120 000 écoliers à suivre Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA : FIFA

Plus d’un million d’élèves devraient assister à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en cours, une section de chacun des trois stades accueillant les matches leur étant réservée, a annoncé lundi l’instance dirigeante mondiale du sport.

L’initiative a été entreprise conjointement par le comité d’organisation local du tournoi et la FIFA sur les trois sites de Bhubaneswar, Margao et Navi Mumbai. Le tournoi a commencé le 11 octobre et se terminera le 30 octobre.

« La présence d’un ensemble spécial de supporters vus constamment applaudir depuis les gradins – jeunes garçons et filles – a été facilitée par une initiative spéciale d’engagement communautaire entreprise conjointement par le comité d’organisation local du tournoi et la FIFA. “Des milliers de jeunes enfants sur les trois sites ont profité d’une action de football de classe mondiale, et beaucoup d’autres auront la chance de faire de même dans les prochains jours”, a déclaré la FIFA dans un communiqué.

Le directeur des tournois de la FIFA, Jaime Yarza, a déclaré : “Les matchs où les enfants dansent, font la fête et rient ont créé pour moi les images de la journée”.

La joie de voir le tournoi décoller est encore plus douce pour lui en raison de l’incertitude qui a entouré son sort en raison de la pandémie de COVID-19.

“Ce fut une période difficile pour beaucoup de gens, en particulier pour ceux qui étaient ici pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 2017, a déclaré Yarza. Ayant connu la passion que nous avions à l’époque, il était difficile de ne pas savoir si cela (le tournoi de 2022) pourrait se produire en Inde. Alors, maintenant que les matchs se jouent, c’est un vrai plaisir pour nous tous.

Des dispositions spéciales ont également été prises dans les stades pour s’assurer que les jeunes fans du sport apprécient pleinement l’expérience d’assister à un match. « À travers ce tournoi, nous voulons promouvoir les idées d’égalité et d’inclusion. Nous voulons que ces garçons et ces filles viennent voir à quel point ces jeunes femmes peuvent jouer », a déclaré Nandini Arora, l’une des directrices de projet du tournoi.

« Une section de chaque stade a été réservée aux écoliers. Environ 3000 d’entre eux ont regardé le premier match à Bhubaneswar tandis qu’à Navi Mumbai, 5000 à 6000 étaient présents. Le nombre va augmenter pendant la finale. .

