13 armes à feu utilisées dans la fusillade de Harlem, selon la police, soulignant une menace mortelle

Il n’y a pas eu de précipitation de demandes de permis d’armes à feu dans la ville depuis la décision de la Cour suprême, en grande partie parce que la législature de l’État a adopté une nouvelle série de mesures de sécurité des armes à feu susceptibles d’atténuer l’impact de la décision à New York. On ne sait pas quel sera l’effet de plus d’armes légales à l’intérieur des frontières de la ville sur la criminalité. Aucun, selon certains experts.

“Cela n’aura aucun impact direct, point final, sur le nombre d’armes à feu à New York”, a déclaré Warren Eller, professeur au John Jay College of Criminal Justice. “Les armes à feu légales ont très peu à voir avec les problèmes que nous avons à New York.”

Toutes les personnes qui portent des armes illégales à New York ne le font pas dans l’intention de commettre des crimes violents. Beaucoup disent qu’ils le font pour se protéger, d’autant plus que la confiance dans la police a chuté dans certains des quartiers les plus dangereux de la ville.

Après avoir augmenté pendant la pandémie, le nombre de meurtres et de fusillades dans la ville a commencé à diminuer, mais pas à ses niveaux prépandémiques. Et même s’il y a moins de fusillades, celles qui se produisent n’en sont pas moins dévastatrices. M. Lee était l’un des dizaines de New-Yorkais tués par la violence armée cette année. Une fille de 11 ans, un garçon de 12 ans et une grand-mère du Bronx sont parmi les autres.

M. Lee était à des mois de passer à sa vie post-universitaire lorsqu’il a été abattu à Harlem River Park. Sur le point d’obtenir un baccalauréat, il avait récemment été nommé athlète étudiant masculin de l’année à la Houston Baptist University lorsque des coups de feu ont éclaté tôt le 20 juin, ponctuant violemment ce qui avait été un brillant week-end de la fête des pères dans une destination de pique-nique populaire dans les quartiers chics.

Environ 200 personnes se trouvaient dans un pavillon près du pont de Madison Avenue à l’époque, dont beaucoup célébraient le 19 juin, lorsqu’une volée de pops a fait courir la foule, a déclaré Dayandra Arriola, qui était là. L’aire de pique-nique, connue sous le nom d’East River Waterfront Esplanade, s’est transformée en chaos : bouteilles de bière abandonnées, gobelets rouges Solo tombés et des dizaines de personnes fuyant pour se mettre à l’abri.