120 politiciens, journalistes et artistes signent une lettre exhortant Merkel à confronter Biden au sujet de l’extradition d’Assange, citant des préoccupations

Dans une lettre datée du 11 juillet et signée par 120 politiciens, journalistes, artistes et autres, les signataires ont exhorté la chancelière allemande Angela Merkel à défendre le fondateur de WikiLeaks emprisonné Julian Assange lors de sa visite au président américain Joe Biden à Washington plus tard ce mois-ci.

Parmi ceux qui font appel à Merkel avant ce qui sera sa dernière rencontre avec un dirigeant américain en tant que chancelier, se trouvent Dietmar Bartsch, président du parti Die Linke (La Gauche) ; Wolfgang Kubicki, vice-président du Bundestag ; Serap Guler, secrétaire d’État à l’intégration de Rhénanie du Nord-Westphalie ; et de nombreux députés de tous les horizons politiques. Les signataires comprenaient également des journalistes et des personnes du milieu des arts, dont le cinéaste et journaliste primé Lutz Hachmeister.

Les auteurs ont déclaré que la persécution de Julian Assange est « une atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d’expression », et l’a réclamé « doit être rejetée avec détermination. »

La lettre souligne principalement le bien-être du co-fondateur de WikiLeaks, citant des rapports du rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, le professeur Nils Melzer (également signataire) selon lesquels Assange présente des symptômes de « torture psychologique » et doit être libéré pour ces seuls motifs. Selon sa fiancée, Stella Moris, son emprisonnement a conduit à « une profonde dépression et le désespoir ».

Plaidant auprès de la chancelière allemande, les signataires ont déclaré que Merkel peut « aider à faire en sorte que Julian Assange ne soit plus obligé de rester en détention » ce qui compromet gravement sa santé. Ils suggèrent que son insistance sur la question peut fournir un « Une solution humanitaire pour Julian Assange et une solution qui sauve la face pour le président américain. »

Les auteurs ont appelé Merkel à souligner son engagement à soutenir la liberté de la presse en soulevant la question en présence du président américain, qui, selon eux, est l’ultime responsable du maintien en détention d’Assange au Royaume-Uni alors que les demandes d’extradition vers le NOUS. Ils ont ajouté qu’un tel acte offrirait également l’occasion de quitter complètement l’ère mouvementée de l’ancien président américain Donald Trump.

Assange est emprisonné à la prison de Sa Majesté Belmarsh, une prison à sécurité maximale à Londres, depuis avril 2019 après que le gouvernement équatorien qui lui avait accordé l’asile dans son ambassade de Londres, où il a été enfermé pendant sept ans, a mis fin à l’offre. Il y a été détenu pour rupture de caution. Assange reste à Belmarsh malgré une décision de justice en janvier selon laquelle il ne pouvait pas être extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’espionnage et de piratage en raison de problèmes de santé mentale.

En juin, la fiancée d’Assange a déclaré que son partenaire était « à peine accroché » en prison et a été en « un état terrible, incapable même d’enchaîner une phrase », ajoutant qu’il est confiné dans une petite cellule pendant 22 heures par jour.

Le gouvernement américain a inculpé le journaliste australien en vertu de la loi sur l’espionnage, l’accusant d’avoir divulgué des informations classifiées en 2010. À l’époque, WikiLeaks avait publié des documents détaillant les abus, y compris d’éventuels crimes de guerre, commis par l’armée américaine en Afghanistan et en Irak. Washington demande actuellement son extradition et Assange pourrait être emprisonné jusqu’à 175 ans s’il est reconnu coupable.

