Une douzaine de personnes ont été arrêtées après que des manifestants armés aient tenté de s’emparer de force du Red Lion Hotel à Olympia, Washington. Une équipe SWAT a vidé l’hôtel et escorté les clients et les employés hors du bâtiment.

Dimanche, des manifestants armés de haches, de matraques et de couteaux ont pris d’assaut le Red Lion Hotel dans le centre-ville d’Olympie, agressant un employé qui tentait de verrouiller les portes de l’établissement. Le reste du personnel s’est barricadé dans le sous-sol de l’hôtel, selon un communiqué de police.

Le groupe, identifié comme une organisation militante pour les sans-abri appelée Oly Housing Now, avait auparavant réservé 17 chambres dans l’hôtel au nom de «Personnes sans logement», ont déclaré les responsables de la ville. Environ 45 personnes ont été impliquées dans la brève occupation, les manifestants exigeant un logement à long terme pour les sans-abri de la ville. À l’époque, une quarantaine de chambres avaient été réservées par des clients non affiliés aux manifestants, et nombre d’entre eux ont été contraints de verrouiller leurs portes jusqu’à l’arrivée des secours.

Après avoir reçu les appels 911 des employés de l’hôtel, la police a obtenu un mandat de perquisition pour cambriolage au premier degré, intrusion et complot en vue de commettre un cambriolage, ont rapporté les médias locaux.

L’équipe SWAT de la patrouille de l’État de Washington, accompagnée de la police locale et des agents du bureau du shérif du comté, est entrée dans l’hôtel dimanche soir et a commencé à arrêter les militants.

L’équipe SWAT a nettoyé le bâtiment lors d’une fouille pièce par pièce alors que les forces de l’ordre escortaient les employés et les invités en lieu sûr.

Au moins 12 personnes ont été arrêtées au cours de l’opération.

Des vidéos prises sur les lieux montrent des manifestants à l’extérieur de l’hôtel face à la police, qui sont arrivés dans des camions blindés et étaient équipés d’un équipement anti-émeute.

Selon des témoins oculaires, les agents ont utilisé des munitions de contrôle des foules, y compris des flashbangs, tout en reprenant l’hôtel et en dispersant les foules qui s’étaient rassemblées à l’extérieur du bâtiment.

Le maire Cheryl Selby a dénoncé les militants dans un communiqué, affirmant que leurs actions étaient « improductif » et ne rendra pas l’objectif de fournir un logement à ceux qui en ont besoin plus accessible.

La capitale de l’État de Washington a été secouée par des manifestations et des violences ces derniers mois. En décembre, une personne a été abattue après que des militants de gauche Antifa se soient affrontés avec un groupe de Proud Boys, une organisation de droite.

