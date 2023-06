13 blessés lorsqu’une grande fête de rue le week-end devient violente à Syracuse, New York, selon la police

SYRACUSE, NY (AP) – Une fête de rue qui a attiré des centaines de personnes est devenue violente tôt dimanche à Syracuse, New York, faisant au moins 13 blessés, ont annoncé les autorités.

Au moins quatre personnes ont été blessées par balle et cinq autres ont apparemment été blessées au couteau, entre autres blessures, a indiqué la police.

D’autres victimes auraient été accidentellement heurtées par des véhicules alors qu’elles fuyaient ce que le département a qualifié de « grand rassemblement de centaines de personnes » dans le West Side de la ville.

Le lieutenant de police Matthew Malinowski a déclaré que tous les blessés, trois hommes et 10 femmes, âgés de 17 à 25 ans, devraient survivre. Les 13 victimes connues se trouvaient dans la rue ou plus tard dans des hôpitaux, a-t-il ajouté.

Le chef de la police de Syracuse, Joe Cecile, a déclaré que les policiers qui patrouillaient ont entendu les coups de feu et que le système de détection des coups de feu de la ville a montré que des dizaines de balles avaient été tirées.

Cécile a déclaré à Syracuse.com que la foule était un mélange d’élèves du secondaire, de récents diplômés du secondaire et d’étudiants, dont beaucoup venaient de rentrer chez eux pour l’été.

La fête a été annoncée sur les réseaux sociaux, a-t-il dit. Aucun permis n’a été délivré et les rues n’ont pas été officiellement bloquées ni surveillées, a déclaré Cécile.

Parmi les personnes abattues figurent une femme de 22 ans qui a été touchée à l’abdomen, une jeune fille de 17 ans qui a été blessée à la hanche et à l’abdomen, une femme de 20 ans qui a reçu une balle dans la hanche droite et un homme de 20 ans blessé par balle à l’avant-bras.

Les victimes poignardées comprennent une femme de 25 ans avec de multiples blessures à l’épaule et à la taille, une fille de 17 ans avec des coupures à la jambe et au bras, une femme de 19 ans et un garçon de 17 ans. qui ont tous deux subi des coupures à la tête, et une femme de 24 ans avec des coupures aux deux jambes, a indiqué la police.

Les personnes blessées par des voitures ont souffert de coupures et d’abrasions, a indiqué la police.

Aucune autre mise à jour sur l’état des blessés n’avait été publiée dimanche après-midi.

La police enquêtait dimanche pour déterminer ce qui avait conduit à la violence et si les coups de couteau avaient précédé ou suivi les coups de feu.

The Associated Press