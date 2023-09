120 chiens sauvés lors d’un important combat de chiens par les forces de l’ordre fédérales et de Caroline du Sud

Quelque 120 chiens ont été saisis jeudi à la suite d’un combat aérien qui a eu lieu dans les Midlands et le nord de l’État de Caroline du Sud.

Il s’agit de la plus grande saisie de chiens provenant des réseaux de combats de chiens de Caroline du Sud depuis une Les efforts de 60 agences ont permis de récupérer plus de 300 chiens et a vu l’arrestation de plus de 20 personnes il y a presque exactement un an.

On pensait que cette opération était la plus grande opération de combat aérien en une seule journée et dans un seul État dans le pays. L’opération de jeudi serait la deuxième plus importante, selon les enquêteurs.

« Nous l’avons déjà dit et je le répète : les opérations de combat de chiens ne trouveront aucun refuge ici en Caroline du Sud », a déclaré le procureur américain Adair Burroughs à The State.

Le bureau du procureur américain a confirmé que 10 mandats de perquisition ont été exécutés dans des propriétés des Midlands et du nord de l’État.

Les enquêteurs du Bureau de l’Inspecteur général du Département américain de l’Agriculture ont mené l’enquête. Ils ont été assistés par des agents du SLED, du Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu et des forces de l’ordre locales.

Aucune arrestation fédérale n’a été effectuée jeudi, a confirmé le bureau du procureur américain. L’État a contacté SLED pour plus d’informations sur les arrestations locales.

Les chiens élevés pour se battre ont souvent de lourdes cicatrices et sont gardés avec de lourdes chaînes en métal, selon l’affidavit inclus dans le cadre d’un mandat de perquisition de 2022 pour un buste de combat de chiens.

Des stupéfiants et des armes ont également été découverts lors de l’opération de jeudi, qui est née des pistes générées par l’enquête en cours depuis l’arrestation de septembre dernier, ont confirmé les enquêteurs à L’État.

La loi sur la protection des animaux considère comme un crime passible d’une peine maximale de cinq ans de prison fédérale le fait de combattre des chiens ou de posséder, dresser, vendre, acheter, livrer, recevoir ou transporter des chiens destinés à être utilisés dans des combats de chiens.

Les combats de chiens sont également illégaux en Caroline du Sud en vertu de la Loi de 1986 sur la lutte contre les animaux et l’appâtage et passible d’une peine maximale de cinq ans de prison et d’une amende de 5 000 $.

Combats de chiens en Caroline du Sud

L’arrestation de l’année dernière a constitué un moment décisif dans l’histoire de la lutte contre les combats aériens en Caroline du Sud.

Le sauvetage de 305 chiens et l’arrestation de 20 personnes en ont fait l’un des plus grands combats de chiens depuis qu’une opération dans six États centrée autour du Missouri a sauvé 500 chiens, pour la plupart des pitbulls, en 2009. Le « Missouri 500 » reste le plus grand bus de combat de chiens. dans l’histoire des États-Unis.

L’opération de septembre dernier était le point culminant d’une enquête de plusieurs mois qui impliquait la surveillance de plusieurs propriétés utilisées pour élever et dresser des chiens, principalement des pitbulls, pour les combats de chiens.

Une image de surveillance aérienne d’un établissement d’élevage de chiens de Caroline du Sud prétendument lié à des combats de chiens incluse dans un mandat de perquisition provenant d’un buste de combat de chiens en 2022.

Dans un mandat de perquisition de 37 pages, un enquêteur du ministère de l’Agriculture a décrit avoir vu des chiens avec de profondes cicatrices sur le corps gardés dans des propriétés à travers l’État. Les chiens étaient isolés les uns des autres et portaient de lourdes chaînes fixées au sol ou enroulées autour des arbres.

L’opération massive des forces de l’ordre a commencé le 23 septembre 2022, lorsque les forces de l’ordre ont interrompu un combat aérien prévu dans le comté de Richland. Le lendemain matin, les agents ont exécuté 23 mandats de perquisition dans des résidences et des propriétés des comtés de Richland, York, Orangeburg, Clarendon, Lee et Sumter qui étaient connues pour être des chenils de combat de chiens ou associées à des combats de chiens.

En plus de sauver les animaux, les agents ont saisi environ 30 armes à feu, 40 000 $ en espèces et des preuves liées aux combats de chiens, selon le communiqué.

« Forcer des chiens à se battre, souvent jusqu’à la mort, pour le plaisir des autres n’est pas seulement un crime fédéral, c’est aussi cruel, sadique et peut créer un refuge pour d’autres activités illicites impliquant des drogues et des armes à feu », a déclaré Boroughs lors de la conférence de presse. temps.

En tant que procureur général de Caroline du Sud, le gouverneur Henry McMaster a créé un groupe de travail sur les combats de chiens et a travaillé avec les autorités fédérales pour poursuivre les combattants de chiens dans le but d’éradiquer ce sport du marché noir en Caroline du Sud, qui était souvent lié à d’autres crimes, notamment le trafic de drogue.

« La dépravation impliquée dans la réalisation d’un complot de combat de chiens est inimaginable pour la plupart des gens, et ceux impliqués dans un tel crime doivent être extirpés et punis », a déclaré McMaster après l’arrestation de l’année dernière.

Mais le sport du sang s’est avéré un problème tenace en Caroline du Sud. En 2004, l’État s’est penché en profondeur sur les combats aériens, découvrir un monde souterrain de cruauté envers les animaux et de crimes liés aux combats de chiens.

Et le problème ne se limite pas aux zones rurales de l’État.

En 2017, les autorités fédérales a perquisitionné deux propriétés dans la région de Columbia et arrêté trois membres de la famillerécupérant plus de 40 chiens détenus pour une entreprise de combat d’animaux.

