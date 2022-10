120 morts dans les attentats à la voiture piégée en Somalie, certains toujours portés disparus

MOGADISCIO, Somalie (AP) – Le nombre de morts dans les deux attentats à la voiture piégée dans la capitale somalienne a atteint 120 et pourrait encore augmenter car certaines personnes sont toujours portées disparues, a déclaré lundi le ministre de la Santé du pays.

Ali Haji a déclaré que plus de 320 autres personnes avaient été blessées dans les explosions de samedi à midi à un carrefour très fréquenté de Mogadiscio, et plus de 150 d’entre elles sont toujours soignées dans des hôpitaux.

Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière en Somalie depuis qu’un camion piégé au même endroit a tué plus de 500 personnes il y a cinq ans. On ne sait pas comment des véhicules chargés d’explosifs ont de nouveau traversé une ville pleine de points de contrôle et constamment en alerte pour les attaques.

L’affilié d’al-Qaida, al-Shabab, a revendiqué la responsabilité des attentats à la bombe et a déclaré qu’il visait le ministère de l’Éducation, qu’il accuse de détourner les jeunes de l’islam.

Le gouvernement somalien dirigé par le président récemment élu Hassan Sheikh Mohamud s’est engagé dans une nouvelle offensive contre al-Shabab, y compris des efforts pour fermer son réseau financier. Le gouvernement a déclaré que la lutte se poursuivrait.

Omar Faruk, Associated Press