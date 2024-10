13 ans d’autonomisation des patients : Journée annuelle de sensibilisation à la reconstruction mammaire prévue le 16 octobre

Des études montrent que la reconstruction mammaire améliore considérablement la qualité de vie des patientes en améliorant leur bien-être psychologique, social et sexuel après une chirurgie du cancer du sein. Il est essentiel que les patients reçoivent des informations précises et complètes pour leur permettre de se réapproprier leur corps d’une manière qui correspond à leurs objectifs personnels. La Journée BRA est dédiée à la sensibilisation et à la garantie de l’accès à toutes les options de reconstruction, en donnant aux patients les connaissances et la confiance nécessaires pour faire les choix qui répondent le mieux à leurs besoins individuels.

Le cancer du sein peut être une maladie dévastatrice qui touche 1 femme sur 8 aux États-Unis. Le choix de subir une reconstruction mammaire après une mastectomie ou une tumorectomie est un choix personnel et chaque femme doit être consciente de ses options. BRA Day vise à sensibiliser à l’ensemble des options de reconstruction mammaire disponibles pour les patientes et à promouvoir l’accès à des informations vitales à travers l’éducation, des événements et des activités de collecte de fonds.

Chaque patiente mérite de connaître l’ensemble des options de reconstruction mammaire au moment du diagnostic. En fait, les deux principales raisons pour lesquelles les femmes ne subissent pas de reconstruction mammaire sont qu’elles ne sont pas référées à des chirurgiens plasticiens et qu’elles ne sont pas informées de leurs options de reconstruction. La reconstruction mammaire fait partie d’une approche et d’un traitement d’équipe complets pour les patientes atteintes d’un cancer du sein.

BRA Day est un mouvement qui cherche à réduire les obstacles des patients à l’éducation et à l’accès aux soins. Les événements de la Journée BRA qui auront lieu le 16 octobre à travers le pays sont conçus pour contribuer à combler le manque d’information et garantir que chaque femme est consciente de ses options. Les efforts du BRA Day s’efforcent d’informer les patients, les familles, les soignants et les médias que la boucle du cancer du sein reste ouverte jusqu’à ce qu’une femme soit consciente de toutes ses options de reconstruction mammaire.

« La reconstruction mammaire n’est pas seulement une procédure médicale », a déclaré Alan Matarasso, MD, président de la Plastic Surgery Foundation. « Cela fait partie intégrante du parcours de guérison de nombreuses femmes après un cancer du sein. Notre objectif avec BRA Day est de garantir que chaque femme soit informée de ses options de reconstruction, afin qu’elle puisse prendre la décision qui convient à son corps et à son avenir. Nous voulons donner aux patients les ressources dont ils ont besoin pour retrouver leur confiance et leur estime de soi en augmentant leur conscience.

« Chaque femme mérite le droit de choisir ce qui arrive à son corps après une chirurgie du cancer du sein et avoir accès à l’information concernant l’ensemble des options de reconstruction est la première étape de ce voyage », a déclaré Lynn Damitz, MD, vice-présidente du conseil d’administration de l’ASPS. Politique et plaidoyer. « À travers la Journée BRA, nous soulignons l’importance d’une approche de soins en équipe dans laquelle les spécialistes collaborent avec le patient, afin qu’il puisse prendre des décisions personnalisées et éclairées. Nous devons continuer à plaider pour un meilleur accès et une meilleure sensibilisation, en plus de veiller à ce que chaque femme se sente soutenue dans son choix unique.

Les membres de cette équipe de spécialistes sont des chirurgiens plasticiens, des oncologues, des radiologues, des chirurgiens généraux, des chirurgiens du sein, des pathologistes, des radio-oncologues, des généticiens, des infirmières, des coordonnateurs de soins aux patients et plus encore. Leurs connaissances collectives garantissent que les patients non seulement connaissent, mais ont également accès à une gamme complète de procédures reconstructives, avec des décisions basées sur un consensus au sein de l’équipe et, en fin de compte, du patient. Cette approche d’équipe cohésive comprend des réunions fréquentes pour discuter de chaque patiente et de son plan de traitement individualisé.

Contenu de l’article

Les fonds collectés lors des événements de la Journée BRA soutiennent la recherche et les subventions visant à améliorer les résultats de la reconstruction mammaire. En 2024, la campagne BRA a permis de récolter plus de 120 000 $ grâce au généreux soutien du sponsor Or Allergan Aesthetics, une société AbbVie ; Sponsor Argent CareCredit ; et Bronze sponsor de la Fondation Integra ainsi que de nombreux événements régionaux et locaux. Ces contributions au Fonds national BRA soutiennent des recherches vitales, des dons de bienfaisance et des subventions de sensibilisation.

La collecte de fonds se poursuit tout au long du mois grâce au programme de dons CareCredit. CareCredit fera un don de 1 $ à la campagne de sensibilisation à la reconstruction mammaire chaque fois qu’un titulaire de carte CareCredit achètera 200 $ ou plus sur sa carte auprès d’un chirurgien membre de l’ASPS dans le réseau CareCredit en octobre. De plus, le Breast Reconstruction Awareness 5K, organisé à San Diego, en Californie, lors du Plastic Surgery The Meeting 2024, a été un autre événement clé contribuant à la cause.

L’ASPS et la PSF ont lancé la campagne de sensibilisation à la reconstruction mammaire et la journée annuelle BRA Day USA en 2012. La première journée BRA a débuté au Canada en 2011. Pour plus d’informations sur la reconstruction mammaire, visitez http://www.breastreconusa.org. Informez-vous et contribuez à éduquer les autres sur la disponibilité et l’accès à la reconstruction mammaire et sur les raisons pour lesquelles toutes les femmes méritent une approche d’équipe dans le traitement du cancer du sein.