13 bons fruits pour tout plan de perte de poids

Les fruits ont une valeur nutritionnelle élevée et les recherches montrent que manger des fruits quotidiennement peut vous aider à perdre du poids.

Parce que les fruits sont riches en fibres et en eau, ils vous aident à vous sentir rassasié, ce qui vous rend moins susceptible de trop manger. Le pamplemousse, les pommes, les avocats et la pastèque font partie des meilleurs fruits pour soutenir les plans de perte de poids.

Cet article traite des meilleurs fruits pour perdre du poids et de la manière de les intégrer à votre alimentation.

Andreï Zastrojnov /Getty Images



Manger des fruits pour perdre du poids : lesquels sont les meilleurs ?

Les fruits sont riches en antioxydants, vitamines, minéraux et fibres, bons pour la santé globale. Ils sont généralement constitués de 80 à 90 % d’eau. Les sucres naturels contenus dans les fruits peuvent aider à satisfaire les envies sucrées, tandis que les fibres favorisent la santé digestive. La teneur élevée en fibres et en eau vous aide à vous sentir rassasié, vous mangerez donc probablement moins.

De nombreux fruits sont présentés comme des « superaliments » ou des aliments riches en nutriments, car ils peuvent avoir un effet positif sur la santé et la prévention des maladies. Ces aliments doivent faire partie d’une alimentation équilibrée comprenant divers fruits, légumes, grains entiers, produits laitiers et protéines maigres.

Fruits à faible indice glycémique

L’indice glycémique (IG) mesure la rapidité avec laquelle les glucides se décomposent et affectent les niveaux de glycémie (sucre). Les aliments à IG élevé se digèrent rapidement et ont tendance à augmenter la glycémie. Les aliments à faible IG, comme les fruits, se digèrent lentement, ce qui aide à prévenir les pics de glycémie et à vous sentir rassasié plus longtemps. Les fruits à IG inférieur ont tendance à être faibles en calories et riches en fibres et en eau, ce qui peut aider à gérer le poids. Certains d’entre eux sont :

Pamplemousse : Un demi-pamplemousse contient 53 calories, 12 grammes (g) de sucre, près de 2 g de fibres et contient 91 % d’eau. La recherche suggère que manger du pamplemousse frais peut aider à perdre du poids.

: Un demi-pamplemousse contient 53 calories, 12 grammes (g) de sucre, près de 2 g de fibres et contient 91 % d’eau. La recherche suggère que manger du pamplemousse frais peut aider à perdre du poids. Pommes : Une pomme moyenne contient 95 calories, 19 g de sucre et 3 g de fibres. Les aliments riches en fibres et à faible IG, comme les pommes, peuvent réduire les pics de glycémie et aider à gérer le poids.

: Une pomme moyenne contient 95 calories, 19 g de sucre et 3 g de fibres. Les aliments riches en fibres et à faible IG, comme les pommes, peuvent réduire les pics de glycémie et aider à gérer le poids. Avocats : Un avocat de taille moyenne contient environ 240 calories. Cependant, les avocats contiennent très peu de sucre, seulement environ 0,4 g par fruit. Manger régulièrement des avocats est associé à une plus faible prévalence de surpoids et contribue à réduire la prise de poids.

: Un avocat de taille moyenne contient environ 240 calories. Cependant, les avocats contiennent très peu de sucre, seulement environ 0,4 g par fruit. Manger régulièrement des avocats est associé à une plus faible prévalence de surpoids et contribue à réduire la prise de poids. Des poires : Une poire moyenne contient 100 calories, 17 g de sucre et 5,5 g de fibres. Ils font partie des meilleurs aliments riches en fibres et à faible IG pour prévenir les pics de glycémie et la prise de poids.

: Une poire moyenne contient 100 calories, 17 g de sucre et 5,5 g de fibres. Ils font partie des meilleurs aliments riches en fibres et à faible IG pour prévenir les pics de glycémie et la prise de poids. Framboises : Une tasse de framboises contient environ 64 calories, 5 g de sucre, 8 g de fibres et environ 86 % d’eau. Cette combinaison riche en fibres et faible en calories aide à contrôler la faim et le poids.

: Une tasse de framboises contient environ 64 calories, 5 g de sucre, 8 g de fibres et environ 86 % d’eau. Cette combinaison riche en fibres et faible en calories aide à contrôler la faim et le poids. Des oranges : Une orange contient environ 62 calories, 12 g de sucre et 3 g de fibres. C’est aussi environ 87% d’eau. Les flavonoïdes d’agrumes pourraient être utiles dans la gestion de l’obésité.

: Une orange contient environ 62 calories, 12 g de sucre et 3 g de fibres. C’est aussi environ 87% d’eau. Les flavonoïdes d’agrumes pourraient être utiles dans la gestion de l’obésité. Des fraises : Dans une tasse de fraises, vous obtiendrez environ 53 calories, 8 g de sucre et 3 g de fibres, avec une teneur en eau de 91 %.

: Dans une tasse de fraises, vous obtiendrez environ 53 calories, 8 g de sucre et 3 g de fibres, avec une teneur en eau de 91 %. Bananes : Une banane moyenne contient environ 105 calories, 14 g de sucre et 3 g de fibres et contient environ 75 % d’eau. Les recherches suggèrent que les bananes sont associées à une prise de poids moindre, mais l’association n’est pas aussi forte que pour les pommes, les poires et les baies.

: Une banane moyenne contient environ 105 calories, 14 g de sucre et 3 g de fibres et contient environ 75 % d’eau. Les recherches suggèrent que les bananes sont associées à une prise de poids moindre, mais l’association n’est pas aussi forte que pour les pommes, les poires et les baies. Les pêches : Une pêche moyenne contient environ 59 calories, 13 g de sucre et 2 g de fibres, avec une teneur en eau de 89 %.

