12 vidéos virales de Jungkook, Jimin, J-Hope, V, RM, Jin et Suga qui vous laisseront divisé

Regardez des vidéos amusantes des membres du BTS RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga et V qui vous feront certainement rire.

Les membres du BTS Jin, V, Jimin, Jungkook, J-Hope, Jimin, Suga et RM ne manquent jamais de nous faire sourire. Leurs vidéos des coulisses nous rendent souvent heureux, c’est pourquoi nous avons décidé aujourd’hui de combiner leurs vidéos amusantes pour vous faire sourire.

Ces vidéos ont été partagées par les pages fans de BTS. Regardez des vidéos virales :

1. La réaction de Jin après avoir gagné Pierre Papier Ciseaux





2. Quand Suga a fait taire BTS ARMY







3. Des bêtisiers de concerts qui nous font encore rire





4. Jin, le beau monde entier





5. Jungkook parle de son actrice hollywoodienne préférée, mais oublie son nom





6. Quand les membres du BTS portaient des tenues rouges





7. Quand V de BTS a dit « Je suis un mauvais garçon »





8. Mouvements de danse amusants





9. La conversation amusante de V et Suga







V imité RM





10. Le retour de RunBTS après s’être remis de son opération à l’épaule.





11. V manger du poulet épicé





12. Quand Suga a été levé





Pendant ce temps, le 12 septembre, RM a fêté son 29e anniversaire. Non seulement les fans, mais Jungkook, Jimin et V ont également souhaité au leader du BTS sur les réseaux sociaux.

V est allé sur Instagram et a partagé une photo montrant J-Hope et Namjoon avec lui. Tout en souhaitant RM, il a dit : « Tu es ma fourchette et je suis la soupe. » Il a également partagé une note vocale à l’occasion de son 29e anniversaire. Jungkook a commenté le message d’anniversaire de RM sur Weverse et a écrit : « Hyung, ne sois pas malade. Je te souhaite un joyeux anniversaire avant le décollage de l’avion.