LUCKNOW, Inde (AP) – De fortes pluies ont provoqué l’effondrement de maisons dans un État du nord de l’Inde, tuant au moins 12 personnes, ont annoncé vendredi des responsables. L’averse a également provoqué des pannes de courant, une circulation chaotique et l’inondation de centaines de maisons.

Les écoles ont été fermées pour la journée à Lucknow, la capitale de l’État de l’Uttar Pradesh, où le bureau météorologique a enregistré 35 millimètres (1,4 pouces) de pluie torrentielle au cours des dernières 24 heures, a déclaré Brijesh Pathak, vice-ministre en chef de l’État.

Le toit et un mur d’une maison délabrée se sont effondrés tôt vendredi dans le quartier Hazratganj de la capitale de l’État où dormaient des ouvriers. Neuf sont morts sur place et trois autres ont été hospitalisés pour des blessures, a déclaré Pathak.

À Unnao, une ville située à 40 kilomètres (25 miles) au sud-ouest de Lucknow, trois autres personnes ont été tuées dans l’effondrement d’une maison à la suite de pluies torrentielles, a déclaré Pathak.

Plus tôt ce mois-ci, la vie a été perturbée dans la ville de Bengaluru, dans le sud de l’Inde, après deux jours de pluies torrentielles qui ont provoqué de longs bouchons de circulation, des coupures de courant généralisées et de fortes inondations qui ont balayé les maisons et les routes submergées.

Les gens sautaient sur des tracteurs pour se rendre au travail. Des bateaux ont été déployés pour secourir les personnes submergées par les eaux de crue à Bengaluru, la capitale de l’État du sud du Karnataka. Les deux zones qui composent la ville, Bengaluru Urban et Bengaluru Rural, ont enregistré 141 % et 114 % de précipitations excédentaires, ce qui en fait le jour de septembre le plus humide des huit dernières années.

Les pluies de mousson en Asie du Sud commencent généralement en juin. Mais cette année, de fortes averses ont frappé le nord-est de l’Inde et le Bangladesh à partir de mars, provoquant des inondations dès avril au Bangladesh.

La saison de la mousson qui se termine en octobre fait des centaines de morts et des dizaines de milliers de sans-abri chaque année.

Le système météorologique du sous-continent indien est modifié en raison du changement climatique. Les scientifiques disent que cela fait des événements extrêmes tels que les précipitations excessives la nouvelle norme.

Avec la hausse des températures mondiales due au changement climatique, les experts disent que la mousson devient plus variable. Une grande partie de la pluie qui tombe généralement au cours d’une saison arrive dans un laps de temps plus court.

Biswajeet Banerjee, The Associated Press