120 autres poursuites pour agression sexuelle contre Sean « Diddy » Combs: avocat – National

Plus d’une centaine de nouvelles allégations d’agression sexuelle ont été portées contre Sean « Diddy » Combs, un avocat du Texas révélant qu’il représente 120 accusateurs qui ont partagé des dizaines de nouvelles allégations choquantes.

L’avocat Tony Buzbee, basé au Texas, a tenu une conférence de presse mardi, déclarant : « Nous exposerons les personnes qui ont permis cette conduite à huis clos. Nous poursuivrons cette affaire, peu importe qui est impliqué dans les preuves.

«Beaucoup de gens puissants… beaucoup de sales secrets« , a déclaré l’avocat à propos des allégations, selon NBC News. Il a déclaré que son équipe avait « collecté des photos, des vidéos, des textes » et que la liste des noms collectés « vous choquerait ».

Vendredi, Cabinet d’avocats Buzbee a annoncé qu’il représente plus de 50 accusateurs qui les a approchés avec des histoires « déchirantes » tirées de ce dont ils ont été témoins lors des prétendues soirées « flippantes » du rappeur.

Il a qualifié les allégations de « ahurissantes ». [sic] et « débauche et dépravation exigés par des gens puissants contre les mineurs et les faibles.

Il a également écrit qu’il s’attend à ce que de nombreuses autres personnes soient impliquées à mesure que l’affaire et d’autres poursuites se développent et progressent dans le système judiciaire.

Mardi, le nombre de personnes embauchées par Buzbee Law Firm et AVA Law Group avait plus que doublé, a déclaré Buzbee. Il a également déclaré que plus de 3 000 personnes avaient contacté son bureau pour lui faire part d’accusations contre Combs et qu’elles allaient intenter des poursuites dans divers États.

« Je demande que nous traitions ces personnes courageuses avec la dignité et la compassion qu’elles méritent alors qu’elles traversent cette période difficile », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de mardi. « De plus, je demande également que si vous avez été victime ou si vous êtes témoin du comportement allégué, veuillez vous manifester. Votre identité restera confidentielle pour le moment.

« Le plus grand secret de l’industrie du divertissement, qui n’était vraiment pas un secret du tout, a finalement été révélé au monde », a déclaré Buzbee. «Le mur du silence est désormais brisé.»

Buzbee a déclaré que 62 pour cent de ce nouveau groupe d’accusateurs s’identifient comme afro-américains, sont répartis à parts égales entre hommes et femmes et que le plus jeune avait neuf ans au moment des faits. Il a ajouté que 25 des accusateurs actuels étaient mineurs au moment des incidents, qui remontent à 1991.

Après la conférence de presse au Texas, un avocat de Combs a déclaré que l’artiste « ne peut pas répondre à toutes les allégations sans fondement dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent ».

« Cela dit, M. Combs nie catégoriquement et catégoriquement comme fausse et diffamatoire toute affirmation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de qui que ce soit, y compris des mineurs », a déclaré l’avocate Erica Wolff dans une déclaration à l’Associated Press. « Il a hâte de prouver son innocence et de se justifier devant le tribunal si et quand des plaintes seront déposées et signifiées, où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculations. »

L’annonce de mardi est la dernière d’une montagne croissante de poursuites contre le musicien en disgrâce.





Freak offs, huile pour bébé et sacs IV : les accusations choquantes portées contre Sean « Diddy » Combs révélées

La semaine dernière, il a été annoncé qu’une autre femme avait poursuivi Combs, alléguant que le magnat de la musique et son chef de la sécurité l’avaient violée et l’avaient enregistrée sur vidéo dans son studio d’enregistrement de New York en 2001. La nouvelle est arrivée une semaine après son arrestation et une infraction sexuelle fédérale. l’acte d’accusation pour trafic contre lui a été descellé.

Selon l’acte d’accusation, les « freak offs » de Combs impliquaient souvent des stupéfiants, notamment la kétamine, l’ecstasy et le GHB. Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré que les médicaments étaient utilisés pour maintenir les victimes « obéissantes et dociles ».

Les prétendus « freak offs » étaient souvent si exigeants physiquement que Combs avait apparemment stocké des traitements intraveineux pour ceux qui avaient besoin de récupérer. Le magnat de la musique a été arrêté le 16 septembre pour racket, trafic sexuel et transport en vue de se livrer à la prostitution.

Représenté dans ce croquis de la salle d’audience, Sean (Diddy) Combs, à gauche, est assis à la table de la défense avec l’un de ses avocats, Teny Garagos, lors de son audience de libération sous caution, le mercredi 18 septembre 2024, à New York.

Combs reste emprisonné à New York après s’être vu refuser la libération sous caution à deux reprises. Il a plaidé non coupable de complot de racket et de trafic sexuel. Son avocat a déclaré qu’il était innocent et qu’il se battrait pour blanchir son nom.

La première plainte a été déposée par l’ancienne petite amie de Combs, la chanteuse Cassie Ventura, en novembre dernier. Ventura a déclaré qu’elle avait enduré des années d’abus sexuels, physiques et émotionnels de la part de Combs.

— Avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News

— Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour obtenir de l’aide. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.