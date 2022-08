12 trouvailles saines à ajouter à votre liste de courses Costco

Il n’y a pas d’endroit comme Costco. Où d’autre pouvez-vous acheter des produits d’épicerie, du papier toilette en vrac, une nouvelle télévision et un jeu de pneus pour votre voiture en même temps ? Au milieu des muffins géants et du combo hot-dog-soda à 1,50 $, vous pouvez trouver des nourriture saine gemmes que vous pouvez acheter en vrac.

J’essaie de faire une visite mensuelle à mon Costco local car il propose de meilleures offres sur les aliments sains et les collations que mon supermarché local. De plus, mon transport Costco a tendance à me durer plus longtemps et je n’ai pas à reconstituer mon approvisionnement alimentaire aussi souvent. Dans un temps de hausse des prix et problèmes de chaîne d’approvisionnementc’est crucial.

Si vous cherchez à acheter des options saines chez Costco, mais que vous ne savez pas par où commencer, j’ai rassemblé ci-dessous certaines de mes suggestions d’aliments sains préférées. Ajoutez ces sélections saines à votre liste de courses la prochaine fois que vous vous arrêterez chez votre Costco local. Veuillez garder à l’esprit que certains articles peuvent varier en fonction de votre emplacement et de votre disponibilité.

Costco Si vous êtes intolérant au lactose ou avez des sensibilités aux produits laitiers, Costco propose de nombreuses options sans produits laitiers qui sont stables à la conservation. Je prends un pack de six de lait d’amande non sucré de Costco tous les deux mois et j’aime l’utiliser comme base pour mon shake ou smoothie protéiné quotidien. Le goût neutre de la vanille se marie bien avec la plupart des bases sans être écrasant.

Costco Si vous êtes allergique au lait à base de noix, une autre excellente option sans produits laitiers est le pack de six de lait d’avoine de Costco. L’arôme est un peu plus sucré, et si vous surveillez votre consommation de sucre, il est important de lire l’étiquette nutritionnelle car cette version contient du sucre – et il n’y a pas encore de variété non sucrée disponible. De plus, j’ai remarqué qu’après quelques utilisations, le bec verseur de la boîte semble tomber à cause de l’humidité, ce qui est à prendre en compte lors de l’achat d’une boîte.

Costco L’une de mes choses préférées à acheter chez Costco est son beurre d’amande. Pour un pot de 27 onces à 9 $, cela me dure des mois et son prix est raisonnable, surtout par rapport aux petits pots des épiceries locales qui sont souvent vendus beaucoup plus cher.

Costco Acheter vos grains sains préférés en vrac est un bon moyen de rester bien approvisionné si vous les mangez régulièrement. Costco vend du riz blanc, brun, au jasmin et basmati dans différents sacs et tailles. Selon votre emplacement, j’ai constaté que les plus grands sacs de riz peuvent me durer quelques mois environ, selon la fréquence à laquelle je les cuisine.

Justin Sullivan/Getty Images Si vous avez essayé d’augmenter votre apport en protéines ou si vous essayez de respecter votre quota quotidien, il est utile d’avoir des protéines facilement disponibles à la maison. Costco vend diverses protéines animales telles que la poitrine de poulet, la viande hachée et diverses coupes de viande, qui sont d’excellentes options à acheter et à congeler pour plus tard. Les prix varient par livre. J’achète un grand paquet de poitrines de poulet et je le divise en sacs séparés à fermeture éclair, que je congèle et décongele chaque semaine lorsque je prépare des repas.

Bloomberg/Getty Images Le magasin vend également des cartons de deux douzaines d’œufs dans son allée réfrigérée, ce qui est une bonne option tant que votre famille mange ou cuisine régulièrement avec des œufs. Les œufs sont une bonne source de protéines qui sont remplies de Vitamines B, vitamine D, zinc et autres nutriments nécessaire à votre santé.

Costco Costco propose également un paquet de blancs d’œufs liquides qui se présentent dans six cartons de 16 onces. Les blancs d’œufs sont un bon achat si vous aimez les utiliser pour les omelettes, les smoothies ou si vous voulez un moyen facile d’introduire des protéines dans votre alimentation. Le seul inconvénient des blancs d’œufs est que les cartons prennent beaucoup de place, vous devez donc vous demander si votre réfrigérateur est assez grand pour les contenir tous.

Costco Certaines huiles de cuisson ont des qualités qui peut offrir des avantages pour la santé À vous et à votre famille. Par exemple, des études ont montré que l’huile d’olive est connue pour être riche en antioxydants et en propriétés anti-inflammatoires. Costco propose différents types d’huiles dans des bouteilles d’un litre ou d’un quart. J’achète habituellement sa bouteille EVOO de 2 litres, qui peut facilement me durer plusieurs mois à la fois.

Getty Images L’achat de fruits surgelés en vrac est un bon moyen de réduire les coûts, de profiter des produits hors saison tout en obtenant vos portions quotidiennes. En fait, les produits surgelés sont riche en contenu nutritionnel parce que les articles sont congelés à leur apogée. Costco vend divers fruits surgelés dans des sacs de 4 ou 5,5 livres, ainsi que des packs de smoothie à l’açai. Je prends un sac de ses ananas ou mangues congelés lorsque les fruits ne sont pas de saison, et ils ajoutent même une meilleure texture à mes smoothies.

Photographie de base/Getty Images L’allée des surgelés de Costco propose des légumes surgelés que vous pouvez acheter en vrac, notamment des asperges, du brocoli, des choux de Bruxelles et d’autres mélanges de légumes. Il existe également des mélanges pour sautés si vous voulez un raccourci pour vos dîners en semaine.

Costco Si vous aimez obtenir vos vitamines B à travers les noix, Costco vend diverses noix de marque de magasin (salées et non salées) dans des contenants de 2,5 livres et des emballages variés. Vous avez probablement remarqué à quel point un petit sac de noix peut coûter cher dans les supermarchés locaux, mais pas chez Costco. Le magasin propose également des marques courantes telles que Planters et Wonderful Pistachios dans des packs de collations.

Bloomberg/Getty Images Costco vend une variété de produits frais en quantités suffisantes pour vous garder bien approvisionné. Il y a des sélections de tout, des baies, des raisins et des oranges au brocoli, des kits de salade, des oignons et des pommes de terre. C’est l’endroit idéal pour acheter des produits en vrac si vous essayez de nourrir une famille de quatre personnes ou si vous essayez d’ajouter plus de fruits et légumes à votre alimentation. J’essaie de garder des sacs de légumes verts mélangés ou d’épinards à portée de main, car je trouve que c’est un moyen facile d’ajouter des légumes verts à mon alimentation sans beaucoup de travail de préparation. Comme j’achète souvent ces articles, je trouve qu’ils valent la peine d’être achetés chez Costco car leur emballage contient plus de portions et ils peuvent me durer plus de deux semaines sans se gâter.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.