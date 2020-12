Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Si vous avez eu de la chance et que vous avez reçu une carte-cadeau pour les fêtes, vous vous demandez probablement comment en tirer le meilleur parti. Eh bien, vous pouvez le conserver pour un jour de pluie, mais nous vous suggérons de vous offrir quelque chose de spécial. Avec des économies incroyables à Sephora, Dermstore, Nordstrom et plus encore, il n’a jamais été meilleur moment pour investir dans un gadget de beauté qui répondra à vos préoccupations ou besoins de beauté les plus pressants.

Du culte favori Appareil de tonification du visage NuFace Trinity et Dyson Airwrap au favori des célébrités Système de précision Opte, vous méritez de paraître et de vous sentir mieux au cours de la nouvelle année. Avec une carte-cadeau pour aider à faire baisser le prix ou couvrir entièrement l’achat, il n’y a aucune raison pour que vous ne vous offriez pas quelque chose de gentil et d’utile.

Pour nos 13 appareils de beauté préférés qui valent le prix, faites défiler ci-dessous!