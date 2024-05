12 personnes blessées après que l’avion de Qatar Airways a heurté des turbulences lors d’un vol à destination de Dublin

LONDRES — Douze personnes ont été blessées dimanche lorsqu’un avion de Qatar Airways volant de Doha à Dublin a été heurté. turbulence, » ont déclaré les autorités aéroportuaires. Huit des blessés ont été hospitalisés.

L’aéroport de Dublin a indiqué dans un communiqué que le vol QR017, un Boeing 787 Dreamliner, avait atterri en toute sécurité comme prévu avant 13 heures (12 heures GMT).

Il a indiqué qu’à l’atterrissage, l’avion a été accueilli par les services d’urgence, notamment la police de l’aéroport et les services d’incendie et de secours, « en raison de six passagers et six membres d’équipage… signalant des blessures après que l’avion ait subi des turbulences alors qu’il était en vol au-dessus de la Turquie ».

L’aéroport a indiqué que tous les passagers ont été examinés pour déceler des blessures à bord de l’avion, et que huit d’entre eux ont ensuite été transportés à l’hôpital.

Qatar Airways a déclaré dans un communiqué qu' »un petit nombre de passagers et d’équipages ont été légèrement blessés en vol et reçoivent désormais des soins médicaux ».

Il a indiqué que « l’affaire fait désormais l’objet d’une enquête interne ».

L’incident survient cinq jours après qu’un Britannique soit décédé d’une crise cardiaque présumée et que des dizaines de personnes aient été blessées lorsqu’un Compagnies aériennes de Singapour le vol en provenance de Londres a été frappé par de fortes turbulences.

Même si les décès liés aux turbulences sont rares, les blessures se sont accumulées au cours des années. Certains météorologues et analystes de l’aviation notent que les rapports faisant état de turbulences sont également en augmentation et soulignent les impacts potentiels que cela pourrait avoir. changement climatique peut avoir sur les conditions de vol.