13 cadeaux bien pensés pour rendre les vacances de maman spéciales

Votre maman mérite quelque chose de spécial en cette saison des fêtes, et pour vous aider à trouver le cadeau parfait, nous avons rassemblé certains de nos choix préférés sur le marché en ce moment. Il y a quelque chose pour chaque type de figure maternelle dans votre vie, qu’elle préfère quelque chose de flashy et élégant, ou quelque chose de pratique qu’elle utilisera tous les jours et pensera à vous. Ainsi, quel que soit le type de maman pour laquelle vous magasinez, vous êtes sûr de trouver le bon cadeau (ou au moins quelques bonnes idées) sur cette liste.

N’importe lequel de ces choix vous marquera des points importants avec maman cette saison des fêtes, quel que soit votre budget. Au bas de l’échelle, nous avons un journal de gratitude perspicace pour 20 $, ou vous pouvez aller jusqu’à un ensemble de pyjama en soie lavable pour plus de 200 $. À la fin de ce tour d’horizon, vous avez peut-être ajouté quelques éléments à votre propre liste de souhaits. Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu.

Séphora Dix-huit masques différents et deux paquets de lingettes nettoyantes sont inclus dans cet ensemble de vacances en édition limitée de Sephora – une valeur de 92 $. Les mamans qui se détendent avec des soins de la peau chériront cette boîte de produits rafraîchissants. Parmi les primes : bandelettes nasales au charbon de bois, masque pour les yeux à la caféine, masque facial à la mangue, masque pour les pieds de cactus et plus encore.

Gorjana Les colliers initiaux sont devenus un incontournable de la maternité. Le collier doré Wilder de Gorjana est une pièce classique que maman portera pendant des années. Personnalisez un collier avec une initiale — probablement la vôtre, puisque vous sommes son enfant préféré. Ou commandez-en un pour une nouvelle maman et créez un souvenir de vacances spécial.

Claire V. Les sacs Clare V. sont très demandés, et si vous ne pouvez pas acheter un sac à main plus grand, pourquoi ne pas opter pour une pochette à monnaie ? Ce petit zip en cuir italien contient de la monnaie, de l’argent, du rouge à lèvres et tout ce que maman ne veut pas voir flotter dans son sac à main. Il y a 16 superbes designs à choisir ; nous pensons que les lèvres sont un choix amusant.

Beats Vie de la batterie Évalué jusqu’à 8 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Non Type de casque Écouteurs sans fil Résistant à l’eau Oui (IPX4 — résistant aux éclaboussures) Vous savez que maman a besoin de paix et de tranquillité pour écouter sa musique et ses pods, et les Beats Studio Buds sont exactement ce qu’il vous faut. Ces écouteurs populaires offrent une excellente qualité audio, une suppression active du bruit et une résistance à l’eau. Il y a aussi un microphone intégré pour les appels. Ils sont disponibles en six couleurs, et nous pensons que maman pourrait aimer la nouvelle teinte, le rose coucher de soleil. Lisez notre avis sur les Beats Studio Buds. Vous recevez des alertes de prix pour Beats Studio Buds

Amazone Conçu pour plonger dans la propre sagesse de maman, ce nouveau journal présente 365 invites perspicaces de l’écrivain Amanda Deibert, décrite comme “en partie M. Rogers, en partie grossière et cool tante”. Chaque mois comporte des questions qui tournent autour d’un thème, afin que maman puisse prendre le temps de se découvrir, de cultiver la gratitude et de rire en cours de route. Il sortira le 6 décembre, mais vous pouvez le précommander maintenant, et il arrivera toujours bien avant Hanukkah ou Noël. Vous recevez des alertes de prix pour le journal de gratitude Vous avez déjà les réponses

Draps et fous rires Fabriqués à partir d’eucalyptus, ces draps ultra-doux de Sheets & Giggles vous permettent de dormir au frais et confortablement, sans accumuler de chaleur corporelle pendant la nuit, glisser du lit ou se retrouver sous le menton. “Je pourrais vivre dans ces draps”, a déclaré Jessica Dolcourt, directrice éditoriale de CNET How-To, qui a acheté et testé trois autres ensembles de draps avant de trouver cet ensemble en lyocell. Les draps Sheets & Giggles sont disponibles en huit couleurs unies et trois motifs à rayures, allant des nuances de gris et de bleu au violet foncé. Vous recevez des alertes de prix pour Ensemble de draps Premium Sheets & Giggles

