121e US Open : Groupes et heures de départ pour le tour final à Torrey Pines | Actualités golfiques

Rory McIlroy participera à l’avant-dernière balle dimanche

Groupes et heures de départ pour la finale du 121e US Open au Torrey Pines Golf Course à San Diego.

États-Unis sauf indication contraire, toujours BST

Commencer au premier trou

1430 Wilco Nienaber (Rsa)

1441 Fabian Gomez (Arg), Jimmy Walker

1452 Matt Jones (Aus), Kyle Westmoreland

1503 Phil Mickelson, Greyson Sigg

1514 Taylor Montgomery, Rick Lamb

1525 Tom Hoge, Marc Leishman (Australie)

1536 Stewart Cink, Hideki Matsuyama (Japon)

Phil Mickelson fait partie des premiers partants dimanche

1547 Patrick Reed, Tommy Fleetwood (Anglais)

1558 Wade Ormsby (Aus), Troy Merritt

1609 Akshay Bhatia, Patrick Rodgers

1620 Charley Hoffman, Jhonattan Vegas (Ven)

1631 Rafa Cabrera Bello (Esp), Sergio Garcia (Esp)

1642 Gary Woodland (États-Unis), Edoardo Molinari (Italie)

1653 Shane Lowry (Irlande), Kevin Kisner

1704 Adam Hadwin (Can), Dylan Wu

1715 Matt Fitzpatrick (Eng), Dylan Frittelli (Rsa)

1726 Bubba Watson, Branden Grace (Rsa)

1737 Rikuya Hoshino (Jpn), Chez Reavie

1748 Robert MacIntyre (Sco), Charl Schwartzel (Rsa)

1759 Adam Scott (Aus), Patrick Cantlay

1810 JT Poston, Si Woo Kim (Corée)

1821 Daniel Berger, Joaquin Niemann (Chl)

1832 Richard Bland (Ang), Guido Migliozzi (Italie)

Richard Bland est jumelé à Guido Migliozzi qu’il a battu en barrage pour remporter le British Masters

1843 Lee Westwood (Ing), Brian Harman

1854 Lanto Griffin, Chris Baker

1905 Martin Kaymer (Allemand), Jordan Spieth

1916 Harris English, Justin Thomas

1927 Brooks Koepka, Sungjae Im (Corée)

1938 Francesco Molinari (Italie), Ian Poulter (Ang)

1949 Paul Casey (Ing), Kevin Streelman

2000 Xander Schauffele, Christiaan Bezuidenhout (Rsa)

2011 Collin Morikawa, Dustin Johnson

2022 Matthew Wolff, Jon Rahm (Esp)

Bryson DeChambeau commencera la ronde finale à seulement deux pas de la tête

2033 Scottie Scheffler, Bryson De Chambeau

2044 Rory McIlroy (NIrl), Russell Henley

2055 Louis Oosthuizen (Rsa), Mackenzie Hughes (Can)

