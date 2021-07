12 zones du nord-est ajoutées à la liste des points chauds de Covid avec des mesures rétablies pour arrêter la propagation des cas

DOUZE régions du nord-est ont été qualifiées de hotspots Covid avec des mesures supplémentaires réintroduites pour arrêter la propagation du virus.

Le ministère de la Santé affirme que la décision est basée sur les dernières données de la région qui signale actuellement 2 212 cas chaque jour.

Les résidents des régions de Tyne and Wear, de Northumberland et du comté de Durham et de la Tees Valley seront invités à continuer de porter des couvre-visages dans les zones surpeuplées.

Ils seront également invités à se rencontrer à l’extérieur dans la mesure du possible; laissez entrer l’air frais dans les maisons ou autres espaces clos, et envisagez de minimiser le nombre, la proximité et la durée des contacts sociaux.

L’annonce dans le nord-est survient comme elle l’était plus tôt cette semaine a révélé que 11 régions à travers l’Angleterre recevraient également un soutien supplémentaire.

La majorité de ces endroits se trouvaient dans le nord-ouest de l’Angleterre, qui est actuellement la région avec le plus grand nombre de cas de Covid dans le pays, avec 4 172 personnes testées positives chaque jour.

Malgré un nombre élevé de cas, le ministère de la Santé a déclaré que l’aide supplémentaire serait réduite dans ces domaines.

Il y a deux régions en dehors du Nord-Est qui continueront à recevoir un soutien supplémentaire, Brighton et Oxford.

Les dernières données montrent que des millions de Britanniques ont maintenant reçu une première et une deuxième dose d’un vaccin Covid.

Le ministre de la Santé publique Jo Churchill a exhorté les gens à continuer de se faire vacciner.

Les zones du Nord-Est où des mesures supplémentaires seront déployées Voici la liste des zones du Nord-Est qui se qualifient pour des mesures supplémentaires Durham

Gateshead

South Tyneside

Sunderland

Newcastle-upon-Tyne

North Tyneside

Northumberland

Darlington

Hartlepool

Middlesborough

Redcar et Cleveland

Stockton sur les t-shirts

Elle a déclaré: « Alors que les données changent, il est essentiel que notre réponse de santé publique continue de changer avec elles.

«En travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales et les directeurs de la santé publique, ce soutien supplémentaire devrait aider à renverser la tendance de ce nombre croissant de cas et à étendre le mur de protection que les vaccins créent à travers le pays.

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte continue contre ce virus et notre message est clair : la meilleure chose que nous puissions tous faire pour nous protéger et protéger nos proches est de se faire piquer. Si vous n’avez pas eu votre première ou votre deuxième dose, je vous conseille vivement de réserver votre vaccination à la première occasion.

Cela vient après que Public Health England a annoncé aujourd’hui qu’il s’agissait d’une nouvelle variante à l’étude.

Les experts effectuent actuellement une analyse de B.1.621 et ont confirmé 16 cas de variante.

Il n’y a aucune preuve suggérant que la souche provoque une maladie plus grave ou rend les vaccins moins efficaces.

Lorsque des cas de la nouvelle variante ont été détectés, les responsables de la santé ont suivi et testé les contacts.

Si nécessaire, PHE déploiera des tests de surtension pour limiter la propagation.

Il a également été trouvé en Colombie (325 cas séquencés), aux États-Unis (264) et en Espagne (196), parmi un certain nombre d’autres pays.

PHE a également déclaré que les cas de la variante Delta avaient augmenté de 33 716 depuis la semaine dernière, pour un total de 286 765.

La variante représente désormais 99% de tous les cas au Royaume-Uni et PHE a exhorté les Britanniques à continuer à obtenir leurs jabs.