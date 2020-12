Une bonne santé est une question d’équilibre, et votre corps est naturellement équipé pour maintenir cet équilibre en régulant tout, de la glycémie aux hormones. Mais il y a des moments où cet équilibre est détruit, et quand cela arrive à vos hormones, les répercussions peuvent être immenses.

Selon une étude publiée dans Biomédecine et pharmacothérapie en 2018, des taux d’œstrogènes très élevés ou très faibles – appelés «hormone féminine» – sont liés à la survenue de maladies aiguës et chroniques. La dominance des œstrogènes, ou l’état dans lequel les niveaux d’œstrogènes dépassent de loin les niveaux de progestérone dans le corps, est une grave préoccupation car elle est liée à une prévalence plus élevée du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), de l’infertilité, du cancer du sein, du cancer de l’ovaire, auto-immun. maladies, néoplasmes et gynécomastie chez les femmes.

Pourquoi la dominance des œstrogènes se produit

Des niveaux élevés d’œstrogènes dans le corps sont susceptibles de se produire avec l’âge, c’est pourquoi ils sont généralement associés à la périménopause et à la ménopause. Cependant, l’augmentation des taux d’œstrogènes est également des effets secondaires des médicaments et des traitements hormonaux de remplacement. Dans certaines situations, votre corps peut avoir des niveaux exceptionnellement bas de testostérone et de progestérone, ce qui peut également altérer l’équilibre et provoquer une dominance des œstrogènes.

Reconnaître les signes de la dominance des œstrogènes

Quelle que soit la cause principale, le diagnostic de la dominance des œstrogènes est très important, non seulement parce qu’il entraîne de nombreuses autres complications et maladies, mais aussi parce que le traitement de la dominance des œstrogènes est un processus délicat et peut prendre un certain temps à prendre effet. Si l’un des signes suivants apparaît, contactez un gynécologue pour obtenir un dépistage de la dominance œstrogène.

1. Sautes d’humeur: Ce sont généralement un signe de changements hormonaux. Si vous avez des sautes d’humeur dramatiques sans raison connue (comme le SOPK, les pilules contraceptives ou la grossesse), consultez un médecin.

2. Faible libido: Les femmes à dominance œstrogène peuvent connaître une baisse de leur niveau de pulsion sexuelle car les niveaux de progestérone sont trop bas.

3. Augmentation du PMS: Si vos symptômes prémenstruels sont plus graves qu’avant, cela pourrait être un signe que vos niveaux d’œstrogènes augmentent.

4. Périodes irrégulières: Des règles irrégulières, des flux soudains lourds ou légers, etc. sont des signes évidents de déséquilibre hormonal.

5. Ballonnements: La plupart des femmes ont réalisé exactement quand au cours de leur cycle menstruel elles sont les plus gonflées. Ce temps de ballonnement de votre cycle changera si vous avez une dominance d’oestrogène.

6. Gain de poids: Si vous prenez du poids sans aucun changement évident dans votre alimentation, votre exercice, votre sommeil ou d’autres habitudes de vie, la cause peut être un déséquilibre hormonal, comme un pic d’œstrogènes.

7. Anxiété: Trop d’œstrogènes peut non seulement provoquer des sautes d’humeur, mais également exacerber les niveaux d’anxiété. L’anxiété à son tour peut provoquer des symptômes physiques comme des palpitations, des crises de panique, etc.

8. Chute de cheveux: La perte de cheveux survient généralement en raison de la périménopause et de la ménopause, mais si vous êtes trop jeune, la dominance des œstrogènes peut en être la cause principale.

9. Problèmes de sommeil: Les déséquilibres hormonaux entraînent souvent des troubles du sommeil, de l’insomnie et d’autres troubles du sommeil.

10. Fatigue: Compte tenu de tous les autres symptômes de la dominance des œstrogènes, en particulier les problèmes de sommeil, se sentir fatigué ou trop fatigué est également un signe courant de cette condition.

11. Bouffées de chaleur: Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes sont principalement liées aux changements hormonaux chez les femmes, donc si vous avez ce symptôme, consultez un médecin.

12. Brouillard cérébral: L’incapacité de se concentrer, de penser clairement et de se souvenir des détails – également connu sous le nom de brouillard cérébral – peut survenir en raison de la dominance des œstrogènes.