Éviter Si votre mère aime cuisiner – ou n’importe qui dans votre famille, vraiment – un magnifique couteau Shun est un cadeau fantastique et mémorable. Le couteau japonais traditionnel, disponible dans une lame de 6 ou 8 pouces, est suffisamment pratique pour un usage quotidien et aussi incroyablement beau, avec une lame décorée qui se distingue des couteaux de bête de somme typiques. Ce cadeau de folie est une bonne affaire, et un couteau que nous savons que votre mère recherchera encore et encore. Vous recevez des alertes de prix pour Couteau de chef Shun Classic 8″

Illy Si la maman sur votre liste a soif de caféine de qualité, mais que vous n’avez pas le budget pour une Machine expresso Delonghi Dinamica (ceux-ci vous coûteront 1 000 $), nous adorons le mince Illy Y3.3 IperEspresso. Insérez une dosette et préparez une seule tasse de café ou d’espresso. Le Y3.3 IperEspresso est idéal pour un remontant tout au long de la journée – plus de tasses de café tristes et froides laissées au micro-ondes. Vous recevez des alertes de prix pour Machine expresso et café Illy Y3.3

Haricot LL Le cadeau douillet par excellence : les chaussons. Nous aimons les styles classiques de LL Bean car ils tiennent vraiment le coup. Et les acheteurs sont d’accord, année après année : un représentant de l’entreprise nous dit que la saison dernière, elle a vendu une paire chaque minute. Le style Squam Lake présente un intérieur moelleux en laine d’agneau australienne et une semelle extérieure en caoutchouc pour plus de durabilité. Ils sont également résistants à l’eau et aux taches et disponibles en six couleurs.

Lunya L’ensemble de t-shirts en soie lavable de Lunya est le vêtement de nuit ultime pour la maman qui est un peu plus. Ou la maman qui mérite un peu de luxe dans sa routine ! Elle adorera la simplicité de cet ensemble ; c’est de la soie mais vous pouvez toujours la laver. Il est disponible en sept couleurs tendance, il vous suffit donc de choisir sa teinte préférée. Nous adorons le bleu profond et la couleur Ground Cinnamon en édition limitée.

Unis par la forme Comment maman peut-elle résister à l’emballage chic et au parfum agréable d’une très belle bougie ? Nous adorons United by Form pour ses parfums sophistiqués, notamment de prairie (une combinaison d’eau de pluie, de miel, de figue et de cyprès) et d’esprit (cuir, fumée, bois de santal, cardamome et papyrus). La cabine est également un excellent choix d’hiver; ça sent le feu de camp, le cèdre et l’ambre. Chaque bougie de 8 onces coulée à la main a une durée de combustion de 50 heures.

Amazone Quel cadeau douillet ! Si la maman sur votre liste est une buveuse de thé, nous pensons qu’elle adorera le service à thé Vahdam Holiday Breakfast. L’ensemble comprend neuf thés en vrac (herbes à la pomme et à la cannelle, chai masala épicé à la vanille, herbes au chocolat à la vanille, Earl Grey et plus) emballés dans une belle boîte. Vous savez qui d’autre aime Vahdam ? Opra. Assez dit. Vous recevez des alertes de prix pour Échantillonneur de thé Vahdam

Plantes.com Si maman a la main verte, ou du moins essaie d’en avoir une, aidez-la à créer un havre de verdure à la maison. La figue à feuilles de violon est un choix populaire et constitue un cadeau de vacances unique. Optez pour une plante moyenne (16 à 18 pouces) ou grande (30 à 36 pouces). Les prix commencent à 55 $ et vont jusqu’à 153 $, selon la taille et le style de jardinière que vous choisissez. Il arrive prêt à offrir dans une jardinière en grès.

