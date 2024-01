13 blessés dans des accidents impliquant 43 voitures sur le pont de Chesapeake Bay

Ce fut une matinée horrible sur le pont de la baie de Chesapeake pour des centaines de personnes samedi alors que 43 voitures et camions ont été impliqués dans des accidents, envoyant 13 personnes à l’hôpital. Vérifiez la carte de la circulation iciLa police de la Maryland Transportation Authority a déclaré que cela avait commencé vers 8 heures du matin avec un accident qui s’est dans un énorme accident de réaction en chaîne de 23 véhicules sur la travée en direction ouest du pont qui a pris six heures pour se dissiper. De plus, la police de MDTA a déclaré que les enquêteurs pensaient qu’une vingtaine de véhicules supplémentaires étaient impliqués dans une série d’autres accidents. Lorsque les trois véhicules en direction ouest des voies étaient fermées, la circulation en direction est et ouest alternait, se relayant sur la travée est du pont. La travée en direction ouest a rouvert à la circulation vers 13 h 50. Les résidents de Kent Island, Jamie et Sharon Myrick, participaient au Super Plunge, sautant dans les eaux de la baie de Chesapeake pour soutenir Special Olympics Maryland, lorsqu’ils ont levé les yeux pour constater des problèmes sur le Bay Bridge. “Ils ont complètement arrêté la circulation, donc nous n’avons nulle part où aller à moins qu’ils ne nous laissent traverser. Vous restez assis là et attendez qu’ils vous laissent passer”, a déclaré Jamie Myrick. “Ça n’a pas l’air bien. Ils ont maintenant plus d’ambulances qui arrivent sur le pont pour emmener plus de gens. Ils ont fait sortir les gens du pont. Ils ont fait monter des civières sur le pont. Vous ne savez tout simplement pas quand c’est un situation comme celle-là. » “Pour les services d’urgence, ils doivent en fait marcher sur leurs civières jusqu’au pont parce qu’ils ne peuvent pas y accéder avec leurs véhicules”, a déclaré Sharon Myrick. Deux personnes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures graves, 11 autres ont également été transportées à l’hôpital. . Selon la police, aucune des blessures ne mettrait sa vie en danger. Les causes des accidents font toujours l’objet d’une enquête. “Ce brouillard est si dense que les gens n’y prêtent pas attention, et c’est cela qui cause beaucoup de problèmes”, a déclaré Jamie Myrick. . Toute personne ayant été témoin des accidents est priée d’appeler la police de MDTA au 443-454-8703.

