125 morts alors que des gaz lacrymogènes déclenchent un écrasement lors d’un match de football en Indonésie – Kelowna Capital News

Des supporters de football transportent un homme blessé à la suite d’affrontements lors d’un match de football au stade Kanjuruhan à Malang, Java oriental, Indonésie, le samedi 1er octobre 2022. Des affrontements entre supporters de deux équipes de football indonésiennes dans la province de Java oriental ont tué plus de 100 supporters et un certain nombre de policiers, pour la plupart piétinés à mort, a annoncé dimanche la police. (AP Photo/Yudha Prabowo) Des agents examinent un véhicule de police endommagé à la suite d’un affrontement entre les supporters de deux équipes de football indonésiennes au stade Kanjuruhan à Malang, Java oriental, Indonésie, le samedi 1er octobre 2022. Des affrontements entre supporters de deux équipes de football indonésiennes dans la province de Java oriental ont fait plus de 100 morts des fans et un certain nombre de policiers, pour la plupart piétinés à mort, a annoncé la police dimanche. (AP Photo/Yudha Prabowo) Des automobilistes passent devant l’épave d’une voiture incendiée lors d’un affrontement entre supporters de deux équipes de football, devant le stade Kanjuruhan à Malang, Java oriental, Indonésie, dimanche 2 octobre 2022. La panique suite aux actions de la police au stade a fait plus de 100 morts, pour la plupart piétinés à mort, a indiqué la police dimanche. (Photo AP/Hendra Permana) Un parent d’une victime de la bousculade de football pleure alors qu’elle attend à l’hôpital Saiful Anwar de Malang, dans l’est de Java, en Indonésie, le dimanche 2 octobre 2022. Panique lors d’un match de football indonésien après que la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les supporters envahissants le terrain a fait plus de 100 morts, la plupart piétinés à mort, a annoncé dimanche la police. (Photo AP/Trisnadi) Un travailleur médical appose une étiquette d’identification sur les corps des victimes d’une bousculade de football à l’hôpital Saiful Anwar de Malang, dans l’est de Java, en Indonésie, le dimanche 2 octobre 2022. Panique lors d’un match de football indonésien après que la police a tiré des gaz lacrymogènes pour Les supporters dispersés envahissant le terrain ont fait plus de 100 morts, la plupart piétinés à mort, a annoncé dimanche la police. (Photo AP/Trisnadi)

La police a tiré des gaz lacrymogènes après un match de football indonésien pour tenter d’arrêter la violence, ce qui a déclenché un écrasement désastreux de fans qui ont fait une course paniquée et chaotique vers les sorties, faisant au moins 125 morts, la plupart d’entre eux piétinés ou étouffés.

L’attention s’est immédiatement portée sur les mesures policières de contrôle des foules lors du match de samedi soir entre l’hôte Arema FC de la ville de Malang dans l’est de Java et Persebaya Surabaya. Des témoins ont décrit des policiers les frappant avec des bâtons et des boucliers avant de tirer des grenades lacrymogènes directement dans la foule.

C’était l’une des catastrophes les plus meurtrières jamais survenues lors d’un événement sportif. Le président Joko Widodo a ordonné une enquête sur les procédures de sécurité, et le président de la FIFA a qualifié la mort de “jour noir pour tous ceux qui sont impliqués dans le football et de tragédie incompréhensible”. Bien que la FIFA n’ait aucun contrôle sur les matchs nationaux, elle a déconseillé l’utilisation de gaz lacrymogène dans les stades de football.

Les bagarres sont courantes parmi les fans de football indonésiens rivaux, à tel point que l’organisateur avait interdit aux supporters de Persebaya du stade d’Arema. Mais la violence a tout de même éclaté lorsque l’équipe locale a perdu 3-2 et que certains des 42 000 supporters d’Arema, connus sous le nom d'”Aremania”, ont jeté des bouteilles et d’autres objets sur les joueurs et les officiels de football.

