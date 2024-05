126 degrés en Inde : New Delhi transpire pendant sa journée la plus chaude jamais enregistrée

Bien que les tempêtes de poussière et la légère bruine de fin d’après-midi à New Delhi aient laissé espérer un certain répit mercredi, la station météorologique de Mungeshpur, au nord-ouest de la capitale, a signalé un enregistrement de 126 degrés vers 14h30. Dr Kuldeep Srivastava, un scientifique au centre météorologique régional de Delhi, a déclaré qu’il s’agissait de la température la plus élevée jamais enregistrée par le système automatique de surveillance météorologique, installé en 2010.

Dans un communiqué publié plus tard mercredi soir, le département météorologique indien a déclaré que la station de Mungeshpur était « une exception par rapport aux autres stations ». Il a déclaré qu’il évaluait si l’enregistrement par cette station d’une température plus élevée que d’autres stations autour de Delhi était dû à une erreur ou à un facteur atténuant local.

Le précédent record de température la plus élevée, autour de 48 degrés Celsius – environ 118,5 Fahrenheit – a été franchi à plusieurs reprises ces derniers jours. Trois des stations météorologiques de New Delhi ont signalé des températures de 49,8 degrés Celsius – 121,8 degrés Fahrenheit – ou plus mardi, établissant un nouveau record avant même les 52,3 degrés mercredi après-midi.

Depuis des semaines, les températures dans plusieurs États du nord de l’Inde dépassent largement les 110 degrés et les hôpitaux signalent une augmentation des cas de coups de chaleur. Dans les États himalayens, des centaines d’incendies de forêt ont été signalés.