125 résidents ont appelé la hotline Carus après un incendie chimique à La Salle – Shaw Local

Le soir de l’incendie du mercredi matin à Carus Chemical à La Salle, l’entreprise a mis en place une ligne d’assistance téléphonique pour que les membres de la communauté puissent appeler en cas de questions ou de préoccupations concernant le nettoyage.

Vendredi soir, la hotline a reçu 125 appels de résidents, a déclaré JoLynn Anzelc, responsable des communications chez Carus.

Anzelc a déclaré que Carus prend une liste de résidents intéressés par le nettoyage et envoie une équipe pour inspecter leurs propriétés. Environ 40 résidents sont sur la liste pour d’éventuels efforts de nettoyage.

Au lendemain de l’incendie, un oxydant appelé permanganate de potassium est apparu sur les voitures, les allées, les climatiseurs, entre autres zones des propriétés des résidents. Il se présente sous une couleur brun-orangé, vert ou violet selon son état. Bien que le matériau soit apparemment non toxique et utilisé dans l’eau potable, les gens sont priés de ne pas le toucher, a déclaré le vice-président des opérations de Carus, Allen Gibbs.

Si les résidents souhaitent le nettoyer eux-mêmes, ils sont encouragés à utiliser de l’eau, mais s’ils ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes ou s’ils en sont incertains, “(Carus) enverra une équipe pour inspecter, nous serons heureux de le faire. », a déclaré Anzelc.

La société a organisé quelques séances de lavage de voiture gratuites jeudi et vendredi pour la communauté.

Appelez la hotline au 815-224-6662 pour toute question. La hotline communautaire de Carus acceptera les appels de 10 h à 14 h le samedi 14 janvier et rouvrira à 9 h le lundi 16 janvier. Tous les messages vocaux seront renvoyés dès que possible, a déclaré Anzelc.

La ville de La Salle a publié vendredi un communiqué de presse indiquant que la réponse à l’incendie chimique est entrée dans une phase de nettoyage à long terme. L’entreprise effectuera le nettoyage sous la supervision de l’Agence américaine de protection de l’environnement et de l’EPA de l’Illinois. De plus, la surveillance de l’air par l’US EPA a pris fin et les données n’ont montré aucun niveau préoccupant. Carus poursuivra la surveillance de l’air pendant le nettoyage.

L’IEPA et le Département des ressources naturelles de l’Illinois ont effectué des prélèvements d’eau et des inspections visuelles de la rivière Little Vermilion et n’ont trouvé aucune détection de produits chimiques préoccupants. Des échantillons supplémentaires collectés par l’EPA de l’Illinois sur le site et dans la communauté sont en cours d’analyse et seront mis à disposition, a indiqué la ville de La Salle dans son communiqué. Les agences locales, étatiques et fédérales et l’installation ont mis en place un groupe de coordination multi-agences pour continuer à fournir des mises à jour et une coordination sur le nettoyage.

Le département de la santé du comté de La Salle encourage toute personne préoccupée par sa santé à contacter son médecin. Pour toute question concernant les animaux de compagnie, contactez leur vétérinaire.