Des témoins ont déclaré que les supporters avaient inondé le terrain du stade Kanjuruhan et exigé que la direction d’Arema explique pourquoi, après 23 ans de matches à domicile sans défaite contre Persebaya, celui-ci s’était soldé par une défaite.

Au moins cinq véhicules de police ont été renversés et incendiés à l’extérieur du stade. La police anti-émeute a riposté en tirant des gaz lacrymogènes, notamment en direction des tribunes du stade, provoquant la panique dans la foule.

“Le stade s’est transformé en un champ de bataille rempli de fumée lorsque la police a tiré des gaz lacrymogènes”, a déclaré Rizky, qui porte un nom. Il est venu avec son cousin pour regarder le match.

“J’avais chaud et des picotements dans les yeux, je ne pouvais pas voir clairement alors que ma tête était étourdie et que tout devenait noir … Je me suis évanoui”, a-t-il déclaré. Quand il s’est réveillé, il était déjà aux urgences. Il a dit que son cousin était décédé des suites de blessures à la tête.

“Nous voulions nous divertir en regardant un match de football, mais nous avons eu un désastre”, a-t-il déclaré.

Un autre spectateur, Ahmad Fatoni, a déclaré que la police avait commencé à frapper les fans avec des bâtons et des boucliers, et qu’ils avaient riposté.

“Les agents ont tiré des gaz lacrymogènes directement sur les spectateurs dans les gradins, nous forçant à courir vers la sortie”, a-t-il déclaré. “De nombreuses victimes sont tombées à cause de l’essoufflement et de la difficulté à voir à cause des gaz lacrymogènes et ont été piétinées.”

Il a dit avoir grimpé sur le toit des gradins et n’en être descendu que lorsque la situation s’est calmée.

D’autres ont étouffé et ont été piétinés alors que des centaines de personnes couraient vers la sortie pour éviter les gaz lacrymogènes. Dans le chaos, 34 personnes sont mortes au stade, dont deux officiers, et certains rapports incluent des enfants parmi les victimes.

“Certains ont été piétinés, certains sont tombés et d’autres ont été touchés”, a déclaré Rian Dwi Cahyono à Sky News depuis l’hôpital, où il était soigné pour une blessure au bras. Interrogé sur ce qui a déclenché la panique, il a répondu : “Gaz lacrymogène”.

Le chef de la police nationale, Listyo Sigit Prabowo, a déclaré que le nombre de morts avait été révisé à 125 contre 174, après que les autorités ont découvert que certaines des victimes avaient été comptées deux fois. Plus de 100 personnes recevaient des soins intensifs dans huit hôpitaux, dont 11 dans un état critique.

Le chef de la police de Java oriental, Nico Afinta, a défendu l’utilisation de gaz lacrymogène.

“Nous avons déjà fait une action préventive avant de finalement tirer des gaz lacrymogènes alors que (les fans) ont commencé à attaquer la police, agissant de manière anarchique et incendiant des véhicules”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tôt dimanche.

L’association de football indonésienne, connue sous le nom de PSSI, a suspendu indéfiniment la première ligue de football Liga 1 à la lumière de la tragédie et a interdit à Arema d’organiser des matchs de football pour le reste de la saison.

Des proches en deuil attendaient des informations sur leurs proches à l’hôpital général Saiful Anwar de Malang. D’autres ont tenté d’identifier les corps déposés à la morgue tandis que le personnel médical apposait une étiquette d’identification sur les corps des victimes.

“Je regrette profondément cette tragédie et j’espère que c’est la dernière tragédie du football dans ce pays, ne laissez pas une autre tragédie humaine comme celle-ci se produire à l’avenir”, a déclaré Widodo dans un discours télévisé. “Nous devons continuer à maintenir l’esprit sportif, l’humanité et le sens de la fraternité de la nation indonésienne.”

