Dans cet article, nous passerons en revue les principaux fabricants de smartphones qui ont introduit des téléphones avec appareil photo avancés tout en couvrant les 12 téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024. Si vous souhaitez ignorer notre analyse détaillée, vous pouvez passer directement au 5 téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024.

Une ère d’innovation

Les mises à niveau mobiles sont de plus en plus influencées par les fonctionnalités de l’appareil photo. Cela a motivé les fabricants de smartphones à inclure une technologie de caméra haut de gamme dans leurs conceptions portables. 2024 vient de commencer avec le lancement du Galaxy S24 Ultra, le dernier smartphone phare de Samsung Electronics Co., Ltd. (OTC : SSNLF). Ce téléphone avec appareil photo a inculqué l’IA pour améliorer la résolution de l’image. Un concurrent à cet appareil est la série d’iPhone 15 la plus récente, qui a fait ses débuts en septembre 2023. Alors que le S24 Ultra comprend un principal de 200 mégapixels, un ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif 3x de 10 mégapixels, un téléobjectif 5x de 50 mégapixels et 12 -caméras selfie mégapixels, l’iPhone 15 Pro Max est doté d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’un ultra-large de 12 mégapixels, d’un téléobjectif 5x de 12 mégapixels et d’une caméra selfie de 12 mégapixels. Dans l’ensemble, le Galaxy S24 Ultra dispose d’un appareil photo supplémentaire et de dimensions plus grandes que l’iPhone 15 Pro Max.

La rivalité susmentionnée est plutôt ancienne, car les entreprises continuent de se battre pour des parts de marché mondiales. Le 18 janvier, Reuters signalé qu’Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) a dépassé Samsung Electronics Co., Ltd. (OTC : SSNLF) en devenant le plus grand vendeur de smartphones après 12 ans. Alors que le fabricant d’iPhone détenait une part de marché de 20 % fin 2023, son rival enregistrait une part de 19,4 %. Bien que les smartphones Android de marques bas de gamme telles que Transsion et Xiaomi aient concurrencé Apple, en particulier sur les marchés émergents, ils ont fini par devenir la première marque de smartphones dans le monde. Samsung n’a pas pu exploiter le segment bas de gamme alors qu’il se concentrait sur les utilisateurs milieu-haut de gamme. Les expéditions de la marque ont également diminué en 2023. Vous pouvez également consulter les parts de marché iOS par rapport à Android par pays pour mieux analyser la dynamique de la concurrence entre Samsung Electronics Co., Ltd. (OTC : SSNLF) et Apple Inc. ( NASDAQ : AAPL).

L’histoire continue

Un autre acteur important dans la course aux smartphones est Google d’Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG). À cet égard, le Pixel 8 Pro est le téléphone avec appareil photo le plus récent que la marque a ajouté à sa gamme de produits Pixel. Les fonctionnalités notables de l’appareil photo du modèle incluent l’astrophotographie, la mise au point automatique de mouvement et les commandes de double exposition. Les trois caméras principales sont également conçues pour capter davantage de lumière. Le Google Pixel 9 devrait également sortir plus tard en 2024.

Entreprises leaders dans l’industrie des smartphones

L’industrie des smartphones connaît une forte rivalité entre les opérateurs historiques. Des comparaisons frontales sont effectuées entre les téléphones avec appareil photo modernes en termes de fonctionnalités. Alors que certains de ces téléphones permettent un partage rapide des images, d’autres permettent de meilleurs zooms. Parmi les sociétés de smartphones les plus valorisées au monde figurent Apple Inc. (NASDAQ : AAPL), Samsung Electronics Co., Ltd. (OTC : SNLF ) et Sony Group Corporation (NYSE : SONY ). Jetons un coup d’œil à certains des développements technologiques les plus récents entrepris par ces entreprises.

Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) a récemment progressé dans la tendance technologique émergente de l’informatique spatiale. Le 8 janvier, Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) signalé qu’Apple Vision Pro sera disponible dans tous les magasins de l’entreprise et en ligne aux États-Unis à partir du 2 février. Les précommandes pour cet ordinateur spatial ont commencé le 19 janvier. Apple Vision Pro dispose d’une nouvelle interface utilisateur tridimensionnelle qui facilite la navigation. Les utilisateurs peuvent bouger leurs poignets pour faire défiler et appuyer sur leurs doigts pour sélectionner. Étant donné que l’interface permet d’afficher les applications sans aucune restriction de limite, le multitâche et la collaboration sur les lieux de travail seront également pratiques.

Le 30 janvier, Samsung Electronics Co., Ltd. (OTC : SSNLF) signalé que sa nouvelle série Galaxy S24 est sur le point d’exploiter le marché mondial. Les ventes en précommande de la série ont connu une hausse à deux chiffres par rapport au modèle précédent une fois cette annonce faite. La société a également intégré une suite d’outils de caméra basés sur l’IA pour permettre une expérience améliorée de capture et d’édition d’images. Les Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ et Galaxy S24 seront largement disponibles à partir du 31 janvier.

Sony Group Corporation (NYSE : SONY) est un conglomérat japonais qui vend divers produits, notamment des appareils photo, des smartphones et autres appareils électroniques grand public, ainsi que des films. À l’ère du numérique, l’entreprise a investi dans les dernières technologies pour faciliter ses clients. Le 9 janvier, Sony Group Corporation (NYSE : SONY) signalé qu’il accompagnera les créateurs de contenu 3D grâce au développement d’un système de création de contenu spatial immersif. Le système comprend un visiocasque XR et une paire de contrôleurs. Le lancement du système est prévu pour la fin de 2024. Les utilisateurs peuvent restituer efficacement les textures d’objets 3D à l’aide du système.

