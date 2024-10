121K Sarasota et les habitants du comté de Manatee toujours sans électricité

Aidez à soutenir le journalisme local avec un abonnement numérique au Herald-Tribune.

Suivez les dernières mises à jour sur le rétablissement de l’ouragan Milton dans les comtés de Sarasota et de Manatee :

7h30 : 121 200 habitants toujours sans électricité

Plus de 62 520 clients FPL sont toujours sans électricité dans le comté de Manatee et plus de 58 680 dans le comté de Sarasota, selon le Traqueur de puissance FPL.

La Florida Power and Light Company estime que presque tous les résidents des deux comtés verront leur électricité rétablie d’ici la fin de la journée de mercredi.

7h00 : Où trouver de la nourriture, de l’eau, des bâches et du Wi-Fi à Sarasota, dans les comtés de Manatee aujourd’hui

Le comté de Sarasota a mis en place des sites de distribution sur quatre sites pour fournir de l’eau, de la nourriture et des bâches aux personnes touchées par l’ouragan Milton. Les sites sont ouverts tous les jours de 7h à 19h.

Centre communautaire de Venise 326 avenue Nokomis, Venise.

Église catholique de San Pedro 14380 Tamiami Trail, Port Nord.

Complexe sportif d’Englewood 1300, chemin S. River, Englewood.

Parc Glèbe1000 Glebe Lane, Sarasota.

D’autres endroits autour des communautés offrent également une assistance :

Centre de rêve de la 13e Avenue : 922, 24e rue E, Bradenton ; midi à 15 heures le dimanche ; Distribution gratuite d’eau en bouteille ; Une pièce d’identité de ville valide est requise.

Rues du paradis : 734 Central Ave., Sarasota ; ouvert de 9h à 17h tous les jours ; proposant la climatisation, le chargement du téléphone, ainsi que de la nourriture et du café jusqu’à épuisement des stocks.

Église communautaire de Bayside Campus de Lakewood Ranch : 15800 E. Route 64, Bradenton ; ouvert de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h30 du 12 au 18 octobre ; repas et nourriture au volant.

Campus Bee Ridge de l’église communautaire Bayside : 8200 Bee Ridge Road, Sarasota ; ouvert de midi à 19 h du 12 au 18 octobre ; repas et nourriture au volant.

Le YMCA du sud-ouest de la Floride a ouvert la plupart de ses succursales en tant que centres communautaires pour fournir des services et un lieu où aller aux résidents touchés par l’ouragan Milton. L’adhésion au YMCA n’est pas nécessaire pour accéder à ces services.

Les résidents munis d’une pièce d’identité avec photo de Floride peuvent accéder aux douches, aux bornes de recharge, au Wi-Fi gratuit et à un abri.

Près d’une douzaine de succursales sont ouvertes, mais les horaires varient. Visitez la page Facebook de votre YMCA local ou l’application mobile du YMCA du sud-ouest de la Floride.

Les emplacements comprennent :

YMCA de Bradenton

YMCA d’Englewood

YMCA de Fort Myers

Franz Ross YMCA

YMCA Lakewood Ranch

Palmer Ranch YMCA

YMCA de Punta Gorda

YMCA de la ville de Sarasota

YMCA de Venise

Cet article a été initialement publié sur le Sarasota Herald-Tribune : Sarasota, informations du comté de Manatee sur l’accès au gaz et à l’électricité, efforts de nettoyage