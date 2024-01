121 tombes potentielles découvertes dans l’ancien cimetière noir de la base aérienne : NPR

basculer la légende Airman senior Tiffany Emery/US Air Force via AP

TAMPA, Floride — L’US Air Force envisage d’étendre ses recherches de tombes dans un ancien cimetière noir d’une base en Floride après avoir déjà découvert 121 sites potentiels, a déclaré un responsable de la base.

Le lieutenant Laura Anderson a déclaré cette semaine aux chaînes d’information qu’une enquête archéologique non intrusive réalisée au cours des deux dernières années à la base aérienne MacDill à Tampa avait identifié 58 tombes probables et 63 tombes possibles. La base a également déployé des équipes de recherche pour parcourir la zone avec un radar pénétrant dans le sol et des chiens cadavres.

Il prévoit d’examiner cette année une zone située au nord de la zone principale du cimetière à la recherche de preuves supplémentaires de tombes, a déclaré Anderson.

“C’est essentiellement pour que nous puissions être sûrs de n’oublier personne”, a-t-elle déclaré. WFTS-TV.

Le centre historique de Tampa Bay a informé les responsables de MacDill de l’éventuel cimetière noir en 2019, et la base a organisé un service commémoratif en 2021, consacrant un mémorial sur place aux personnes enterrées là-bas.

Les pierres tombales du cimetière de Port Tampa ont été retirées lors de la construction de la base à la fin des années 1930, mais les corps sont restés là, selon le Tampa Bay Times. signalé en 2021. La zone doit rester exempte de structures verticales pour la sécurité des avions, elle n’a donc pas été aménagée.

Les responsables ont déclaré qu’ils continueraient à travailler avec la communauté pour déterminer la meilleure façon de documenter le site et de rendre hommage aux personnes qui y sont enterrées.

“Nous savons évidemment que des erreurs ont été commises dans le passé, mais nous travaillons de concert avec les membres de notre communauté”, a déclaré Anderson. “Nous voulons réparer ce qui n’allait pas.”

Yvette Lewis, présidente de la branche du comté de Hillsborough de la NAACP, a déclaré que les responsables de la base de WFTS-TV étaient allés « au-delà de leurs attentes » pour répondre aux préoccupations des membres de la communauté. Mais elle aimerait voir des efforts supplémentaires pour commémorer le site et s’assurer que son histoire soit racontée correctement.