Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Si vous êtes un peu stressé sur ce qu’il faut obtenir pour cet échange de cadeaux d’éléphants blancs, nous vous sentons: choisir un cadeau qui sera un succès, quelle que soit la personne qui l’obtient, est un défi de taille. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons fait le brainstorming pour vous et articles cueillis à la main que vous pouvez commander en ligne avant qu’il ne soit trop tard.

De tasses paresseux à couvertures de burrito, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour impressionner les foules. Découvrez-le ci-dessous.