: Une pêche moyenne contient environ 59 calories, 13 g de sucre et 2 g de fibres, avec une teneur en eau de 89 %. Cantaloup : Une tasse de cantaloup contient environ 60 calories, 14 g de sucre et 2 g de fibres, et contient plus de 90 % d’eau.

: Une tasse de cantaloup contient environ 60 calories, 14 g de sucre et 2 g de fibres, et contient plus de 90 % d’eau. kiwi: Dans un kiwi, vous obtiendrez environ 42 calories, 6 g de sucre et 2 g de fibres. Il a une teneur en eau de 84%. Des études suggèrent que le kiwi peut être utile dans la gestion du poids.

Un mot de Verywell Health

Bien que les avocats soient riches en fibres, ils sont également riches en graisses, qui contiennent beaucoup de calories et peuvent entraver la perte de poids lorsqu’elles sont consommées en excès. N’oubliez pas qu’une portion d’avocat représente environ un tiers d’un avocat moyen ou 50 grammes.







Fruits à indice glycémique plus élevé

Certains fruits ont un indice glycémique plus élevé mais peuvent néanmoins favoriser la gestion du poids s’ils sont consommés avec modération.

Une portion d’une tasse de pastèque contient environ 46 calories et 9 g de sucre. Il contient également environ 92 % d’eau, mais contient moins d’un gramme de fibres. Cette teneur élevée en eau peut aider à réduire la faim pendant plusieurs heures, et la pastèque est une alternative saine aux collations transformées. Manger quotidiennement de la pastèque au lieu de biscuits faibles en gras pendant quatre semaines était associé à un poids corporel, un indice de masse corporelle (IMC), une tension artérielle et un rapport taille/hanche inférieurs.

Une portion d’une tasse de ananas contient environ 83 calories, 16 g de sucre et 2 g de fibres, plus 86 % d’eau. Son IG est peut-être plus élevé, mais il est efficace pour vous aider à vous sentir rassasié et constitue une alternative saine aux collations sucrées transformées.

Certains fruits sont-ils moins idéaux pour perdre du poids ?

Certains fruits conviennent en petites portions mais ne sont pas idéaux pour perdre du poids. Par exemple:

Fruit sec sans sucres ajoutés est une collation saine. Mais ils contiennent beaucoup plus de calories et beaucoup plus de sucres naturels dans une portion beaucoup plus petite. Il est facile de trop manger des fruits secs, ce qui interfère avec les plans de perte de poids. Et certains fruits secs contiennent des sucres ajoutés.

sans sucres ajoutés est une collation saine. Mais ils contiennent beaucoup plus de calories et beaucoup plus de sucres naturels dans une portion beaucoup plus petite. Il est facile de trop manger des fruits secs, ce qui interfère avec les plans de perte de poids. Et certains fruits secs contiennent des sucres ajoutés. Jus de fruits ont généralement des concentrations de sucre plus élevées que les fruits entiers, ce qui peut augmenter votre glycémie. Il est facile d’absorber beaucoup de calories supplémentaires grâce aux jus.

ont généralement des concentrations de sucre plus élevées que les fruits entiers, ce qui peut augmenter votre glycémie. Il est facile d’absorber beaucoup de calories supplémentaires grâce aux jus. Fruits en conserve ou surgelés constitue une collation saine, mais celles emballées dans un sirop épais ou avec des sucres ajoutés peuvent saboter la gestion du poids.

Comment manger des fruits pour perdre du poids

Si votre objectif est de perdre du poids, ajouter simplement des fruits ne sera pas utile. Utilisez plutôt des fruits comme substitut aux sucreries et autres aliments riches en calories et ayant peu de valeur nutritionnelle. La perte de poids dépend de la consommation de moins de calories que vous n’en brûlez. La plupart des adultes devraient viser 1,5 à 2,5 tasses de fruits par jour.

Rien ne prouve que manger des fruits à un moment particulier de la journée aide à perdre du poids. Mais les fruits entiers sont les plus susceptibles de satisfaire la faim et d’empêcher la glycémie d’augmenter. Voici quelques façons de déguster ces fruits :

Mangez des fruits frais entiers comme collation.

Essayez des fruits non sucrés en conserve ou surgelés.

Ajoutez un accompagnement de fruits aux repas (un substitut sain aux frites).

Ajoutez des fruits à des aliments comme les céréales, les flocons d’avoine, le yaourt et les muffins.

Préparez des smoothies aux fruits, idéalement avec des fruits entiers, et faites attention aux autres ingrédients riches en calories.

Il est généralement préférable de ne pas trop manger, mais il est difficile pour la plupart des gens d’en abuser. D’un autre côté, trop de fibres peuvent entraîner des troubles gastro-intestinaux. Et un régime entièrement composé de fruits peut entraîner des carences nutritionnelles.

Les fruits doivent faire partie d’une alimentation globale équilibrée, riche en légumes, grains entiers, produits laitiers, protéines maigres et exercice régulier. Aucun aliment à lui seul ne peut vous aider à cibler la perte de poids dans une zone spécifique du corps.

Résumé

La plupart des fruits sont riches en nutriments et bons pour la santé globale. Parce qu’ils sont riches en eau et en fibres mais faibles en gras et en calories, ils peuvent vous aider à gérer votre poids. Cependant, les fruits seuls ne vous aideront pas à perdre du poids. Si l’objectif est de perdre du poids, choisissez des fruits pour remplacer les sucreries et les aliments transformés riches en calories.

Les fruits devraient faire partie d’une alimentation variée comprenant des légumes, des céréales complètes, des protéines maigres et des produits laitiers.