jouets à enfourcher comme un tricycle ou un train et les jouets de construction comme Duplo sont également parfaits pour cet âge. La série CoComelon est grande avec les tout-petits, et nous avons des liens de jouets sur cette liste. De plus, un kit de fort magnétique super cool et un lecteur audio Yoto Mini sont sûrs d’être d’énormes succès de vacances cette année. Faites défiler et découvrez les meilleurs jouets pour tout-petits de cette année.

Schwinn Placez ce nouveau Schwinn brillant sous le sapin et regardez les yeux de votre tout-petit s’illuminer le matin de Noël. Ce roadster classique de style vintage a un centre de gravité bas, parfait pour apprendre à pédaler et à diriger. Le trike est livré avec une cloche, des glands de guidon et un siège réglable pour qu’il s’adapte parfaitement. Bonus : vous avez le choix entre sept couleurs. Vous recevez des alertes de prix pour Tricycle Schwinn Classic Roadster

Yoto Si vous n’avez pas vu le lecteur Yoto, c’est une innovation impressionnante. Les enfants peuvent écouter des histoires et du contenu éducatif en plaçant des cartes (comme Encanto, Winnie l’ourson ou même des exercices de pleine conscience) dans le lecteur audio. Le Yoto Mini est une nouvelle version portable de l’original et offre jusqu’à 20 heures de jeu par charge. Bonus : le Yoto Mini fonctionne également comme haut-parleur Bluetooth, horloge OK-to-wake et machine à bruit blanc. Les cartes sont vendues séparément. Vous recevez des alertes de prix pour Yoto Mini lecteur audio

Walmart Si votre enfant aime les véhicules de construction, c’est le cadeau parfait. Ce jouet STEM de pelle comprend huit pièces en plastique, 11 vis en plastique, deux roues, un petit tournevis et même une petite figurine pour conduire le camion. Remarque : il n’est pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans en raison des petites pièces. Vous recevez des alertes de prix pour Pelle démontable Stanley Jr.

KidKraft Cette adorable cuisine de jeu en bois est un cadeau parfait pour tout-petit. Vingt-deux morceaux de nourriture, accessoires et ustensiles sont inclus pour que les enfants puissent concocter de délicieux plats. Des présentoirs présentent leurs produits de boulangerie et il y a un insert de tableau noir pour écrire les plats du jour. Une machine à glace “fonctionnelle” et des boutons à cliquer ajoutent au plaisir réaliste. Bonus : EZ Kraft Assembly signifie que les parents ne seront pas frustrés après des heures de construction.

Cible Cet ensemble est bien plus que vos rails de train en bois de base. Emballés à l’intérieur d’un seau ingénieux qui fait partie du jeu se trouvent des pistes, des passagers, des accessoires et oui, des véhicules. Des trains, un avion, un camion de pompiers, un camion à plateau, un taxi et bien plus encore peuvent parcourir le Cityscape. Il y a 80 pièces en tout pour occuper votre petit conducteur pendant des heures.

Amazone Cet ananas idiot est un jouet amusant, et les tout-petits acquièrent des compétences d’apprentissage socio-émotionnel, ou SEL, en jouant. Les enfants peuvent créer différentes expressions faciales à partir de 26 pièces faciales qui se rangent facilement à l’intérieur du fruit. Des froncements de sourcils aux yeux du cœur, les tout-petits peuvent explorer et reconnaître les sentiments avec cet ensemble. Bonus : Un guide des émotions est inclus. Vous recevez des alertes de prix pour Learning Resources Big Feelings Ananas

Walmart CoComelon est une série YouTube Kids et Netflix très populaire mettant en vedette ce bébé de dessin animé, JJ. Réalisez les rêves des tout-petits en leur offrant leur propre poupée JJ. Ce type comporte quatre boutons interactifs et plus de 50 phrases et chansons qui enseignent les lettres et les chiffres. Idéal pour 18 mois et plus. Vous recevez des alertes de prix pour CoComelon Interactive Learning JJ poupée

Amazone Si votre tout-petit aime la construction et les véhicules, cet ensemble est un excellent cadeau. Les enfants peuvent créer un camion de pompiers (avec lumières clignotantes et sirène) à partir de 21 morceaux de grosses briques Duplo robustes. Pour plus d’excitation, la figurine de pompier incluse peut sauver le chat de l’arbre. Il y a même une boîte de nourriture pour chat pour l’attirer. Idéal pour les 2 ans et plus. Vous recevez des alertes de prix pour Camion pompier Duplo

Haba Les tout-petits adorent les marionnettes, et cette adorable marionnette crocodile est une beauté. Il a un sac ventral intégré, de sorte que le croco peut engloutir de petits objets et les faire disparaître. Soyez prêt pour beaucoup de rires. Si vous voulez faire passer le divertissement au niveau supérieur, envisagez d’acheter une ou deux autres marionnettes de même que Théâtre de marionnettes de porte populaire de Haba. Vous recevez des alertes de prix pour Marionnette à gaine Haba Eat-It-Up Croco

Cible Votre tout-petit pourrait être fasciné par les articles pour adultes comme les montres intelligentes, et maintenant il peut avoir le sien. Cette montre simple à utiliser comprend des fonctionnalités adaptées aux enfants comme des rappels, des jeux et des activités. Il y a même un adorable chiot virtuel dont il faut s’occuper. Idéal pour les 3 ans et plus.

Amazone Ce circuit adapté aux tout-petits peut accueillir trois voitures. (Deux voitures Wheelies sont incluses.) Les cascades passionnantes abondent, d’une boucle à 360 degrés à une rampe de cascade avec un anneau de “feu”. Plus de 50 sons ajoutent au divertissement. Un lave-auto et une station-service complètent la scène. Idéal pour les tout-petits âgés de 18 mois et plus. Vous recevez des alertes de prix pour Hot Wheels Racing Loops Tower de Little People, ensemble de jeu pour tout-petits avec piste de course en spirale, rampe de cascade et sons

Amazone Osmo est une marque de jouets primée qui utilise la technologie des tablettes. Quatre jeux éducatifs sont inclus dans le kit de démarrage Little Genius pour iPad (également disponible pour la tablette Amazon Fire). Vous aurez besoin de votre propre iPad, mais le Wi-Fi n’est pas nécessaire. Les enfants apprendront la phonétique, développeront des compétences de pré-dessin, exploreront les couleurs, amélioreront leurs compétences en résolution de problèmes et identifieront des indices socio-émotionnels. Idéal pour les 3 ans et plus. Vous recevez des alertes de prix pour Kit de démarrage Osmo Little Genius