Il a ordonné au ministre des Sports, au chef de la police nationale et au président de la PSSI de procéder à une évaluation approfondie du football du pays et de sa procédure de sécurité.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainudin Amali, a déclaré que l’incident “a certainement nui à notre image de football”. L’Indonésie doit accueillir la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2023 du 20 mai au 11 juin, avec 24 équipes participantes. En tant qu’hôte, le pays se qualifie automatiquement pour la coupe.

Dans un communiqué, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé ses condoléances au nom de la communauté mondiale du football, affirmant que “le monde du football est en état de choc”. Le communiqué ne mentionne pas l’utilisation de gaz lacrymogène.

Au Vatican, le pape François a déclaré qu’il priait pour “tous ceux qui ont perdu la vie et ont été blessés dans les affrontements qui ont éclaté après un match de football à Malang, en Indonésie”.

Ferli Hidayat, chef de la police locale de Malang, a déclaré qu’il y avait quelque 42 000 spectateurs au match samedi, tous partisans d’Arema car l’organisateur avait interdit aux supporters de Persebaya d’entrer dans le stade afin d’éviter les bagarres.

La restriction a été imposée après que des affrontements entre supporters des deux équipes rivales dans le stade Blitar de l’est de Java en février 2020 ont causé 250 millions de roupies (18 000 $) de dégâts. Des bagarres ont été signalées à l’extérieur du stade pendant et après les demi-finales de la Coupe du gouverneur de Java oriental, qui s’est terminée par une victoire de Persebaya sur Arema 4-2.

Des groupes de défense des droits ont réagi à la tragédie en blâmant l’utilisation de gaz lacrymogène dans le stade par la police.

Citant les directives de sécurité des stades de la FIFA contre l’utilisation de « gaz de contrôle des foules » par les stadiers ou la police, Amnesty International a appelé les autorités indonésiennes à mener une enquête rapide, approfondie et indépendante sur l’utilisation de gaz lacrymogènes au stade de Kanjuruhan.

« Ceux qui sont reconnus coupables d’avoir commis des violations sont jugés en audience publique et ne reçoivent pas simplement des sanctions internes ou administratives », a déclaré Usman Hamid, directeur exécutif d’Amnesty International Indonésie.

Il a déclaré que les gaz lacrymogènes ne devraient être utilisés pour disperser les foules que lorsque des violences généralisées se sont produites et lorsque d’autres méthodes ont échoué. Les gens doivent être avertis que des gaz lacrymogènes seront utilisés et autorisés à se disperser. “Personne ne devrait perdre la vie lors d’un match de football”, a déclaré Hamid.

Des centaines de fans de football, portant pour la plupart des chemises noires, ont organisé une veillée aux chandelles dimanche soir à Gelora Bung Karno, le plus grand stade indonésien de la capitale, Jakarta, pour les victimes de la catastrophe. Ils ont chanté des chansons qu’ils ont composées pour remonter le moral des Aremanias en deuil.

Malgré le manque de distinctions internationales de l’Indonésie dans le sport, le hooliganisme sévit dans ce pays obsédé par le football où le fanatisme se termine souvent par la violence, comme lors de la mort en 2018 d’un supporter de Persija Jakarta qui a été tué par une foule de fans inconditionnels du club rival Persib Bandung. en 2018.

Les données de l’organisme de surveillance du football indonésien, Save Our Soccer, ont montré que 78 personnes sont mortes dans des incidents liés au jeu au cours des 28 dernières années.

Le match de samedi fait déjà partie des pires catastrophes de foule au monde, y compris le match de qualification pour la Coupe du monde 1996 entre le Guatemala et le Costa Rica à Guatemala City, où plus de 80 personnes sont mortes et plus de 100 autres ont été blessées. En avril 2001, plus de 40 personnes meurent écrasées lors d’un match de football à Ellis Park à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Karmini a rapporté de Jakarta, en Indonésie. Les journalistes d’Associated Press Edna Tarigan et Andi Jatmiko à Jakarta ont contribué à ce rapport.

Agoes Basoeki et Niniek Karmini, The Associated Press

DécèsIndonésie