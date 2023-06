12 terribles transferts gratuits qui n’ont pas été à la hauteur de leur facturation

Un rappel aux clubs du monde entier que ce n’est pas toujours parce que quelque chose est gratuit qu’il a un bon rapport qualité-prix. Surtout si l’on considère le coût des salaires et le fait que souvent, les clubs ne font même pas de profit sur un joueur qui ne signe que sur un contrat à court terme, de toute façon.

Parfois, il vaut mieux se séparer de l’argent pour un joueur – comme le prouve définitivement cette liste…

1. Winston Bogarde (Barcelone à Chelsea, 2000)

Winston Bogarde a décidé qu’il se contentait de rester à Chelsea… malgré le manque de temps de jeu (Crédit image : Ben Radford/Allsport)

Ayant déjà représenté l’Ajax, Milan et Barcelone, ainsi qu’enfilé un maillot hollandais 20 fois, le transfert gratuit de Bogarde à Chelsea a d’abord excité les Blues.

Un changement de direction à Stamford Bridge a cependant tout changé: le défenseur a été amené par Gianluca Vialli mais totalement déjoué par son compatriote et successeur Claudio Ranieri, qui n’a trouvé aucune place dans ses plans pour le Néerlandais. Bogarde n’a disputé que neuf matchs de haut vol – malgré un gain de 40 000 £ par semaine – mais est resté sur place pendant quatre ans, Chelsea refusant de bouger sur son salaire alors que d’autres clubs étaient intéressés à le prêter.

2. Mark Boschich (Manchester United à Chelsea, 2001)

Mark Boschich n’était pas une bonne affaire pour Manchester United (Crédit image : Shaun Botterill /Allsport)

Bien qu’il ait ensuite été qualifié de « terrible professionnel » par Sir Alex Ferguson, Bosnich a été re-signé par Manchester United en 1999, huit saisons après avoir quitté les Red Devils pour Aston Villa. L’arrivée de Fabien Barthez entraîne cependant le départ de l’Australien en 2001 ; Chelsea lui a proposé un contrat de 18 mois en vue de défier Carlo Cudicini pour le maillot n ° 1 à Stamford Bridge.

Mais après seulement 11 apparitions dans toutes les compétitions, le joueur alors âgé de 30 ans a été limogé par les Londoniens de l’ouest pour avoir échoué à un test de dépistage de drogue en 2002. Bosnich a maintenu son innocence et a déclaré que sa boisson avait été enrichie par un consommateur de cocaïne connu dans un Londres. boîte de nuit.

« J’étais incrédule, choqué », a-t-il rappelé plus tard à QuatreQuatreDeux. « C’était une période terrible… J’avais des soupçons sur la façon dont tout cela s’était passé, mais j’ai simplement laissé tomber. Ma réaction a été : si vous pensez que c’est qui je suis, alors je serai cette personne. »

3. Arnau Riera (Barcelone à Sunderland, 2006)

Arnau Riera n’a joué qu’une seule fois pour Sunderland

Ce n’est pas souvent que Sunderland signe des joueurs directement de Barcelone, il était donc tout à fait compréhensible que les fans des Black Cats célèbrent l’ajout de Riera – le capitaine de Lionel Messi dans l’équipe B des Catalans, rien de moins.

Mais alors que Leo vient de faire un transfert gratuit qui semble avoir déjà été un superbe investissement pour son nouveau club, sans même qu’il ait botté un ballon, les fans de Sunderland souhaitent que Riera n’en ait pas botté un.

4. Ian Rush (Liverpool à Leeds, 1996)

Ian Rush était une légende de Liverpool: Leeds, pas tellement (Crédit image : Mark Thompson/Allsport)

Après la fin de son deuxième séjour à Liverpool à l’été 1996, Rush a été recruté par une équipe de Leeds qui venait de terminer 13e de la Premier League.

