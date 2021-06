13 blessés ; la police recherche un suspect

AUSTIN, Texas – Treize personnes ont été abattues tôt samedi dans une scène chaotique dans le quartier des divertissements de la ville qui a laissé des policiers emmener certains des blessés dans des voitures de police à l’hôpital.

Le tireur ou les tireurs sont toujours en fuite et les détectives travaillaient rapidement pour visionner une série de vidéos recueillies par des passants et d’autres caméras à proximité de la scène afin d’identifier les suspects. Les autorités disent que le tireur semble avoir tiré au hasard.

Parmi les 13 personnes blessées, 11 étaient dans un état stable et deux dans un état critique.

La police a déclaré que la fusillade semble être un incident isolé, mais que l’enquête est en cours. Les enquêteurs sont aidés par le FBI et des détectives hors service de diverses unités.

Les médecins du SMU du comté d’Austin-Travis ont répondu à 1 h 25 du matin à ce qu’ils ont décrit comme une « attaque active ». Les médecins ont emmené quatre personnes à l’hôpital en ambulance, la police d’Austin a emmené six autres à l’hôpital et trois ont été emmenées en véhicule privé, ont déclaré des responsables des services médicaux d’urgence.

« C’était très difficile de contenir la scène, c’était très difficile pour EMS de se frayer un chemin dans cette foule », a déclaré le chef de la police par intérim d’Austin, Joe Chacon. « Et en raison de la nature des blessures, les policiers ont dû aller de l’avant et utiliser leurs véhicules de police pour mettre certaines de ces victimes par balles dans leurs véhicules et les transporter eux-mêmes. »

La violence armée en hausse à Austin :La Ville accélère les programmes de prévention et d’intervention

Fusillades à Austin :La police voit une tendance inquiétante après 3 fusillades mortelles en moins d’une semaine

Alors que la ville marque le 23e homicide en 2021 :La police d’Austin cible la violence armée

La police a déclaré à l’American-Statesman, qui fait partie du réseau USA TODAY, que la foule dans le quartier des divertissements de la ville à l’époque était proche de la taille d’un groupe « pré-pandémique », ce qui signifie potentiellement des dizaines de milliers de personnes rassemblées dans la zone ancrée par la Sixième Rue.

Le rallye de motards de la République du Texas à Austin ce week-end attire également généralement des milliers de motocyclistes dans la ville et le quartier des divertissements.

Au moment de l’attaque, « une grande foule de personnes a commencé à se disperser dans le secteur », a indiqué samedi la police dans un communiqué.

« Les agents ont d’abord localisé plusieurs victimes qui avaient été blessées par balle et ont été blessés », et ont commencé à soigner les gens, a indiqué la police.

Taylor Blount était dans un bar de la Sixième Rue lorsqu’il a entendu un déluge de coups de feu.

« Je ne les ai entendus que d’une seule arme, puis tout le monde a commencé à courir dans des directions différentes », a-t-il déclaré. « Les gens paniquaient beaucoup, et il y avait des gens qui pleuraient, mais la plupart des gens paniquaient tout simplement.

Blount, 26 ans, a déclaré qu’il avait couru à l’intérieur d’un bar, fermé la porte et l’avait verrouillée parce qu’il ne pouvait pas déterminer immédiatement d’où venaient les coups de feu.

Quelques instants plus tard, alors qu’il croyait que c’était sûr, il a déclaré qu’il était sorti et avait vu des policiers traîner un homme qui avait reçu une balle dans les côtes vers un lieu sûr, puis lui prodiguer les premiers soins. « C’était très intense », a-t-il déclaré.

Chacon a déclaré que la ville avait connu une augmentation de la violence armée ces derniers mois.

« C’est donc tout simplement emblématique de cela », a-t-il déclaré. « Et c’est quelque chose que nous essayons de réduire. »