120 employés ne travaillent plus avec l’ARC après avoir demandé la PCU de manière inappropriée, selon l’agence

L’Agence du revenu du Canada a licencié 120 employés qui ont profité de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pendant les premiers mois de la pandémie de COVID-19.

Selon un communiqué de l’ARC publié vendredi matin, un examen interne lancé pour identifier tout employé de l’ARC ayant demandé des prestations de manière inappropriée alors qu’il était employé au ministère a révélé 600 cas suspects.

« Sur les quelque 600 cas, nous pouvons signaler que 120 personnes ne font plus partie de l’ARC à la suite de cet examen interne », indique le communiqué. « Les enquêtes et les procédures disciplinaires se poursuivent. »

Tous les employés de l’ARC qui ont réclamé des prestations de manière inappropriée seront tenus de les rembourser s’ils ne l’ont pas déjà fait, indique le communiqué.

Le département a déclaré que tout employé soupçonné de criminalité pouvait faire porter son dossier à la police.

« Lorsqu’une mauvaise conduite est identifiée, nous veillons à ce que les mesures appropriées soient prises pour y remédier », indique le communiqué.

Le CERB offrait des prestations de 500 $ par semaine aux travailleurs qui ont perdu leur emploi au cours des premiers mois de la pandémie en 2020.

Un rapport du vérificateur général du Canada publié en décembre 2022 indique que sur les quelque 210 milliards de dollars versés en prestations pendant la pandémie, 4,6 milliards de dollars sont allés à des personnes non admissibles et qu’environ 27,4 milliards de dollars en paiements aux particuliers et aux employeurs devraient faire l’objet d’une enquête plus approfondie.

Légalement, le gouvernement fédéral dispose de 36 mois à compter du moment où les prestations sont versées pour vérifier que le paiement était correct, un délai qui peut être prolongé à 72 mois si l’ARC soupçonne que les bénéficiaires ont fourni de faux renseignements lors de leur demande de prestations.

Certains employés de l’ARC sont admissibles à la PCU

L’ARC a déclaré que les employés de l’agence n’étaient pas exclus du droit à la PCU pendant la pandémie. Les salariés temporaires et ceux sous contrat étudiant auraient pu être éligibles, en fonction de leur situation professionnelle.

« À cet égard, environ 30 employés faisant partie de cet examen ont été jugés éligibles jusqu’à présent », indique le communiqué de l’ARC.

Dans un communiqué vendredi, la ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, a déclaré que les cas découverts ne devraient pas « remettre en question l’intégrité et l’honnêteté des plus de 60 000 employés » qui travaillent pour l’ARC.

« L’enquête de l’ARC sur les employés qui ont reçu la Prestation canadienne d’urgence est prise très au sérieux et est toujours en cours », indique le communiqué. « Les mesures disciplinaires imposées montrent que pour nous, c’est une tolérance zéro. »

Marc Brière, président national du Syndicat des employés de l’Impôt, s’est dit mécontent de la situation, mais les employés licenciés ne représentent que 0,2 pour cent de l’effectif de l’ARC.

« Je ne suis pas content de voir cela, mais nous ne pouvons rien faire. Nous devons malheureusement gérer la situation », a-t-il déclaré à CBC News.

« C’est malheureux mais cela arrive… et nous devons nous assurer que les employés respectent le code de conduite de l’ARC. C’est très important de garder la confiance de la population. »