Le Gallois, alors âgé de 34 ans, était loin d’être aussi prolifique qu’à son apogée, mais les fans des Blancs étaient toujours convaincus que ses instincts mortels restaient intacts. Ils ne l’étaient pas : Rush seulement trois buts en 43 apparitions avant de déménager à Newcastle à la fin de la campagne.

« Nous aimons vraiment son apparence », a déclaré le manager Niall Quinn à l’époque. « C’est un joueur créatif mais il aime aussi les tacles. Il a des poumons fantastiques et c’est le type de joueur qu’il faut être pour venir à Sunderland. Il coche toutes les cases. »

Malgré toutes ces qualités, Riera n’a joué que deux fois pour Sunderland et a finalement été libéré en 2009 après des périodes de prêt décevantes à Southend et Falkirk.

5. Joe Cole (Chelsea à Liverpool, 2010)

Joe Cole a été envoyé à Lille juste un an après avoir signé pour Liverpool de Roy Hodgson (Crédit image : Alex Livesey/Getty Images)

Il est juste de dire que Steven Gerrard n’a pas aidé.

« Messi peut faire des choses incroyables, mais tout ce qu’il peut faire, Joe peut le faire aussi bien, sinon mieux », a fait remarquer le capitaine de Liverpool après que l’ancien intrigant de Chelsea ait signé un contrat de quatre ans d’une valeur d’environ 90 000 £ par semaine avec les Reds en 2010. « J’aime vraiment Joe pour le [Player of the Year] prix cette saison.

Pour être juste envers Gerrard, il n’était pas le seul à prédire de grandes choses pour Cole dans le Merseyside. Mais l’international anglais ne s’est jamais vraiment remis de son expulsion pour ses débuts en championnat – il n’y aurait eu que neuf départs en Premier League en 2010/11, avec des blessures en partie à blâmer – et a été prêté à Lille 13 mois seulement après son arrivée.

6. José Bosingwa (Chelsea à QPR, 2012)

Les Queens Park Rangers n’ont pas eu raison de Jose Bosingwa (Crédit image : GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

Un transfert gratuit vraiment désastreux, Bosingwa s’est présenté à Loftus Road en grande pompe en août 2012, après avoir remporté la Ligue des champions avec Chelsea trois mois plus tôt.

Un but lors de sa deuxième apparition pour les Rangers laissait entrevoir des choses positives à venir, mais il est vite devenu clair que le Portugais n’était pas l’homme idéal à avoir dans un combat aérien de relégation : l’arrière droit a refusé de s’asseoir sur le banc lors du derby de décembre. avec Fulham (condamné à une amende de deux semaines de salaire : 130 000 £), alors qu’il a ensuite exaspéré les supporters en étant photographié en train de rire après un match nul et vierge avec Reading, confirmant la relégation de QPR en avril.

7. Michael Owen (Manchester United à Stoke, 2012)

Le passage de Michael Owen à Stoke était le dernier vainqueur anglais du Ballon d’Or joué en Premier League – pas que ce soit mémorable (Crédit image : CARL COURT/AFP via Getty Images))

Owen a rejoint Stoke après avoir quitté Old Trafford en 2012, avec le football régulier de la première équipe vraisemblablement en haut de sa liste de priorités. Une blessure aux ischio-jambiers subie au début de son passage au Britannia Stadium s’est avérée un revers frustrant, cependant, et Owen a eu du mal à déplacer Peter Crouch dans l’alignement de Tony Pulis par la suite.

L’ancien buteur de Liverpool n’a pas commencé un seul match de Premier League pour les Potters, avec huit de ses neuf apparitions dans toutes les compétitions en tant que remplaçant. Owen n’a marqué qu’une seule fois pendant cette période et a pensé qu’il valait mieux raccrocher ses crampons à l’été 2013.

8. Robert Pires (Villarreal à Aston Villa, 2010)

Robert Pires a réussi neuf apparitions à Aston Villa (Crédit image : Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images)

L’ancien joueur d’Arsenal, Pires, est revenu au football anglais quatre ans après avoir quitté le nord de Londres, Aston Villa lui ayant signé un contrat de six mois en novembre 2010.