Maintenant que nous avons examiné les principaux acteurs de l’industrie des smartphones qui contribuent à l’adoption des téléphones avec appareil photo, passons aux 12 téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024.

12 téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024

Notre méthodologie :

Afin de dresser une liste des 12 téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024, nous avons réalisé un consensus. Initialement, nous avons rassemblé une liste de téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité répertoriés sur plusieurs fournisseurs en ligne tels qu’Amazon, Best Buy et Walmart. Nous avons obtenu la note et le nombre d’avis auprès des sources pour chacun des téléphones avec appareil photo de notre liste.

À l’avenir, nous avons choisi la note moyenne comme mesure principale et le nombre cumulé d’avis comme mesure secondaire. La note moyenne a été calculée en faisant la moyenne des notes individuelles des sources. Simultanément, des avis cumulatifs ont été trouvés en additionnant le nombre d’avis individuels pour chaque téléphone avec appareil photo. Ainsi, les 12 téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024 ont été classés en fonction de leur note moyenne et du nombre d’avis, sur une base prioritaire.

À propos, Insider Monkey est un site Web d’investissement qui suit les mouvements des initiés des entreprises et des hedge funds. En utilisant différentes approches consensuelles, nous identifions les meilleures sélections de titres parmi plus de 900 hedge funds investissant dans des actions américaines. Les 10 principales sélections d’actions consensuelles des hedge funds ont surperformé l’indice S&P 500 de plus de 140 points de pourcentage au cours des 10 dernières années (voir les détails ici). Que vous soyez un investisseur débutant ou un professionnel à la recherche des meilleures actions à acheter, vous pouvez bénéficier de la sagesse des hedge funds et des initiés des entreprises.

12 téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024

12. GooglePixel 7a

Note moyenne : 4,2

Nombre d’avis : 1 510

Google Pixel appartient à la gamme de produits Google Pixel. Les fonctionnalités de l’appareil photo incluent la suppression du flou des photos, la gomme magique, la suppression du flou du visage, une exposition longue, l’éclairage des portraits et les commandes de double exposition. L’appareil offre une bonne exposition de la cible dans des conditions de faible éclairage. Le grand capteur d’image capte également plus de lumière. GooglePixel 7a a été annoncé pour la première fois en mai 2023 et a obtenu une note moyenne de 4,2 sur les principales sources de commerce électronique.

11. Samsung Galaxy S22 Ultra

Note moyenne : 4,2

Nombre d’avis : 1 881

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un autre smartphone connu disponible dans des couleurs de base et exclusives. Il dispose d’une caméra quadruple à l’arrière, l’une étant la caméra ultra-large de 12 mégapixels et la seconde étant respectivement le grand angle de 108 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels. Le cadrage automatique est disponible en mode vidéo. L’appareil a reçu un total de 1 881 avis sur les sites de commerce électronique sélectionnés et se classe parmi les téléphones avec appareil photo de haute qualité en 2024.

10. Samsung Galaxy Z Fold 5

Note moyenne : 4,4

Nombre d’avis : 581

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est unique dans le sens où il s’agit d’un smartphone pliable. Sur la base de sa note moyenne de 4,4, il est considéré comme l’un des téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024. L’appareil comprend trois caméras à l’arrière. Un appareil photo de couverture de 10 à 10 mégapixels et un appareil photo sous-écran de 4 mégapixels font également partie du Samsung Galaxy Z Fold 5. Le L’écran permet une visualisation cinématographique. Cet appareil innovant a manifesté l’idée d’un écran massif pouvant être rangé dans une poche.

9. OnePlus 11 5G

Note moyenne : 4,4

Nombre d’avis : 646

Le OnePlus 11 5G se classe parmi les 12 téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024. Il a obtenu une note moyenne de 4,4. L’appareil est sorti en janvier 2023. Le OnePlus 11 5G comprend un appareil photo principal, un appareil photo ultra-large et une télécaméra portrait. Les autres spécifications de l’appareil photo incluent un double flash LED et une mise au point automatique multiple. L’appareil garantit également la précision des couleurs tout en capturant plus de couleurs.

8. Google Pixel 7 Pro

Note moyenne : 4,4

Nombre d’avis : 832

Google Pixel 7 Pro est un autre téléphone conçu par Google qui se classe parmi les téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024. Il dispose d’un lanceur d’appareil photo rapide. autre qu’un capteur spectral et de scintillement. Pour l’audio, il permet l’amélioration de la parole et l’enregistrement stéréo. La mise au point macro offre une qualité photo Pixel HDR+ à une distance d’aussi près que trois centimètres. La fonction Photo Unblur permet de corriger les images floues à l’aide de l’apprentissage automatique. Google Pixel 7 Pro a obtenu une note moyenne de 4,4 parmi les fournisseurs en ligne sélectionnés.

7. Sony Xperia 1V

Note moyenne : 4,4

Nombre d’avis : 2 205

Le Sony Xperia 1 V se classe parmi les téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024. Le smartphone dispose d’un système à trois caméras. Cela comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Des vidéos avec des couleurs et des tons cinématographiques peuvent être tournées sur le Sony Xperia 1 V. Des images lumineuses peuvent être capturées même dans un environnement sombre à l’aide de l’appareil.

6. Apple iPhone 14 Pro

Note moyenne: 4.5

Nombre d’avis : 658

Apple iPhone 14 Pro est l’un des téléphones avec appareil photo de la plus haute qualité en 2024. Le smartphone dispose d’un appareil photo principal de 48 mégapixels qui affiche plus de détails. Des images en basse lumière peuvent être capturées avec une qualité améliorée à l’aide de l’appareil. Des fonctionnalités telles que la capture large des couleurs pour les photos, la correction avancée des yeux rouges et…