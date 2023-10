12 villes du comté de Los Angeles intentent une action en justice pour reporter la nouvelle politique de libération sous caution zéro

Douze villes du comté de Los Angeles ont intenté une action en justice vendredi visant à reporter la nouvelle politique controversée de libération sous caution zéro qui permet à certains accusés non violents accusés de crimes ou de délits d’être cités et libérés après avoir été arrêtés.

Les villes de Whittier, Arcadia, Artesia, Covina, Downey, Glendora, Industry, Lakewood, La Verne, Palmdale, Santa Fe Springs et Vernon demandent une injonction pour reporter la mise en œuvre du calendrier de libération sous caution zéro de la Cour supérieure de Los Angeles, qui a été entre en vigueur dimanche, selon un communiqué de presse de la ville de Glendora.

La nouvelle politique de libération sous caution a été imposée par des responsables judiciaires qui ont fait valoir que la capacité d’un accusé à payer sa caution ne devrait pas être le facteur clé pour déterminer s’il reste en prison après son arrestation. Le soi-disant calendrier de libération sous caution zéro a été une question controversée dans tout le pays, les partisans de la réforme de la justice pénale arguant que les libérations provisoires devraient être basées sur les antécédents criminels d’un individu et non sur un montant arbitraire.

Selon le nouveau calendrier, presque tous les accusés accusés de crimes ou de délits non violents dans le comté de Los Angeles seront soit cités et libérés, soit libérés sous certaines conditions après contrôle judiciaire dans les 24 heures suivant leur arrestation, selon la juge présidente du comté de Los Angeles, Samantha Jessner.

« La capacité d’une personne à payer une grosse somme d’argent ne devrait pas être le facteur déterminant pour décider si cette personne, présumée innocente, reste en prison avant son procès ou est libérée », a déclaré Jessner dans un communiqué de juillet dévoilant la nouvelle politique. « Toute détermination du statut d’une personne arrêtée après son arrestation mais avant son inculpation doit être basée sur une détermination individualisée du risque et de la probabilité de revenir devant le tribunal. Une personne arrêtée à faible risque ne devrait pas être détenue en prison simplement parce qu’elle ne peut pas déposer les fonds nécessaires pour être libérée en attendant sa mise en accusation.

Les villes qui demandent l’injonction affirment que le calendrier de mise en liberté sous caution entraînera une « augmentation significative du nombre de criminels relâchés dans la communauté » après leur arrestation.

« Il est de notre devoir envers cette communauté d’assurer la sécurité de ceux qui vivent ici, travaillent ici et visitent », a déclaré le maire de Glendora, Gary Boyer, dans le communiqué. « Le programme de libération sous caution ne parvient pas à soutenir les dirigeants locaux dans leur engagement à protéger leurs résidents, et cela est inacceptable. »

Selon le nouveau calendrier de libération sous caution, les juges peuvent également imposer des conditions de libération non financières, notamment une surveillance à domicile supervisée par des agents de probation ou une surveillance électronique, selon le calendrier. Un juge sera disponible à toute heure, sept jours sur sept, pour prendre ces décisions. Les accusés arrêtés en liberté surveillée ou en libération conditionnelle ne pourront pas être cités et libérés et feront l’objet d’un contrôle judiciaire.

Les délits mineurs qui nécessiteront toujours une caution en espèces comprennent les coups et blessures domestiques, le harcèlement criminel et la violation d’une ordonnance de protection, selon le nouveau calendrier. Les personnes accusées d’homicide involontaire, de viol, de meurtre et de la plupart des types d’agressions devront toujours payer une caution en espèces élevée. Les accusés criminels, y compris ceux accusés de coups et blessures sur un agent de la paix, de relations sexuelles avec une mineure et de traite d’êtres humains, devront faire l’objet d’un contrôle judiciaire avant d’être libérés.

Les responsables de Whittier ont demandé des examens de cas plus complets, citant des expériences antérieures dans lesquelles des policiers n’étaient pas au courant des inscriptions ou des citations antérieures d’une personne arrêtée dans d’autres juridictions. Les responsables ont déclaré qu’ils craignaient que le programme de libération sous caution zéro puisse être dangereux pour la sécurité publique, « en particulier lorsqu’une personne arrêtée pour un crime alors qu’elle était déjà sous caution zéro est immédiatement libérée pour récidiver ».

« Au niveau du gouvernement local, notre responsabilité numéro un est d’assurer la sécurité des personnes », a déclaré le maire de Whittier, Joe Vinatieri, dans un communiqué de presse. « Il est devenu de plus en plus difficile d’ignorer les défis auxquels nos communautés sont confrontées et ce qui se passe lorsqu’il n’y a aucune conséquence en cas d’infraction à la loi. »

Après que le comté de Los Angeles ait mis en œuvre une politique de libération sous caution zéro pour de nombreuses infractions afin de réduire la surpopulation carcérale pendant la pandémie, certains responsables de la police ont déclaré que cela avait entraîné une augmentation de la criminalité et de la récidive. Un rapport soumis au Conseil de surveillance a toutefois montré que les taux de non-comparution et de nouvelles arrestations sont restés relativement inchangés pendant cette période.

Le rédacteur du Times, James Queally, a contribué à ce rapport.