Le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 37 ans, avait alors largement dépassé son meilleur niveau, et bien sûr, il n’a pas fait grande impression dans aucun de ses neuf matchs de Premier League pour l’équipe de Gérard Houllier.

9. Nicolas Anelka (Shanghai Shenhua à West Brom, 2013)

La carrière de Nicolas Anelka à West Brom s’est terminée dans la controverse (Crédit image : Warren Little/Getty Images)

Après des passages à Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bolton et Chelsea, Anelka a fait de West Brom son sixième employeur de Premier League après avoir quitté Shanghai Shenhua en 2013.

La polémique avait suivi le Français tout au long de sa carrière, et Anelka allait bientôt démontrer qu’il n’avait pas choisi une vie plus tranquille à 34 ans : l’attaquant a célébré un but contre West Ham en exécutant le quenelle geste, un salut qui a des liens avec l’antisémitisme en France.

Interdit et condamné à une amende par la FA, Anelka n’a plus jamais joué pour les Baggies.

10. Victor Valdes (Barcelone à Manchester United, 2015)

Víctor Valdes n’a fait que deux apparitions en championnat pour Manchester United (Crédit image : John Peters/Manchester United via Getty Images)

Une déchirure du ligament croisé antérieur a mis fin prématurément à la carrière de Valdes à Barcelone en 2014, le gardien de but ayant déjà annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat au Camp Nou au-delà de cet été.

Après une période d’entraînement avec le club, Manchester United a offert un contrat à l’agent libre en janvier 2015. L’Espagnol n’allait jamais être un remplaçant pour son compatriote David de Gea, mais il a été effectivement banni d’Old Trafford six mois plus tard après soi-disant refuser de jouer dans un match de réserve. L’arrivée à l’été 2015 de Sergio Romero n’a probablement pas aidé non plus.

11. Owen Hargreaves (Manchester United à Manchester City, 2011)

Owen Hargreaves a joué des deux côtés de Manchester dans sa carrière (Crédit image : Ed Garvey/Manchester City FC via Getty Images)

Quatre titres de Bundesliga avec le Bayern Munich, une médaille de vainqueur de Premier League avec Manchester United et une Ligue des champions avec les deux clubs : le pedigree de Hargreaves était incontestable.

À l’été 2011, il a quitté United après l’expiration de son contrat, mais a « prouvé » sa forme physique avec une série de vidéos YouTube ; Assez, semble-t-il, pour convaincre les rivaux de City qu’ils devraient remettre à l’international anglais un contrat d’un an. En fin de compte, c’était le bon moment pour échanger le rouge contre le bleu – City a remporté son premier titre de haut vol en 44 ans.

Malheureusement pour Hargreaves, il n’a disputé qu’un seul match en Premier League – pas assez pour se mériter une médaille de vainqueur.

12. Sol Campbell (de Portsmouth au comté de Notts, 2009)

L’expérience de Sol Campbell dans le comté de Notts a été de courte durée (Crédit image : Clive Brunskill/Getty Images)

L’ancien défenseur central des Spurs et d’Arsenal, Campbell, a rejoint l’équipe de la Ligue 2 du comté de Notts pour un contrat de cinq ans alléchant après l’expiration de son contrat à Portsmouth. Les Magpies venaient d’être repris par un consortium de milliardaires basé au Moyen-Orient qui avait nommé l’ancien entraîneur anglais Sven-Goran Eriksson au poste de directeur du football et avait l’ambition d’amener le comté en Premier League.

Le grand et le bien du football étaient liés à un déménagement à Meadow Lane; Pavel Nedved, Christian Vieri, Patrick Vieira ou encore David Beckham. Tout cela semblait trop beau pour être vrai et, malheureusement pour les supporters des Magpies, c’était absolument le cas. Quelques jours seulement après avoir été introduit clandestinement dans Meadow Lane avec un manteau sur la tête, Campbell était parti, marmonnant des promesses non tenues.

Il a disputé un match pour les Magpies : une défaite 2-1 contre Morecambe.