12 personnes meurent dans des maisons effondrées suite à de fortes pluies en Inde

LUCKNOW, Inde – De fortes pluies ont provoqué l’effondrement de maisons dans un État du nord de l’Inde, tuant au moins 12 personnes, ont annoncé vendredi des responsables. L’averse a également provoqué des pannes de courant, une circulation chaotique et l’inondation de centaines de maisons.

Le toit et un mur d’une maison délabrée se sont effondrés tôt vendredi dans le quartier Hazratganj de la capitale de l’État où dormaient des ouvriers. Neuf sont morts sur place et trois autres ont été hospitalisés pour des blessures, a déclaré Pathak.

Plus tôt ce mois-ci, la vie a été perturbée dans la ville de Bengaluru, dans le sud de l’Inde, après deux jours de pluies torrentielles qui ont provoqué de longs bouchons de circulation, des coupures de courant généralisées et de fortes inondations qui ont balayé les maisons et les routes submergées.